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Akbank'ın sistemleri çöktü: Hiçbir bankacılık işlemi yapılamıyor

Sabah saatlerinden bu yana neredeyse tüm sistemleri çöken Akbank’ın sitesi devre dışı kalırken, kullanıcılar ise hiçbir bankacılık işlemi gerçekleştiremiyor. Peki geniş çaplı bu problemin sebebi ne?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Bugün sabah saat 10 dolaylarında altyapı sistemleri çöken Akbank, aradan saatler geçmesine rağmen henüz hiçbir şekilde kullanılamıyor. Öyle ki bankanın internet sitesine girilemediği gibi POS makinelerinden, mobil cihazlardan ve ATM’lerden işlem yapabilmek mümkün değil. Sosyal medyada paylaşılan mesajlara bakılırsa Türkiye genelinde meydana gelen sorun nedeniyle ciddi bir mağduriyet söz konusu.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8′in aksesuar fiyatları belli oldu"
Akbank yetkililerinden edinilen bilgilere göre teknik sorunlar yüzünden banka içi sistemlerde kesintilerin meydana geldiği, ekiplerin şu an konu üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Diğer taraftan kulislerde konuşulanlara bakılırsa bankanın ülke genelinde devre dışı kalmasının arkasında yoğun hack saldırısı olabileceği gibi grev erteleme kararıyla da ilişkilendirilebileceği iddia ediliyor.

Hatırlayacağınız gibi Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası'nın (Banksis) aldığı grev kararı, Bakanlar Kurulu tarafından ekonomik ve finansal istikrarı bozucu şekilde değerlendirilerek 60 gün ertelendi. Eğer bu süre zarfında uzlaşma sağlanamazsa, problemin Toplu İş Sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu'nca çözümleneceği ve sürecin sona erdirileceği belirtildi.

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H34RTL3SS 2 yıl en beğenilen murdocklawless
murdocklawless

akbank türkiye'nin en kötü bankalarından birisidir. hem müşterisi, hem çalışanı açısından.

tmm akbank kötü doğruda müşterisine ne hakla kötü diyorsunuzki müşteri hizmetleri demeye çalışmışsınızdır umarım ama onlarda çalışanı oluyorya neyse
birde beyeni butonuna basmışlar ne diyeyimki :)
murdocklawlessakbank türkiye'nin en kötü bankalarından birisidir. hem müşterisi, hem çalışanı açısından.tmm akbank kötü...
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3 Yanıt Yanıtla +48
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murdocklawless 2 yıl
akbank türkiye'nin en kötü bankalarından birisidir. hem müşterisi, hem çalışanı açısından.
2 Yanıt Yanıtla +36
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Bankaların kendi içinde yaşadığı teknik sorunlardan dolayı bu kadar uzun süreli kesinti yaşaması mümkün değil. ODM leri var en azından birini devreye alırlar. Fişe ketıl takmışlar sigorta inmiş gibi bir durum söz konusu değildir.
Zamanında " çok bir kaybımız yok" diye sümen altı ettikleri durum gibi bu da " teknik bir arıza " ismiyle lanse ediliyor.
Bankanın " evet heklendik ama bakacuuuk" demesini beklemiyoruz zaten.
Bankaların kendi içinde yaşadığı teknik sorunlardan dolayı bu kadar uzun süreli kesinti yaşaması mümkün değil. ODM leri var en azından birini devreye alırlar. ...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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DH Misafiri 2 yıl
TİS Ocak da başlar. Mart da sonuçlanır. Nisan da zamlı ve maaş farkları ödenir. Hep böyle olmuştur. Sendika hiç bir zaman işverenin verdiği orandan fazlasını alamamıştır. Çünkü bunlar ahbap çavuştur. Sendika başkanının karısı Akbank'ın 30 yıllık çalışanıdır.
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fullflavor1977 2 yıl
ucuza kacan bankanin iste dustugu durum. kucuk dusunursen kucuk kalirsin.
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Leipold 2 yıl
Ilerleyen gunlerde Akbank nasil hortumlandi, TMSF ye nasil aktarildi hepbirlikte gorecegiz.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
dünkü haber !
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mbs02 2 yıl
şimdi siteye giriyor ama kim ne derse desin bence ciddi güven kaybetti...
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mavizaman 2 yıl
reklamlarda hava yapıyorlardı.
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kadirirdem 2 yıl
Saldırı var bence ama söylemiyorlar.
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axaxa 2 yıl
Hiç güvenmiyorum şu bankaya.
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Captain_Ivy 2 yıl
akbank ne la?
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mert1907 2 yıl
Akbank burda iyi ben bi kötülüğünü görmedim hatta kredi öderken yapılandırma yaparken kolaylık sağlıyorlar. Ama uzak durulması gereken bi banka varsa oda Garanti'dir. Çok kötü ve kurnaz bi banka.
Yanıtla +8
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Mandollph 2 yıl mert1907
mert1907
Akbank burda iyi ben bi kötülüğünü görmedim hatta kredi öderken yapılandırma yaparken kolaylık sağlıyorlar. Ama uzak durulması gereken bi banka varsa oda Garanti'dir. Çok kötü ve kurnaz bi banka.

Evet, Garanti hakikaten çok garip! Müşteri hizmetleri yetkilileri de bazen kaba ve ilgisiz. Vodafone da böyle, müşteriye değil bir başka şeye hizmet veriyorlar. Kendi kitapları mı var nedir, çok enteresan şirketler bunlar ve benzerleri...
Yeni dünya dedikleri bu olsa gerek; orman kanunları altında çalışan 2 - 3 seksi personel ve hipnotik reklamla yüceltilmiş faydasız yapılar. Sonuç olarak istihbarat devleti diye adlandırılan gudubet ortaya çıkıyor, ceplerini de unutmuyorlar ama :/ Reklamları da felaket ötesi...
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