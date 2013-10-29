Akıllı cihazlar için hem hoparlör hem de stand görevi gören MiiBeast projesi, Kickstarter üzerinden destek arıyor

Farklı fikirlere verdiği desteği kesmeden devam ettiren ve farklı ülkelere açılan Kickstarter üzerinde destek arayan güncel projelerden MiiBeast, diğer birçok stand ve hoparlör modelinden taşınabilir ve modüler yapısılya ayrılıyor.

Site üzerinde Eddie Malhotra tarafından başlatılan MiiBeast, ilk görüşte kafa üstü bir kulaklığa benziyor ancak çok uzak olmayan farklı bir görevi yerine getiriyor. Katlanabilir ve boyutu ayarlanabilir gövde yapısı sayesinde akıllı cep telefonlarını ve tablet bilgisayarları (Apple iPad, iPad Mini, Samsung Galaxy Tab ve Windows RT tabanlı) farklı açılarda ayakta tutabilen ürün, üzerinde yer alan 50 Hz - 20 KHz frekans aralığına ve 85 dB güce sahip hoparlörleriyle de multimedya keyfi sunabiliyor. Bağlantı noktasında Bluetooth ve NFC teknolojilerinden yarlanan MiiBeast, şarj edilebilir dahili lityum-iyon bataryasıyla 10 saat aktif kullanım ve 250 saat bekleme süresi ortaya koyabiliyor. İsteğe bağlı olarak 3.5mm stereo üzerinden kablolu olarak da kullanılabilen ürün, şimdilik siyah ve sarı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Kişilere farklı amaçlar için ilginç bir kullanım olanağı veren MiiBeast, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 25,000$ hedefin bitimine 29 gün kala 28 bağış ile henüz 3,303$'lık kısmını toplamış durumda. Yapılacak 49$ (40$ Amerika dışı kargo) bağış ile Kasım ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/miikey/miibeast-by-miikey?ref=category