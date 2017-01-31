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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ağrı kesicilerde bizi bekleyen tehlike

Yeni yapılan araştırma oldukça yaygın kullanılan ağrı kesici etken maddesinin karaciğere nasıl zarar verdiğini ortaya çıkardı. Peki bu zararlar bu güne dek neden ortaya çıkmadı?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Ağrı kesicilerde bizi bekleyen tehlike
İnsanoğlunun onlarca yıllardır ağrı kesici etkisi sebebiyle kullandığı etken maddesi Parasetamole dair yapılan yeni araştırma oldukça dikkat çekici. Madde son yapılan araştırmaya göre karaciğer üzerinde ciddi yan etkilere sahip. Parasetamol bu güne dek sindirim sisteminde bir yan etki göstermemesi, güvenilirliği ve gebelerde kullanılabilmesi sebebiyle daha yeni nesil ağrı kesicilere kıyasla ağrı kesici özelliğinin daha hafif kalmasına rağmen tercih ediliyordu.

Karaciğer Dokularını Tahrip Ediyor!

Ağrı kesicilerde bizi bekleyen tehlike

Edinburgh Üniversitesi’ndeki araştırmacıların yaptıkları son çalışmada maddenin insan ve fare karaciğer dokusu üzerindeki etkisi incelendi. Parasetamol’ün karaciğer hücrelerinin birbirleriyle olan iletişimini sağlayan sıkı bağlantılar adı verilen yapılara zarar vererek karaciğer dokusunda harabiyete sebep olduğu, hücrelerin çalışmasında anormalliklere sebep verdiği ve hatta hücreleri ölüme götürdüğü gözlemlendi.

Bilim adamları bu tür hücre hasarının hepatit, siroz ve kanser gibi çeşitli koşullarda meydana geldiğini fakat parasetamolün toksisitesiyle bir ilişkisinin bilinmediğini belirttiler. Öte yandan araştırmacılar şu an maddenin alınan doza ve kullanım süresine bağlı olarak verdiği zararı araştırmanın yanı sıra yeni ilaçlardaki hedefleri belirlemeye odaklandılar.

Yeni İlaçlar Geliştirilmeli

Üniversitenin Hepatoloji Labaratuarı ve Biyomühendislik Enstitüsü’nden Dr. Leonard Nelson maddenin tedavi amaçlı uygulanan dozda güvenli ve etkili olmasının yanı sıra ucuz olduğunu aktardı. Buna karşılık ortaya çıkan yan etkinin ciddi bir boyutta olduğunu ve bu durumun kendilerini yeni ilaç geliştirilmesine iteceğinin altını çizdi.

Bunca Yıldır Neden Fark Edilemedi?

Üniversitenin Rejeneratif Tıp MRC Merkezi yazarı Pierre Bagnaninchi konunun 40 yıldır araştırıldığını fakat biyosensör teknolojisindeki gelişmelerin biyolojik mekanizmaları daha iyi inceleme imkanı vermesiyle zararın daha iyi anlaşılabildiğini yazdı. Son olarak parasetamol içeren ilaçların daha önce ağrıyı hissetmemizi engellemesinin yanı sıra empati yeteneğimizi de azalttığı ortaya çıkmıştı.

https://www.breakingnews.ie/world/why-taking-too-much-paracetamol-damages-your-liver-774670.html Yorum Yaz
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Seefoo 2 yıl en beğenilen Rohanli_Theoden
Rohanli_Theoden

parasetamol dediğimiz şeyi ben satsam uyuşturucu ticaretinden hapse atılırım ama eczane satınca kimse bişey demiyor. Bildiğimiz haşhaş suyu. Sinir sistemini uyuşrutup acı hissini azaltıyor.

Herkes kimyager herkes eczacı.Bari yazmadan önce wikipedia açıp okusanız.Parasetamolun haşhaş ile alakası yok.Sentetik bir etken madde.Haşhaş suyu denebilecek şey bazı parasetamol içeren ilaçlarda bulunan yardımcı madde kodein.
Rohanli_Theodenparasetamol dediğimiz şeyi ben satsam uyuşturucu ticaretinden hapse atılırım ama eczane satınca kimse bişey demiyor.
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espial 2 yıl
Anlaşılan parasetamol ilaç endüstrisi için maliyetini kurtarmıyor, yeni bir ilaç sürmeli eskisini karalamalı. Ne yani yeni bir ağrı kesici zararsız mı olacak tamamen. İlacı zehirden ayıran dozu değil midir? Bir zamanlar fahiş fiyata satılan kapısından girilen her doktorun yazdığı mor kutulu antibiyotiğin yerini yine pahalı gruptan antibiyotikler almadı mı?.
Anlaşılan parasetamol ilaç endüstrisi için maliyetini kurtarmıyor, yeni bir ilaç sürmeli eskisini karalamalı. Ne yani yeni bir ağrı kesici zararsız mı olacak t...
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axaxa 2 yıl
Sakat demekki
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DH Misafiri 2 yıl
Asetaminofen(paracetamol) in karaciğer üzerine toksik olduğu bilinen bir şey yeni bir durum değil.1989 dan beri King's College kriterleri var asetaminofen vakaları için.
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cipro06 2 yıl
leblebi gibi yiyenler düşünsün...millete anlatamadık sonuçta kimyasal maddde...olayın tadını kaçırmamak lazım...
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DeanWinchester. 2 yıl
Bunu bilmeyen mi var ala ala yeni duymuş bu cahiller
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Mete Can Karahasan 2 yıl
Konunun gidişinden de görüyoruz ki tüm ağrı kesicilere yasal engel talep etmekle çok da haksız sayılmam.
Küçük küçük bir çocuk eve de gelmiş kimse yok,
Açmış bakmış dolabı, şeker de sanmış ilacı,
Yemiş yemiş bitirmiş, akşama sancı başlamış,
Kıvran kıvran kıvranmış, hastaneyi boylamış.
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Barış Manço 2 yıl
Kardeşim şiddetli ağrılar çekmesine rağmen almaz ama ben dayanamayıp alıyorum. Bu haberden sonra dişimi sıkmaya çalışacağım. Sözde iyi olalım diye alıyoruz ama kendi sonumuzu hazırlıyoruz belkide.
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espial 2 yıl
Anlaşılan parasetamol ilaç endüstrisi için maliyetini kurtarmıyor, yeni bir ilaç sürmeli eskisini karalamalı. Ne yani yeni bir ağrı kesici zararsız mı olacak tamamen. İlacı zehirden ayıran dozu değil midir? Bir zamanlar fahiş fiyata satılan kapısından girilen her doktorun yazdığı mor kutulu antibiyotiğin yerini yine pahalı gruptan antibiyotikler almadı mı?.
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MegaWolt38 2 yıl
Bir diş sarımsağı doğrudan yutun, elinizin baş parmağı ile işaret parmağı arasını 30 saniye sıkın, ağrı falan kalmaz. İlaçlar bir yeri tamir ederken başka bir yeri yıkar.
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arel.gr 2 yıl MegaWolt38
Orijinalden alıntı: MegaWolt38
Bir diş sarımsağı doğrudan yutun, elinizin baş parmağı ile işaret parmağı arasını 30 saniye sıkın, ağrı falan kalmaz. İlaçlar bir yeri tamir ederken başka bir yeri yıkar.

@MegaWolt38 hocam sarımsağı çiğneyerek yutarsak etkisi daha hızlı olmazmı, aynı mı olur yoksa etkisini yitirir mi ?
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V4LKyR 2 yıl MegaWolt38
MegaWolt38

Bir diş sarımsağı doğrudan yutun, elinizin baş parmağı ile işaret parmağı arasını 30 saniye sıkın, ağrı falan kalmaz. İlaçlar bir yeri tamir ederken başka bir yeri yıkar.

Şaka mı



Verelim sana da bi kulak enfeksiyonu ağrısını veya migren veya kallavi bir diş ağrısı, bakalım artık kaç kilo sarımsak yiyip vücudunun nerelerini sıkarsın, görelim.


Ağrı kesici konusunda sizlere önerim:

DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL.
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fozdemir 2 yıl
Yıllardır bilinen bir yan etkisi aslında
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hakan1581 2 yıl fozdemir
Orijinalden alıntı: fozdemir
Yıllardır bilinen bir yan etkisi aslında

AYNEN ÖYLE.
BU BİLGİ 2000 Lİ YILLARDA DA VARDI, PARASETEMOL HEPATOTOKSİKTİR (KARACİĞER HASARI YAPABİLİR)
(BÜYÜK HARFLE YAZDIM, ÇÜNKÜ HABERDEKİ
''Bunca Yıldır Neden Fark Edilemedi?''
''..yeni keşfedilebildiğini yazdı..''
BİLGİLERİ YANLIŞ..
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kadirirdem 2 yıl
Son derece ilginçmiş elimden geldiğince ağrı kesici ve antibiyotik kullanmamaya calisiyorum.
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arel.gr 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
Son derece ilginçmiş elimden geldiğince ağrı kesici ve antibiyotik kullanmamaya calisiyorum.

eh @kadirirdem usta bu görüşü istemek neyin yine başlangıcı olur ?
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