Netflix arayüzünü zihin gücüyle kontrol edebilen kafa bandı geliştirildi

Netflix'te gezinmek için uzaktan kumanda kullanmak tarih olabilir. Zira şirket zihin kontrolü gibi sıradışı bir çözüm üzerinde çalışmaya başladı. Netflix'in periyodik olarak gerçekleştirdiği ve çalışanların çılgın fikirler sunduğu "hack günleri" (hack days) kapsamında yeni bir proje ortaya çıktı.

Netflix'in son "hack gününde" ortaya çıkan en iyi proje, zihin gücüyle Netflix'te gezinmenize yardımcı olan bir kafa bandıydı. MindFlix olarak adlandırılan bu kafa bandı ile arayüzde gezinmek için kafanızı yana doğru hareket ettirmeniz yetiyor. Belirli bir Netflix yayınına gelip oynatılmasını düşündüğünüzde ise video çalışmaya başlıyor.

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Netflix'in hackerları, Muse tarafından üretilmiş ve genellikle meditasyon için kullanılan beyin okuyan kafa bandını kişiselleştirerek bu sihirli numarayı elde etmiş durumdalar. Açık olmak gerekirse kafa bandı düşüncelerinizi gerçekten okumuyor, sadece beyin aktivitesini algılıyor ve geribildirim kullanarak önceden belirlenmiş eylemleri kontrol edebiliyor. Netflix mühendisleri tarafından yayınlanan videoyu izleyerek MindFlix'in nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

https://techcrunch.com/2017/01/30/netflix-engineers-hacked-a-brain-controlled-interface/