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Netflix arayüzünü zihin gücüyle kontrol edebilen kafa bandı geliştirildi

Netflix mühendisleri tarafından geliştirilen MindFlix isimli kafa bandı, kullanıcıların popüler yayın akışı platformunun arayüzünü zihin gücüyle kumanda edebilmesini sağlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Netflix'te gezinmek için uzaktan kumanda kullanmak tarih olabilir. Zira şirket zihin kontrolü gibi sıradışı bir çözüm üzerinde çalışmaya başladı. Netflix'in periyodik olarak gerçekleştirdiği ve çalışanların çılgın fikirler sunduğu "hack günleri" (hack days) kapsamında yeni bir proje ortaya çıktı.
Netflix'in son "hack gününde" ortaya çıkan en iyi proje, zihin gücüyle Netflix'te gezinmenize yardımcı olan bir kafa bandıydı. MindFlix olarak adlandırılan bu kafa bandı ile arayüzde gezinmek için kafanızı yana doğru hareket ettirmeniz yetiyor. Belirli bir Netflix yayınına gelip oynatılmasını düşündüğünüzde ise video çalışmaya başlıyor.
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Netflix'in hackerları, Muse tarafından üretilmiş ve genellikle meditasyon için kullanılan beyin okuyan kafa bandını kişiselleştirerek bu sihirli numarayı elde etmiş durumdalar. Açık olmak gerekirse kafa bandı düşüncelerinizi gerçekten okumuyor, sadece beyin aktivitesini algılıyor ve geribildirim kullanarak önceden belirlenmiş eylemleri kontrol edebiliyor. Netflix mühendisleri tarafından yayınlanan videoyu izleyerek MindFlix'in nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

https://techcrunch.com/2017/01/30/netflix-engineers-hacked-a-brain-controlled-interface/ Yorum Yaz
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tmk20 2 yıl
kafayı saga solo sallamak tuşa basmaktan daha az yorucu, man this is great.

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aycibin 2 yıl
önce içerik eksiğini tamamlasın,eforunu ona harcasın.film yok doğru dürüst
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Tornadoboy 2 yıl
ben makat sensörü diye duymuştum yellenme şiddetine göre hareket algılama felan
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kadirirdem 2 yıl
Geleceğin teknolojisi :Yapay zeka ve zihinden cihaz yönetme
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OverClocK1ng 2 yıl
İyi de bu sefer de kumanda nerede deyip aramak yerine, zihin kontrol aleti arayacak adam..
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stalker(1979) 2 yıl
Zihin gücü değil de kafa hareketi ile algılıyor.
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smart1978 2 yıl
Kumandalar kas yapici agirlikta olmali .
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Aliminati 2 yıl
Başka teknolojilere veya kişilere esin kaynağı olabilir ama bu kadarda uyuşukluk bence pek iyi değil.
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TimUcurO 2 yıl
saçmalığın daniskası uğraştıkları şeylere bak bu şirket bide para kazanıyor onlar önce asıl sunmaları gereken hizmeti sunsunlar yıllar öncesinden kalma filmler diziler yarım yamalak güncellik sıfır bedava olan yts nin sunduğu hizmeti ve kaliteyi sunamıyor adamlar yts gibi bi film sitesi olsa yasal hiç düşünmeden basarım parayı
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mementopolis 2 yıl
ya kafa haraketinden algiliyor veya Saka olarak koymuslar.
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