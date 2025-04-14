ATM para çekme limiti ne kadar? İşte günlük ücretsiz çekim limitleri (2025)

Günümüzde banka kartları ve ATM'ler, nakit ihtiyacımızı karşılamanın en hızlı yollarından biri haline gelmiş durumda. Ancak birçok kişi ATM para çekme limiti ne kadar sorusunun yanıtını merak ediyor. Özellikle acil durumlarda veya yüksek miktarda nakit çekmek gerektiğinde, ATM’den para çekme limiti bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor. Bu rehberde, banka para çekme limiti konusunda detaylı bilgilere ulaşabilir, hangi bankanın ne kadar günlük para çekme limiti sunduğunu öğrenebilirsiniz. Tüm güncel limitler ve dikkat edilmesi gereken detaylar burada:
ATM para çekme limiti 2025 🏧
|Banka Adı
|Nakit Para Çekme Limiti
|QR (Kare kod) Para Çekme Limiti
|Toplam
|Akbank
|5.000 TL
|10.000 TL
|15.000 TL
|Anadolu Bank
|10.000 TL
|-
|10.000 TL
|Deniz Bank
|10.000 TL
|10.000 TL
|20.000 TL
|Enpara
|10.000 TL
|10.000 TL
|20.000 TL
|Fibabanka
|10.000 TL
|10.000 TL
|20.000 TL
|Garanti BBVA
|10.000 TL
|10.000 TL
|20.000 TL
|Halkbank
|10.000 TL
|7.500 TL
|17.500 TL
|HSBC
|8.500 TL
|-
|8.500 TL
|KuveytTürk
|20.000 TL
|10.000 TL
|30.000 TL
|OdeaBank
|10.000 TL
|10.000 TL
|20.000 TL
|QNB Finansbank
|10.000 TL
|-
|10.000 TL
|TEB
|10.000 TL
|3.000 TL
|13.000 TL
|Türkiye İş Bankası
|20.000 TL
|20.000 TL
|20.000 TL
|VakıfBank
|20.000 TL
|-
|20.000 TL
|YapıKredi
|10.000 TL
|10.000 TL
|10.000 TL
|Ziraat Bankası
|10.000 TL
|7.500 TL
|17.500 TL
|Ziraat Katılım
|7.500 TL
|-
|10.000 TL
Toplamı eşit verilen çekim limitleri, bu bankalarda nakit veya QR ayrımı olmadığını göstermektedir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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