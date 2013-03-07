Akıllı cihazlar üzerinden gerçek sıcaklık ölçümleri için, "Thermodo"





Akıllı cep telefonları üzerinde sıcaklık ölçümü için genelde yazılımlar üzerinden bilgiler alınır ve bunlar gerçekçi değerler vermezler. Bu doğrultuda istenilen her ortamda sıcaklık ölçümü için geliştirilen Thermodo, kullanıcılara farklı bir çözüm sunuyor.

Kickstarter üzerinde Robocat tarafından başlatılan bir proje olan Thermodo, oldukça ufak boyutlarda geliştirilmiş bir elektrik termometre modeli. Apple iOS ve Android cihazlar üzerinde geliştirilen yazılım ile ortaklaşa çalışarak, -20 ile 50° arasındaki sıcaklıkları 3.5mm kulaklık giriş üzerinden ölçebilen cihaz, anahtarlık üzerinde taşıma amaçlı özel bir taşıma aparatı ile beraber kullanıcılara birçok farlı kullanım olanağı sağlıyor. İki farklı renk seçeneğiyle tanıtılan Thermodo, açık kaynaklı yazılım yapısına da sahip.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 35,000$ hedefin, 15,694$'lık kısmını bitimine 33 gün kala 476 bağış ile toplayan Thermodo, site üzerinde yapılacak 19$ bağış ile ağustos ayında elde edilebiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/projects/robocat/thermodo-the-tiny-thermometer-for-mobile-devices?ref=live





http://www.kickstarter.com/projects/robocat/thermodo-the-tiny-thermometer-for-mobile-devices?ref=live