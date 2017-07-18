Akıllı saatlerde trend klasik tasarımlara kayıyor

Önemli bir potansiyele sahip olduğu düşünülen ve gelecekte önemli bir sektör haline geleceği tahmin edilen akıllı saat pazarı henüz beklenen çıkışı yapabilmiş değil. Apple Watch, Samsung Gear veya Android Wear gibi devlere rağmen tüketici ilgisi çok fazla çekilemedi.

Aslında bakılırsa akıllı saatler hiç bir zaman klasik saatlerin yerini alabilecek kapasiteye gelemedi. Dokunmatik ekran halen alışkanlık yaratamadı. Ayrıca klasik saatlerin yıllar süren batarya ömrü de en dezavantaj durum oldu.

Yeni trend

Son dönemde yapılan araştırmalar kullanıcıların akıllı saat konusunda klasik kadran tasarımına yöneldiğini ortaya koyuyor. Yani standart analog veya dijital saat kadranı devam ederken kasa içerisine veya kayışlara entegre edilen kablosuz modüller akıllı işlevleri yerine getiriyor.

Üreticilerin yeni ürünleri de bu yöne doğru kayıyor. Frédérique Constant Horological, Mistfit Phase, Skagen Hagen analog tasarım ve kasa içerisinde akıllı modül yapısına örnekler. Acer ise klasik saatin üstüne oturan ve LED ekran barındıran çember şeklinde bir aksesuar geliştirmişti.

Popülaritesi giderek artan diğer bir konsept ise kayışlara entegre edilen akıllı özellikler. Montblanc e-Strap gibi ürünler gövdeye en yakın kayış parçasının üzerine LED ekran entegre ederek saati akıllı hale getiriyor.

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Indiegogo üzerinde destek arayan Smart Buckle ise kopçada akıllı özellikler taşıyan bir kayış geliştirmiş. Bu kayış her türlü saate takılabiliyor ve 7 güne kadar kullanım ömrü sunuyor. Fitness değerlerinden uyku düzenine kadar hassas ölçümler yapabiliyor. Fiyatı ise 49$.

İsviçre Saat Federasyonu 2016 yılında 1.2 milyar saat modeli satıldığını buna karşılık 21 milyon akıllı saat satıldığını rapor ediyor. Bu bakımdan her türlü saate kolayca takılabilecek akıllı kayış veya kopça gibi aksesuarlar çok daha iyi satış rakamlarına ulaşabilecek. Önümüzdeki dönemde bu tarz konseptleri çok daha fazla görebileceğiz.