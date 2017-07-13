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Huawei Honor 9, milyonluk satış barajını geçti

Sevilen Honor akıllı telefon serisinin en yeni ve en güçlü modeli konumundaki Honor 9, 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde 1 milyonluk satış barajını geçmeyi başardı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Honor 9, milyonluk satış barajını geçti

Huawei’nin orta ve üst seviye akıllı telefon segmentindeki başarılı markası Honor, firmanın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Henüz piyasaya sürülen Honor 9 modeli, 1 ay olmadan 1 milyon satış rakamını geçmiş durumda.

 

İlgi büyük

 

Honor markası özellikle Asya ve Avrupa kıtasında tanınıyor. En büyük satışlarını da burada yapıyor. Ülkemizde de zaman zaman operatörlerimizin Honor telefonları abonelerine sunduğunu görüyoruz. Bunun dışında yaygın bir Honor satışı yok.

 

Tüketiciye uygun fiyatlı ve kaliteli telefonlar sunmak için yola çıkan Honor markası, firmanın en çok satan telefonlarını barındırıyor. Zorlaşan rekabete ayak uydurabilmek adına çift kamera, 6GB RAM, güçlü işlemci, cam kaplama tasarım gibi premium özellikler seriye eklendi. Haliyle fiyatlar da biraz yükseldi.

 

Huawei’nin çıtayı her geçen yıl biraz daha yükselttiği akıllı telefon pazarında kalıcı olması için Honor markası büyük önem arz ediyor. Firmanın bu yıl 140 milyon üzerinde akıllı telefon satması bekleniyor. Hedef ise 3 yıl içerisinde Apple’ı geride bırakmak.

 

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 satışları beklendiği gibi değil, Galaxy Note 8 öne çekiliyor"

5.15 inçlik Full HD ekrana sahip Honor 9 modeline Kirin 960 yonga seti güç veriyor. 4GB/6GB RAM yanında 64GB/128GB depolama kapasitesi seçeneği sunan modelde 3200mAh kapasiteli batarya, metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonu, optik yakınlaştırma yapabilen çift arka kamera gibi özellikler mevcut.

 

Honor 9 modeli 4GB RAM-64GB depolama kapasiteli versiyonu 340$, 6GB RAM-64GB depolama kapasiteli versiyonu 400$, 6GB RAM-128GB kapasiteli versiyonu ise 440$ olarak piyasaya sürülmüştü.

 

https://www.phonearena.com/news/Honor-has-shipped-1-million-Honor-9-units-globally_id95998 Yorum Yaz
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imperial crusader 1 yıl en beğenilen
s8'in yarı fiyatına daha kapasitelisi
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ogzhnakcy90 1 yıl
Mate, P, honor.. her serisinin ayrı bir albenisi var. Huawei Android'in en iyisi bence her açıdan..
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Glorfindel1907 1 yıl
27 yaşındayım ilk android telefonum P9 oldu küçük bir iki sorun dışında tüm önyargılarımı kırdı bu sisteme karşı diyebilirim, Arayüz mükemmel, Kamera'da zaten devrim yarattı diyebiliriz tasarım ve malzeme kalitesi'de rakiplerinin üstünde bence, Adamlar bir hedef koymuş ve bu yolda emin adımlarla yürüyorlar helal olsun.
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3arbar 1 yıl
tam bi fiyat performans canavarı yapmışlar.huawei dış kulvardan atağa kalktı ve samsungu tehdit edecek gelecekte global pazarda.
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SixSixSix 1 yıl
Babamda Huawei Honor 7 var, bir seneyi aşkın bir süredir kullanıyor. Telefon tam anlamıyla bir canavar. Fiyatı da düşünülünce, performansı gayet tatmin edici. 7 böyleyse, 9'u merak ediyorum açıkçası.
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stalker(1979) 1 yıl
Bu telefonu görünce aklıma Galaxy s7 geliyor
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kadirirdem 1 yıl
Özellikle arka tasarımı çok hoşuma gitti.
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Fenomenon 1 yıl
Türkiye'ye gelmeyecek mi bu model??
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ogzhnakcy90 1 yıl
Mate, P, honor.. her serisinin ayrı bir albenisi var. Huawei Android'in en iyisi bence her açıdan..
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BekirHan 1 yıl
Bu fiyata kamerası bu kadar iyi çalışan bir telefon daha görmedim...
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imperial crusader 1 yıl en beğenilen
s8'in yarı fiyatına daha kapasitelisi
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