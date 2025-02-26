ATM’lerde yeni dönem: Yüzü tespit edilmeyen kişiler para çekemeyecek!

- Yüzü tespit edilmeyenler ATM’lerde işlem yapamayacak
- Vatandaşların en fazla 3 mobil hattı olabilecek
- Yorumlar
Yüzü tespit edilmeyenler ATM’lerde işlem yapamayacak
Yapılacak düzenleme ile ATM güvenlik kamerası tarafından tespite elverişli yüz görüntüsü tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak. ATM'lerden işlem yapmak için kişinin yüzünün belirgin şekilde kameraya kaydedilmesi yeterli olacak. Telefonlardaki gibi yüz tanıma ile doğrulama olmayacak. Maskeli kişiler, yüzünü kapatmış kişiler vs. para çekemeyecek. Yüzü gözüken herkes para çekebilecek. Değişiklik kapsamında ATM güvenlik kamerası kayıtları en az 2 yıl süre ile saklanacak.
Ayrıca bankalardan hesap açmak için kimlik fotokopisi yeterli oluyordu. Artık bankalar çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açamayacak. Sahte kimlikle hesap açılmasının önüne geçilecek.
Vatandaşların en fazla 3 mobil hattı olabilecek
Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesinde, yeni düzenlemelerle tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.
Vatandaşların en fazla 3, yabancıların ise en fazla 1 mobil haberleşme hattı olabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek.
Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde Cumhuriyet savcısı tarafından operatör şirketlere idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
470 Kişi Okuyor (9 Üye, 461 Misafir) 18 Masaüstü 452 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
5915 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Haberleri, atm ve