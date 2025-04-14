ATM para çekme limiti ne kadar? İşte günlük ücretsiz çekim limitleri (2025)

Günümüzde banka kartları ve ATM'ler, nakit ihtiyacımızı karşılamanın en hızlı yollarından biri haline gelmiş durumda. Ancak birçok kişi ATM para çekme limiti ne kadar sorusunun yanıtını merak ediyor. Özellikle acil durumlarda veya yüksek miktarda nakit çekmek gerektiğinde, ATM’den para çekme limiti bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor. Bu rehberde, banka para çekme limiti konusunda detaylı bilgilere ulaşabilir, hangi bankanın ne kadar günlük para çekme limiti sunduğunu öğrenebilirsiniz. Tüm güncel limitler ve dikkat edilmesi gereken detaylar burada:

ATM para çekme limiti 2025 🏧

Tam Boyutta Gör 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle özel ve devlet bankalarının günlük ücretsiz ATM para çekme limiti 5 bin - 20 bin TL arasında değişmektedir. Her bankanın bankamatikten ücretsiz para çekme limitleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır 👇

Bankaların ATM'den ücretsiz para çekme limitleri 💰 Banka Adı Nakit Para Çekme Limiti QR (Kare kod) Para Çekme Limiti Toplam Akbank 5.000 TL 10.000 TL 15.000 TL Anadolu Bank 10.000 TL - 10.000 TL Deniz Bank 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL Enpara 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL Fibabanka 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL Garanti BBVA 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL Halkbank 10.000 TL 7.500 TL 17.500 TL HSBC 8.500 TL - 8.500 TL KuveytTürk 20.000 TL 10.000 TL 30.000 TL OdeaBank 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL QNB Finansbank 10.000 TL - 10.000 TL TEB 10.000 TL 3.000 TL 13.000 TL Türkiye İş Bankası 20.000 TL 20.000 TL 20.000 TL VakıfBank 20.000 TL - 20.000 TL YapıKredi 10.000 TL 10.000 TL 10.000 TL Ziraat Bankası 10.000 TL 7.500 TL 17.500 TL Ziraat Katılım 7.500 TL - 10.000 TL

Toplamı eşit verilen çekim limitleri, bu bankalarda nakit veya QR ayrımı olmadığını göstermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

ATM para çekme limiti ne kadar? İşte bankaların günlük limitleri