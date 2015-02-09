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Akıllı saatler eğitim kurumlarında giderek daha fazla yasaklanıyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı saatler eğitim kurumlarında giderek daha fazla yasaklanıyor

Gerek derslerin işleyişini bozmaması gerekse de kopya çekme ihtimaline karşı mobil cihazların eğitim kurumlarında öğrenciler tarafından kullanılması ya kısıtlıdır ya da tamamen yasaktır. Son yıllarda trendi giderek yükselen akıllı saatler de benzer uygulamalara maruz kalmaya başladı. 

Akıllı saatler fonksiyon itibariyle zaman zaman akıllı telefonlar ile başabaş gidebiliyor. Bu bakımdan ders veya sınav esnasında akıllı telefonların gördüğü muamele akıllı saatler için de geçerli olacak. Ancak bu noktada bir sıkıntı doğuyor. 

Temalar sayesinde akıllı saatleri normal kol saatlerinden ayırmak bazen çok zor olabiliyor. Bu bakımdan kurumlar çareyi tüm kol saatlerini yasaklamakta bulmuş. Dünmal kya çapında pek çok üniversitenin sınav salonlarında akıllı saatleri veya tüm kol saatlerini yasakladığı belirtiliyor. 

Zaman konusunda sıkıntı yaşayan öğrenciler için bir masa saati de temin ediliyor. Öğrenciler akıllı telefonları ile birlikte saatlerini de belirlenmiş olan özel bölmelere koyuyor ve sınavlara o şekilde giriyor.

Şu anda sözkonusu akıllı saatler olsa da bu kırmızı çizgilerin arasına giyilebilir cihazlar da giriyor zira sözkonusu kopya çekmek olduğunda akıllı kolye veya yüzükler de bu işi yapabilir. Bu bakımdan giyilebilir teknolojiler geliştikçe eğitim kurumlarının da zorlanacağı düşünülüyor.  

http://www.phonearena.com/news/Smartwatches-are-getting-banned-by-colleges-and-universities-worried-about-cheating_id65714 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Üniversite de sınavlara en takoz cep telefonu bile almıyolar değilki akıllı saat ...
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loves06 4 yıl
teknolojinin her turlusunu seviyorum :)
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doctor_bey 4 yıl
Klasik yöntemlerden daha çok zevk alıyorum
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Master_Evil 4 yıl
bu tarz kullanımların olacağı belliydi
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SERDARHAN93 4 yıl
Elektronik bizi bozar. Manuel'e devamm :)
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Gece772 4 yıl
Akıllı saatle savaş da nasıl yön bulacaksın elektrik yok
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umut_baris 4 yıl Gece772
Gece772

Akıllı saatle savaş da nasıl yön bulacaksın elektrik yok

Uydu yok.

O değilde savaş nereden çıktı? Konu sınav?
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SaatliBomba 4 yıl
Mantıklı hele türkiye'de zaten saatsiz kopya vakalarının önüne geçilemedi hala
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Fenomenon 4 yıl
Bizim sınavlarda bazı hesap makineleri yasak. Bölüm toptan fx-991 es plus aldı. Çünkü bazı hesap makinelerine istediğin gibi kopya yazarsın.
Sonuç olarak akıllı saatlerin yasaklanması çok normal.
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umut_baris 4 yıl Fenomenon
Fenomenon

Bizim sınavlarda bazı hesap makineleri yasak. Bölüm toptan fx-991 es plus aldı. Çünkü bazı hesap makinelerine istediğin gibi kopya yazarsın.
Sonuç olarak akıllı saatlerin yasaklanması çok normal.

Bazı hocalar hepsini tek tek resetliyor. Makinenin yeteneğine göre tabi.
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bestofMd 4 yıl
İyide kopya çekilir o saatlerle amma
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0MG90 4 yıl
Derslerin işleyişinin bozulması... bu yazıyı burada gördüm ya artık ne diyeyim. Eskiler yeni nesilleri anlamıyor.
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aspirin_00 4 yıl
ösym sadece alyans haricinde hiçbir şey takılı eşya nesneyi sınav ortamına almıyor kemer bile kpss giren yok sanırım :D
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Umutcan 4 yıl aspirin_00
aspirin_00

ösym sadece alyans haricinde hiçbir şey takılı eşya nesneyi sınav ortamına almıyor kemer bile kpss giren yok sanırım :D

Ösym sınavlarını geçersek üniversite vize-finallerinde kimse sallamıyor. Saate bakmak da serbest. Akıllı saati olan birisi rahatça kopya çekebilir.
Ha tabi 1" ekranda dokunmatikle boğuşurken hoca görürse iş biter
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umut_baris 4 yıl
İŞTE BU !

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