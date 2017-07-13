Huawei Honor 9, milyonluk satış barajını geçti

Huawei’nin orta ve üst seviye akıllı telefon segmentindeki başarılı markası Honor, firmanın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Henüz piyasaya sürülen Honor 9 modeli, 1 ay olmadan 1 milyon satış rakamını geçmiş durumda.

İlgi büyük

Honor markası özellikle Asya ve Avrupa kıtasında tanınıyor. En büyük satışlarını da burada yapıyor. Ülkemizde de zaman zaman operatörlerimizin Honor telefonları abonelerine sunduğunu görüyoruz. Bunun dışında yaygın bir Honor satışı yok.

Tüketiciye uygun fiyatlı ve kaliteli telefonlar sunmak için yola çıkan Honor markası, firmanın en çok satan telefonlarını barındırıyor. Zorlaşan rekabete ayak uydurabilmek adına çift kamera, 6GB RAM, güçlü işlemci, cam kaplama tasarım gibi premium özellikler seriye eklendi. Haliyle fiyatlar da biraz yükseldi.

Huawei’nin çıtayı her geçen yıl biraz daha yükselttiği akıllı telefon pazarında kalıcı olması için Honor markası büyük önem arz ediyor. Firmanın bu yıl 140 milyon üzerinde akıllı telefon satması bekleniyor. Hedef ise 3 yıl içerisinde Apple’ı geride bırakmak.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy S8 satışları beklendiği gibi değil, Galaxy Note 8 öne çekiliyor"

5.15 inçlik Full HD ekrana sahip Honor 9 modeline Kirin 960 yonga seti güç veriyor. 4GB/6GB RAM yanında 64GB/128GB depolama kapasitesi seçeneği sunan modelde 3200mAh kapasiteli batarya, metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonu, optik yakınlaştırma yapabilen çift arka kamera gibi özellikler mevcut.

Honor 9 modeli 4GB RAM-64GB depolama kapasiteli versiyonu 340$, 6GB RAM-64GB depolama kapasiteli versiyonu 400$, 6GB RAM-128GB kapasiteli versiyonu ise 440$ olarak piyasaya sürülmüştü.