Akıllı saatler eğitim kurumlarında giderek daha fazla yasaklanıyor





Gerek derslerin işleyişini bozmaması gerekse de kopya çekme ihtimaline karşı mobil cihazların eğitim kurumlarında öğrenciler tarafından kullanılması ya kısıtlıdır ya da tamamen yasaktır. Son yıllarda trendi giderek yükselen akıllı saatler de benzer uygulamalara maruz kalmaya başladı.





Akıllı saatler fonksiyon itibariyle zaman zaman akıllı telefonlar ile başabaş gidebiliyor. Bu bakımdan ders veya sınav esnasında akıllı telefonların gördüğü muamele akıllı saatler için de geçerli olacak. Ancak bu noktada bir sıkıntı doğuyor.





Temalar sayesinde akıllı saatleri normal kol saatlerinden ayırmak bazen çok zor olabiliyor. Bu bakımdan kurumlar çareyi tüm kol saatlerini yasaklamakta bulmuş. Dünmal kya çapında pek çok üniversitenin sınav salonlarında akıllı saatleri veya tüm kol saatlerini yasakladığı belirtiliyor.





Zaman konusunda sıkıntı yaşayan öğrenciler için bir masa saati de temin ediliyor. Öğrenciler akıllı telefonları ile birlikte saatlerini de belirlenmiş olan özel bölmelere koyuyor ve sınavlara o şekilde giriyor.





Şu anda sözkonusu akıllı saatler olsa da bu kırmızı çizgilerin arasına giyilebilir cihazlar da giriyor zira sözkonusu kopya çekmek olduğunda akıllı kolye veya yüzükler de bu işi yapabilir. Bu bakımdan giyilebilir teknolojiler geliştikçe eğitim kurumlarının da zorlanacağı düşünülüyor.

http://www.phonearena.com/news/Smartwatches-are-getting-banned-by-colleges-and-universities-worried-about-cheating_id65714