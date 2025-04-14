Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ATM para çekme limiti ne kadar? İşte günlük ücretsiz çekim limitleri (2025)

    Banka müşterileri, günlük ATM para çekme limiti ne kadar diye merak ediyor. İşte tüm bankaların 2025 yılı için bankamatikten ücretsiz para çekme limitleri:      

    Günümüzde banka kartları ve ATM'ler, nakit ihtiyacımızı karşılamanın en hızlı yollarından biri haline gelmiş durumda. Ancak birçok kişi ATM para çekme limiti ne kadar sorusunun yanıtını merak ediyor. Özellikle acil durumlarda veya yüksek miktarda nakit çekmek gerektiğinde, ATM’den para çekme limiti bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor. Bu rehberde, banka para çekme limiti konusunda detaylı bilgilere ulaşabilir, hangi bankanın ne kadar günlük para çekme limiti sunduğunu öğrenebilirsiniz. Tüm güncel limitler ve dikkat edilmesi gereken detaylar burada:

    ATM para çekme limiti 2025 🏧

    bankamatikten ücretsiz para çekme limiti Tam Boyutta Gör
    1 Ocak 2025 tarihi itibariyle özel ve devlet bankalarının günlük ücretsiz ATM para çekme limiti 5 bin - 20 bin TL arasında değişmektedir. Her bankanın bankamatikten ücretsiz para çekme limitleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır 👇

    Bankaların ATM'den ücretsiz para çekme limitleri 💰 
    Banka Adı Nakit Para Çekme Limiti QR (Kare kod) Para Çekme Limiti  Toplam
    Akbank 5.000 TL 10.000 TL 15.000 TL
    Anadolu Bank 10.000 TL - 10.000 TL
    Deniz Bank 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL
    Enpara 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL
    Fibabanka 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL
    Garanti BBVA 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL
    Halkbank 10.000 TL 7.500 TL 17.500 TL
    HSBC 8.500 TL - 8.500 TL
    KuveytTürk 20.000 TL 10.000 TL 30.000 TL
    OdeaBank  10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL
    QNB Finansbank 10.000 TL - 10.000 TL
    TEB 10.000 TL 3.000 TL 13.000 TL
    Türkiye İş Bankası 20.000 TL 20.000 TL 20.000 TL
    VakıfBank 20.000 TL - 20.000 TL
    YapıKredi 10.000 TL 10.000 TL 10.000 TL
    Ziraat Bankası 10.000 TL 7.500 TL 17.500 TL
    Ziraat Katılım 7.500 TL - 10.000 TL

    Toplamı eşit verilen çekim limitleri, bu bankalarda nakit veya QR ayrımı olmadığını göstermektedir. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    T
    turksatkablonet 7 saat önce

    Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seyir halinde devir dalgalanması 1 kasa bira kaç tl geçmiş tarihli gün sonu alma vemlidy kullananlar yorumları asker kaçağı yurtdışına çıkar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum