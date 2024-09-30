Akbank'tan izinsiz kredi ve para transferi iddialarına açıklama: Gerçeği yansıtmıyor!

Akbank: Gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı haberler!
Akbank, son günlerde çeşitli yayın organları ve sosyal medya kanallarında paylaşılan bazı müşterilerin uğradığını belirttiği dolandırıcılık mağduriyetlerine istinaden, banka ile ilgili gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı haberlerle ilgili şu açıklamada bulundu: “Bankamızın sistemlerinin güvenliğine ilişkin asılsız iddiaları içeren paylaşımlarda yer alan sınırlı sayıda vakanın tümü gerçekleştiği tarihte bankamızca titizlikle incelenmiş, inceleme sonucunda bu vakaların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiği görülmüş, ilgili müşterilerimizin tamamına, yaşanan vakalara ilişkin başvuruları ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmış, her türlü bilgi talepleri cevaplandırılmıştır.”
Akbank'tan güvenlik tavsiyesi
Akbank, her müşterinin güvenliği ve memnuniyetinin son derece önemli ve öncelikli olduğunu belirterek, bütün vakaların detaylı şekilde incelendiğini, müşterilerin mağduriyetinin de giderilmesi dahil her türlü tedbir ve aksiyonun ivedilikle alındığını söyledi. Banka, müşterilerin kişisel bilgilerini, mobil bankacılık şifrelerini ve mobil cihazlarının güvenliğini sağlamaları için tavsiyelerde de bulundu:
- Mobil cihazların güvenliğini tehlikeye düşürebilecek uygulamaların yüklenmesini engellemek için uygulama dükkanlarından sadece güvenilir kaynakların uygulamalarının yüklenmesi,
- Telefon görüşmelerinde kişiye özel mobil bankacılık uygulaması şifrelerinin kimse ile paylaşılmaması,
- Banka dışı internet sitelerine ve/veya sahte reklamlara giriş yapılarak hassas kişisel bilgilerin ve şifrelerin paylaşılmaması.
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
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