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Akıllı saatlerde trend klasik tasarımlara kayıyor

Dokunmatik ekranlı ve kullanım süreleri düşük akıllı saatler yeterince tüketici ilgisi toplayamadı. Sektör klasik analog veya dijital ekranlı ürünlere doğru kaymaya başladı.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Önemli bir potansiyele sahip olduğu düşünülen ve gelecekte önemli bir sektör haline geleceği tahmin edilen akıllı saat pazarı henüz beklenen çıkışı yapabilmiş değil. Apple Watch, Samsung Gear veya Android Wear gibi devlere rağmen tüketici ilgisi çok fazla çekilemedi.

Akıllı saatlerde trend klasik tasarımlara kayıyor

 

Aslında bakılırsa akıllı saatler hiç bir zaman klasik saatlerin yerini alabilecek kapasiteye gelemedi. Dokunmatik ekran halen alışkanlık yaratamadı. Ayrıca klasik saatlerin yıllar süren batarya ömrü de en dezavantaj durum oldu.

 

Yeni trend

 

Son dönemde yapılan araştırmalar kullanıcıların akıllı saat konusunda klasik kadran tasarımına yöneldiğini ortaya koyuyor. Yani standart analog veya dijital saat kadranı devam ederken kasa içerisine veya kayışlara entegre edilen kablosuz modüller akıllı işlevleri yerine getiriyor.

 

Üreticilerin yeni ürünleri de bu yöne doğru kayıyor. Frédérique Constant Horological, Mistfit Phase, Skagen Hagen analog tasarım ve kasa içerisinde akıllı modül yapısına örnekler. Acer ise klasik saatin üstüne oturan ve LED ekran barındıran çember şeklinde bir aksesuar geliştirmişti.

 

Popülaritesi giderek artan diğer bir konsept ise kayışlara entegre edilen akıllı özellikler. Montblanc e-Strap gibi ürünler gövdeye en yakın kayış parçasının üzerine LED ekran entegre ederek saati akıllı hale getiriyor.

 

Ayrıca Bkz. "Huawei Honor 9, milyonluk satış barajını geçti"

Indiegogo üzerinde destek arayan Smart Buckle ise kopçada akıllı özellikler taşıyan bir kayış geliştirmiş. Bu kayış her türlü saate takılabiliyor ve 7 güne kadar kullanım ömrü sunuyor. Fitness değerlerinden uyku düzenine kadar hassas ölçümler yapabiliyor. Fiyatı ise 49$.

 

İsviçre Saat Federasyonu 2016 yılında 1.2 milyar saat modeli satıldığını buna karşılık 21 milyon akıllı saat satıldığını rapor ediyor. Bu bakımdan her türlü saate kolayca takılabilecek akıllı kayış veya kopça gibi aksesuarlar çok daha iyi satış rakamlarına ulaşabilecek. Önümüzdeki dönemde bu tarz konseptleri çok daha fazla görebileceğiz. 

 

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/7/16/15974000/smartwatch-smart-watch-bands-buckle-kickstarter-hybrid-mechanical-timepieces Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Apple Watch denen tasarım özürlüsünden sonra böyle birşeye karar vermeleri çok uzun sürdü..
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sis651 1 yıl
E trend klasik tasarıma kayacak tabi. Tuğla gibi, sabun gibi saatler yapıyorlar. Sonra Garmin o Fenix saatleri o paraya nasıl satıyor diye düşünüyorlar. Garmin'in Fenix serisi spor olayı için bire bir saat. Sürekli açık ekran, ister dijital gösterge ister kadran, her akşam şarja koymama, GPS vs. vs. iyi bir tasarımla, güzel saatler.
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serdarski 1 yıl
Yuvarlak tasarım dediğinde aklıma Casio'nun EdiFice serisindeki şu modeller aklıma geliyor
EQP-500
EQP-510
ECB-500
EQB-600
EQB-700
EQB-501
EQB-800
SHB-100
SHB-200
STB-1000
STB-1000+
Hoşuna giderse birde SeiKo AsTRon var, süper bir saat
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mavizaman 1 yıl
saatin özü zaten klasik tasarımdır dijital ekranı saat aksesuarı ile bağdaştırmak zor.
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kadirirdem 1 yıl
Saat dediğin yuvarlak olur zaten kare hiç yakışmıyor.
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Apple Watch denen tasarım özürlüsünden sonra böyle birşeye karar vermeleri çok uzun sürdü..
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sendemail 1 yıl
Bu giyilebilir eşyalar;
-kandaki şekerin miktarı (mevcut değil, apple'ın yapacağı söylenmekte...)
-kalp ritmi ,tansiyon (mevcut)
- uykuda geçen süre ( uyku apnesi olanlar ,uyuma düzen bozuk olanlar )
-pedometre (mevcut )
gibi konuları tek bir cihazda gösterebilseler ,ne kadar fiyattan olursa olsun gider alırım. gayet hayati ve gerekli hususlar.
Samsung'un dijital saatlerine de merakım var , dijital akıllı saatler telefon varken yukarıdaki sağlık durum bilgilerini arz etmeden pek pratik değiller .Ancak şarj kısıtlamaları yoğun olmasa örneğin Samsung gear gözümde Patek Philip'ten ya da Rolex ten daha iyi kanımca.
Not: Omega ve Orient mekanik saatler kullanıyorum.
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broodofqueen 1 yıl
Apple Watch'u ilk gördüğümde hissttiğim hayal kırıklığını unutamıyorum. O kadar eğreti bir aksesuar ki! Halen öyle. İnanın 300 TL bile olsa alıp koluma takmam.
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argat44 1 yıl
Şu anki hiçbir ürün SAAT görevini gerçek anlamda yerine getiremiyor. Kolunuzda birşey var ama ne ?
Gear s2 Xiaomi miband2 ve son olarak gear fit2 kullandım.
İşin özeti.
Saate bakmak istediğinizde tamamen fiyasko. Geri kalan özellikler ise hayatınız boyunca hiç ihtiyaç hissetmediğiniz ve kolay kolay alışamayacağınız bi el arabası yük.
Aslında ne akıllı saat değil bunlar olsa olsa tamamıda akıllı bileklik.
Sürekli şarj olayı zaten kabak tadı veriyor.
Benim ihtiyacım olan gelen bildirimlerden sessizce haberdar olmak. Bunun dışında bi işime yaramıyor.
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kayamtky 1 yıl
Ben şahsen bir akıllı saatin ekranının normal saatler gibi her zaman açık olmasını istiyorum. Ama pil sorunu yüzünden mümkün değil.
Güneş enerjisin den elde edilen enerji verimliliği geliştirilirse, akıllı saatler de pil sorunu kökünden çözülür.
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KaleyDeskop 1 yıl
son dönemlerde mi? yok öyle bir şey zaten başından beri saate benzeyen saat istiyordu tüketici. Fenix 5x kullanıyorum, eğer bu saat apple watch'a benzeseydi almazdım. Saat dediğin saate ben
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