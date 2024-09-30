Akbank'tan izinsiz kredi ve para transferi iddialarına açıklama: Gerçeği yansıtmıyor!

Tam Boyutta Gör Akbank, müşterilerin hesaplarının ele geçirip adlarına kredi çekildiği ve yüklü para transferleri gerçekleştirildiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Akbank, sistemlerinde güvenlik açığı ve/veya veri sızıntısı bulunduğuna dair iddiaların kesinlikle asılsız olduğunu ifade etti.

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Akbank: Gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı haberler!

Akbank, son günlerde çeşitli yayın organları ve sosyal medya kanallarında paylaşılan bazı müşterilerin uğradığını belirttiği dolandırıcılık mağduriyetlerine istinaden, banka ile ilgili gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı haberlerle ilgili şu açıklamada bulundu: “Bankamızın sistemlerinin güvenliğine ilişkin asılsız iddiaları içeren paylaşımlarda yer alan sınırlı sayıda vakanın tümü gerçekleştiği tarihte bankamızca titizlikle incelenmiş, inceleme sonucunda bu vakaların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiği görülmüş, ilgili müşterilerimizin tamamına, yaşanan vakalara ilişkin başvuruları ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmış, her türlü bilgi talepleri cevaplandırılmıştır.”

Akbank'tan güvenlik tavsiyesi

Akbank, her müşterinin güvenliği ve memnuniyetinin son derece önemli ve öncelikli olduğunu belirterek, bütün vakaların detaylı şekilde incelendiğini, müşterilerin mağduriyetinin de giderilmesi dahil her türlü tedbir ve aksiyonun ivedilikle alındığını söyledi. Banka, müşterilerin kişisel bilgilerini, mobil bankacılık şifrelerini ve mobil cihazlarının güvenliğini sağlamaları için tavsiyelerde de bulundu:

Mobil cihazların güvenliğini tehlikeye düşürebilecek uygulamaların yüklenmesini engellemek için uygulama dükkanlarından sadece güvenilir kaynakların uygulamalarının yüklenmesi,

Telefon görüşmelerinde kişiye özel mobil bankacılık uygulaması şifrelerinin kimse ile paylaşılmaması,

Banka dışı internet sitelerine ve/veya sahte reklamlara giriş yapılarak hassas kişisel bilgilerin ve şifrelerin paylaşılmaması.

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Akbank'tan izinsiz kredi ve para transferi iddialarına açıklama