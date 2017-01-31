Ağrı kesicilerde bizi bekleyen tehlike

İnsanoğlunun onlarca yıllardır ağrı kesici etkisi sebebiyle kullandığı etken maddesi Parasetamole dair yapılan yeni araştırma oldukça dikkat çekici. Madde son yapılan araştırmaya göre karaciğer üzerinde ciddi yan etkilere sahip. Parasetamol bu güne dek sindirim sisteminde bir yan etki göstermemesi, güvenilirliği ve gebelerde kullanılabilmesi sebebiyle daha yeni nesil ağrı kesicilere kıyasla ağrı kesici özelliğinin daha hafif kalmasına rağmen tercih ediliyordu.

Karaciğer Dokularını Tahrip Ediyor!

Edinburgh Üniversitesi’ndeki araştırmacıların yaptıkları son çalışmada maddenin insan ve fare karaciğer dokusu üzerindeki etkisi incelendi. Parasetamol’ün karaciğer hücrelerinin birbirleriyle olan iletişimini sağlayan sıkı bağlantılar adı verilen yapılara zarar vererek karaciğer dokusunda harabiyete sebep olduğu, hücrelerin çalışmasında anormalliklere sebep verdiği ve hatta hücreleri ölüme götürdüğü gözlemlendi.

Yeni İlaçlar Geliştirilmeli

Bunca Yıldır Neden Fark Edilemedi?

Üniversitenin Rejeneratif Tıp MRC Merkezi yazarı Pierre Bagnaninchi konunun 40 yıldır araştırıldığını fakat biyosensör teknolojisindeki gelişmelerin biyolojik mekanizmaları daha iyi inceleme imkanı vermesiyle zararın daha iyi anlaşılabildiğini yazdı. Son olarak parasetamol içeren ilaçların daha önce ağrıyı hissetmemizi engellemesinin yanı sıra empati yeteneğimizi de azalttığı ortaya çıkmıştı.

https://www.breakingnews.ie/world/why-taking-too-much-paracetamol-damages-your-liver-774670.html

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Bilim adamları bu tür hücre hasarınınvegibi çeşitli koşullarda meydana geldiğini fakat parasetamolün toksisitesiyle bir ilişkisinin bilinmediğini belirttiler. Öte yandan araştırmacılar şu an maddenin alınanvebağlı olarak verdiği zararı araştırmanın yanı sıra yeni ilaçlardakiodaklandılar.Üniversitenin Hepatoloji Labaratuarı ve Biyomühendislik Enstitüsü’nden Dr. Leonard Nelson maddenin tedavi amaçlı uygulanan dozda güvenli ve etkili olmasının yanı sıra ucuz olduğunu aktardı. Buna karşılık ortaya çıkan yan etkininolduğunu ve bu durumun kendilerinialtını çizdi.