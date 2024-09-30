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    Akbank'tan izinsiz kredi ve para transferi iddialarına açıklama: Gerçeği yansıtmıyor!

    Son günlerde Akbank müşterileri, onayları olmadan hesaplarından yüklü miktarda kredi çekildiğine ilişkin şikayetlerde bulunmuştu. Akbank'tan güvenlik açığı iddialarına ilişkin açıklama geldi.
    akbank güvenlik açığı kredi & para transferi açıklaması Tam Boyutta Gör
    Akbank, müşterilerin hesaplarının ele geçirip adlarına kredi çekildiği ve yüklü para transferleri gerçekleştirildiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Akbank, sistemlerinde güvenlik açığı ve/veya veri sızıntısı bulunduğuna dair iddiaların kesinlikle asılsız olduğunu ifade etti.

    Akbank: Gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı haberler!

    Akbank, son günlerde çeşitli yayın organları ve sosyal medya kanallarında paylaşılan bazı müşterilerin uğradığını belirttiği dolandırıcılık mağduriyetlerine istinaden, banka ile ilgili gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı haberlerle ilgili şu açıklamada bulundu: “Bankamızın sistemlerinin güvenliğine ilişkin asılsız iddiaları içeren paylaşımlarda yer alan sınırlı sayıda vakanın tümü gerçekleştiği tarihte bankamızca titizlikle incelenmiş, inceleme sonucunda bu vakaların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiği görülmüş, ilgili müşterilerimizin tamamına, yaşanan vakalara ilişkin başvuruları ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmış, her türlü bilgi talepleri cevaplandırılmıştır.

    Akbank'tan güvenlik tavsiyesi

    Akbank, her müşterinin güvenliği ve memnuniyetinin son derece önemli ve öncelikli olduğunu belirterek, bütün vakaların detaylı şekilde incelendiğini, müşterilerin mağduriyetinin de giderilmesi dahil her türlü tedbir ve aksiyonun ivedilikle alındığını söyledi. Banka, müşterilerin kişisel bilgilerini, mobil bankacılık şifrelerini ve mobil cihazlarının güvenliğini sağlamaları için tavsiyelerde de bulundu:

    • Mobil cihazların güvenliğini tehlikeye düşürebilecek uygulamaların yüklenmesini engellemek için uygulama dükkanlarından sadece güvenilir kaynakların uygulamalarının yüklenmesi,
    • Telefon görüşmelerinde kişiye özel mobil bankacılık uygulaması şifrelerinin kimse ile paylaşılmaması,
    • Banka dışı internet sitelerine ve/veya sahte reklamlara giriş yapılarak hassas kişisel bilgilerin ve şifrelerin paylaşılmaması.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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