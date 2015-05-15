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Ahmet ve Osman İnceliyor

4 yıl
18,2b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
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Advertorial
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Amacımız her zaman memleketin her köşesine bilgiyi ve teknolojiyi ulaştırabilmek oldu. Reklam filmi yıldızlarımız Ahmet ve Osman’la bu hayalimizin nasıl da gerçekleştiğini gördük. Turkcell Müzik
Amacımız her zaman memleketin her köşesine bilgiyi ve teknolojiyi ulaştırabilmek oldu. Reklam filmi yıldızlarımız Ahmet ve Osman’la bu hayalimizin nasıl da gerçekleştiğini gördük. Turkcell Müzik uygulamasını bir de onlardan dinlemeye ne dersiniz?

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SpaceBey 4 yıl


I'm sorry. :) Umarım espri kaldırabilen bir yapınız vardır. :)
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