Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı cihazlar için hem hoparlör hem de stand görevi gören MiiBeast projesi, Kickstarter üzerinden destek arıyor

5 yıl
653
1
3
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı cihazlar için hem hoparlör hem de stand görevi gören MiiBeast projesi, Kickstarter üzerinden destek arıyor
Farklı fikirlere verdiği desteği kesmeden devam ettiren ve farklı ülkelere açılan Kickstarter üzerinde destek arayan güncel projelerden MiiBeast, diğer birçok stand ve hoparlör modelinden taşınabilir ve modüler yapısılya ayrılıyor.
Site üzerinde Eddie Malhotra tarafından başlatılan MiiBeast, ilk görüşte kafa üstü bir kulaklığa benziyor ancak çok uzak olmayan farklı bir görevi yerine getiriyor. Katlanabilir ve boyutu ayarlanabilir gövde yapısı sayesinde akıllı cep telefonlarını ve tablet bilgisayarları (Apple iPad, iPad Mini, Samsung Galaxy Tab ve Windows RT tabanlı) farklı açılarda ayakta tutabilen ürün, üzerinde yer alan 50 Hz - 20 KHz frekans aralığına ve 85 dB güce sahip hoparlörleriyle de multimedya keyfi sunabiliyor. Bağlantı noktasında Bluetooth ve NFC teknolojilerinden yarlanan MiiBeast, şarj edilebilir dahili lityum-iyon bataryasıyla 10 saat aktif kullanım ve 250 saat bekleme süresi ortaya koyabiliyor. İsteğe bağlı olarak 3.5mm stereo üzerinden kablolu olarak da kullanılabilen ürün, şimdilik siyah ve sarı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.
Kişilere farklı amaçlar için ilginç bir kullanım olanağı veren MiiBeast, Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 25,000$ hedefin bitimine 29 gün kala 28 bağış ile henüz 3,303$'lık kısmını toplamış durumda. Yapılacak 49$ (40$ Amerika dışı kargo) bağış ile Kasım ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Akıllı cihazlar için hem hoparlör hem de stand görevi gören MiiBeast projesi, Kickstarter üzerinden destek arıyor

http://www.kickstarter.com/projects/miikey/miibeast-by-miikey?ref=category Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 5 yıl
NFC li bir sürü cihaz çıkıyor. Pek çoğu da bunun gibi çok işe yarayan cihazlar.
Apple dangozu da NFC yaygın değil diye cihazlarına koymuyor.
Sen koy, sonra yaygınlaşmasını bekle. Olmayan şey nasıl yaygınlaşsın.
Millet de gidip bunların cihazlarına binlerce lira veriyor.
Vermeseler, burunları sürtülse, akılları başlarına gelse ve müşteriye teknolojiyi yavaş yavaş verip sürekli kazandıkları parayı hep arttırma peşinde olmasalar, bu tip NFC kullanan cihaz sayısı da kat kat fazla olurdu.
Neyse, cihaz güzel. Bir sürü işlevi var. Boyna asılıyor, bir yerde yanına koyup müzik dinliyorsun. Ayrıca tablete falan takdığın zaman hoparlörler direk dinleyene bakıyor. İyi düşünülmüş. Umarım hak ettiği yeri bulur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 5 yıl
Güzelmiş. Bir de kulaklık girişi olsaydı, boynumuza taktığımızda kulaklıkla kullanabilme seçeneği de olsaydı (dışarısı falan için) harika olurdu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thinkwithbrain 5 yıl
İşte yaratıcı düşünce bu!
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Wacom Intuos M ve Intuos Pro M grafik tabletler video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim