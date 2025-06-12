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    Anker dahili kablosu olan powerbank tanıttı

    Anker Nano Power Bank 10K şarj istasyonu, dahili kablosundan 45W hızlı şarj desteği sunması ile öne çıkarken boyutlarıyla da çantanızda fazla yer kaplamıyor.    

    Anker Nano Power Bank 10K Tam Boyutta Gör
    Son dönemde dahili kabloya sahip powerbank modellerinin sayısı gittikçe artıyor. Kullanıcıları kablo taşıma zahmetinden kurtaran bu tarz powerbank modelleri önemli bir kolaylık sağlıyor. Anker da bu trendi en iyi şekilde değerlendiriyor. 

    Anker Nano Power Bank 10K özellikleri ve fiyatı

    Adından da anlaşılacağı üzere taşınabilirliğe odaklanan Anker Nano Power Bank 10K, 8.13 x 5.08 x 3.56 cm ölçülere ve 232 gram ağırlığa sahip. Dahili USB Tip-C kablosu ile 45W çıkış verebilen üründe USB Tip-A portu devreye girdiğinde 22.5, USB-C portu devreye girdiğinde de 7W ortalama çıkışa geriliyor. 

    30W adaptör ile kendisini 2 saatte şarj edebilen powerbank farklı teknoloji katmanları ile güvenliği de üst seviyeye çıkarıyor. İlk etapta Avrupa’da farklı renk seçenekleri ile satışa sunulan ürün 50 Euro fiyat etiketine sahip. 

     
     

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 1 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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