Anker dahili kablosu olan powerbank tanıttı

Anker Nano Power Bank 10K özellikleri ve fiyatı
Adından da anlaşılacağı üzere taşınabilirliğe odaklanan Anker Nano Power Bank 10K, 8.13 x 5.08 x 3.56 cm ölçülere ve 232 gram ağırlığa sahip. Dahili USB Tip-C kablosu ile 45W çıkış verebilen üründe USB Tip-A portu devreye girdiğinde 22.5, USB-C portu devreye girdiğinde de 7W ortalama çıkışa geriliyor.
30W adaptör ile kendisini 2 saatte şarj edebilen powerbank farklı teknoloji katmanları ile güvenliği de üst seviyeye çıkarıyor. İlk etapta Avrupa’da farklı renk seçenekleri ile satışa sunulan ürün 50 Euro fiyat etiketine sahip.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.