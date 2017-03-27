Akbank'ın sistemleri çöktü: Hiçbir bankacılık işlemi yapılamıyor

Bugün sabah saat 10 dolaylarında altyapı sistemleri çöken Akbank, aradan saatler geçmesine rağmen henüz hiçbir şekilde kullanılamıyor. Öyle ki bankanın internet sitesine girilemediği gibi POS makinelerinden, mobil cihazlardan ve ATM’lerden işlem yapabilmek mümkün değil. Sosyal medyada paylaşılan mesajlara bakılırsa Türkiye genelinde meydana gelen sorun nedeniyle ciddi bir mağduriyet söz konusu.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy S8′in aksesuar fiyatları belli oldu"

Hatırlayacağınız gibi Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası'nın (Banksis) aldığı grev kararı, Bakanlar Kurulu tarafından ekonomik ve finansal istikrarı bozucu şekilde değerlendirilerek 60 gün ertelendi. Eğer bu süre zarfında uzlaşma sağlanamazsa, problemin Toplu İş Sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu'nca çözümleneceği ve sürecin sona erdirileceği belirtildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Akbank yetkililerinden edinilen bilgilere göreyüzünden banka içi sistemlerde kesintilerin meydana geldiği, ekiplerin şu an konu üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Diğer taraftan kulislerde konuşulanlara bakılırsa bankanın ülke genelinde devre dışı kalmasının arkasında yoğunolabileceği gibikararıyla da ilişkilendirilebileceği iddia ediliyor.