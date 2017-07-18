Akıllı saatlerde trend klasik tasarımlara kayıyor

Önemli bir potansiyele sahip olduğu düşünülen ve gelecekte önemli bir sektör haline geleceği tahmin edilen akıllı saat pazarı henüz beklenen çıkışı yapabilmiş değil. Apple Watch, Samsung Gear veya Android Wear gibi devlere rağmen tüketici ilgisi çok fazla çekilemedi.
Aslında bakılırsa akıllı saatler hiç bir zaman klasik saatlerin yerini alabilecek kapasiteye gelemedi. Dokunmatik ekran halen alışkanlık yaratamadı. Ayrıca klasik saatlerin yıllar süren batarya ömrü de en dezavantaj durum oldu.
Yeni trend
Son dönemde yapılan araştırmalar kullanıcıların akıllı saat konusunda klasik kadran tasarımına yöneldiğini ortaya koyuyor. Yani standart analog veya dijital saat kadranı devam ederken kasa içerisine veya kayışlara entegre edilen kablosuz modüller akıllı işlevleri yerine getiriyor.
Üreticilerin yeni ürünleri de bu yöne doğru kayıyor. Frédérique Constant Horological, Mistfit Phase, Skagen Hagen analog tasarım ve kasa içerisinde akıllı modül yapısına örnekler. Acer ise klasik saatin üstüne oturan ve LED ekran barındıran çember şeklinde bir aksesuar geliştirmişti.
Popülaritesi giderek artan diğer bir konsept ise kayışlara entegre edilen akıllı özellikler. Montblanc e-Strap gibi ürünler gövdeye en yakın kayış parçasının üzerine LED ekran entegre ederek saati akıllı hale getiriyor.
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Indiegogo üzerinde destek arayan Smart Buckle ise kopçada akıllı özellikler taşıyan bir kayış geliştirmiş. Bu kayış her türlü saate takılabiliyor ve 7 güne kadar kullanım ömrü sunuyor. Fitness değerlerinden uyku düzenine kadar hassas ölçümler yapabiliyor. Fiyatı ise 49$.
İsviçre Saat Federasyonu 2016 yılında 1.2 milyar saat modeli satıldığını buna karşılık 21 milyon akıllı saat satıldığını rapor ediyor. Bu bakımdan her türlü saate kolayca takılabilecek akıllı kayış veya kopça gibi aksesuarlar çok daha iyi satış rakamlarına ulaşabilecek. Önümüzdeki dönemde bu tarz konseptleri çok daha fazla görebileceğiz.
https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/7/16/15974000/smartwatch-smart-watch-bands-buckle-kickstarter-hybrid-mechanical-timepieces Yorum Yaz Paylaş Tweetle
EQP-500
EQP-510
ECB-500
EQB-600
EQB-700
EQB-501
EQB-800
SHB-100
SHB-200
STB-1000
STB-1000+
Hoşuna giderse birde SeiKo AsTRon var, süper bir saat
-kandaki şekerin miktarı (mevcut değil, apple'ın yapacağı söylenmekte...)
-kalp ritmi ,tansiyon (mevcut)
- uykuda geçen süre ( uyku apnesi olanlar ,uyuma düzen bozuk olanlar )
-pedometre (mevcut )
gibi konuları tek bir cihazda gösterebilseler ,ne kadar fiyattan olursa olsun gider alırım. gayet hayati ve gerekli hususlar.
Samsung'un dijital saatlerine de merakım var , dijital akıllı saatler telefon varken yukarıdaki sağlık durum bilgilerini arz etmeden pek pratik değiller .Ancak şarj kısıtlamaları yoğun olmasa örneğin Samsung gear gözümde Patek Philip'ten ya da Rolex ten daha iyi kanımca.
Not: Omega ve Orient mekanik saatler kullanıyorum.
Gear s2 Xiaomi miband2 ve son olarak gear fit2 kullandım.
İşin özeti.
Saate bakmak istediğinizde tamamen fiyasko. Geri kalan özellikler ise hayatınız boyunca hiç ihtiyaç hissetmediğiniz ve kolay kolay alışamayacağınız bi el arabası yük.
Aslında ne akıllı saat değil bunlar olsa olsa tamamıda akıllı bileklik.
Sürekli şarj olayı zaten kabak tadı veriyor.
Benim ihtiyacım olan gelen bildirimlerden sessizce haberdar olmak. Bunun dışında bi işime yaramıyor.
Güneş enerjisin den elde edilen enerji verimliliği geliştirilirse, akıllı saatler de pil sorunu kökünden çözülür.
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