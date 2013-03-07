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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı cihazlar üzerinden gerçek sıcaklık ölçümleri için, "Thermodo"

6 yıl
7,7b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı cihazlar üzerinden gerçek sıcaklık ölçümleri için,

Akıllı cep telefonları üzerinde sıcaklık ölçümü için genelde yazılımlar üzerinden bilgiler alınır ve bunlar gerçekçi değerler vermezler. Bu doğrultuda istenilen her ortamda sıcaklık ölçümü için geliştirilen Thermodo, kullanıcılara farklı bir çözüm sunuyor.
Kickstarter üzerinde Robocat tarafından başlatılan bir proje olan Thermodo, oldukça ufak boyutlarda geliştirilmiş bir elektrik termometre modeli. Apple iOS ve Android cihazlar üzerinde geliştirilen yazılım ile ortaklaşa çalışarak, -20 ile 50° arasındaki sıcaklıkları 3.5mm kulaklık giriş üzerinden ölçebilen cihaz, anahtarlık üzerinde taşıma amaçlı özel bir taşıma aparatı ile beraber kullanıcılara birçok farlı kullanım olanağı sağlıyor. İki farklı renk seçeneğiyle tanıtılan Thermodo, açık kaynaklı yazılım yapısına da sahip.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 35,000$ hedefin, 15,694$'lık kısmını bitimine 33 gün kala 476 bağış ile toplayan Thermodo, site üzerinde yapılacak 19$ bağış ile ağustos ayında elde edilebiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz. 

http://www.kickstarter.com/projects/robocat/thermodo-the-tiny-thermometer-for-mobile-devices?ref=live 

 
Akıllı cihazlar üzerinden gerçek sıcaklık ölçümleri için,
Akıllı cihazlar üzerinden gerçek sıcaklık ölçümleri için,

http://www.kickstarter.com/projects/robocat/thermodo-the-tiny-thermometer-for-mobile-devices?ref=live Yorum Yaz
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join4freee 6 yıl en beğenilen
İnsanlar için kulaktan ölçen termometrelerden esinlenmişler; oldukça da iyi etmişler. Kulaklık girişi olan tüm cihazlar için iyi bir çözüm.
İyi ki makattan ölçen termometrelerden esinlenmemişler :p
İnsanlar için kulaktan ölçen termometrelerden esinlenmişler; oldukça da iyi etmişler. Kulaklık girişi olan tüm cihazlar için iyi bir çözüm.İyi ki makattan ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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osmanefeozkan 6 yıl
işte buna inovasyon denilir :) güzel bir cihaz
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umutarslan.com 6 yıl
londoner23
join4freee
londoner23
join4freee İnsanlar için kulaktan ölçen termometrelerden esinlenmişler; oldukça da iyi etmişler. Kulaklık girişi olan tüm cihazlar için iyi bir çözüm. İyi ki makattan ölçen termometrelerden esinlenmemişler :p
cihazın sıcaklığını değil, ortamın sıcaklığını gösteriyor... ayrıntıya dikkat...
O zaman, o kadar da gerekli bir şey değilmiş... Dediğimden yapsalardı alırdım. Kickstart yerine, kickasse katılsınlar :)


bence gerekli... o aparatı iphone tak.. sonra koltukaltına koy.. bak bakalım ateşin kaça çıkmış...

koltuk altı ve sakıncalı bölgeleri ölçerken direk telefona değilde 2 metre stereo uzatma kablosu alıp ona takmak daha mantıklı :)
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OverClocK1ng 6 yıl
Ürün güzel ama tanıtım çok etkili...
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Geliştirelebilir
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FlyingUnderpants 6 yıl
Çok mantıklı bir ürün.
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join4freee 6 yıl en beğenilen
İnsanlar için kulaktan ölçen termometrelerden esinlenmişler; oldukça da iyi etmişler. Kulaklık girişi olan tüm cihazlar için iyi bir çözüm.
İyi ki makattan ölçen termometrelerden esinlenmemişler :p
1 Yanıt Yanıtla +5
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londoner23 6 yıl join4freee
join4freee

İnsanlar için kulaktan ölçen termometrelerden esinlenmişler; oldukça da iyi etmişler. Kulaklık girişi olan tüm cihazlar için iyi bir çözüm.



İyi ki makattan ölçen termometrelerden esinlenmemişler :p

cihazın sıcaklığını değil, ortamın sıcaklığını gösteriyor...

ayrıntıya dikkat...
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saltooo 6 yıl
Güzel ürün
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