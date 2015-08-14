Akıllı tasma Buddy sevimli dostlarımızı teknolojiyle buluşturuyor

Teknoloji bir gün çok insanın vazgeçilmezi, ancak yeni "akıllı tasma" projesi bu gruba evcil köpeklerimiz de dahil ediyor. Buddy adındaki bu tasma aslında köpeğinizle sizin aranızdaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor. Bluetooth ve kablosuz internet teknolojilerine sahip tasma bir çok bilgiyi akıllı telefonunuza ve Apple Watch saatinize gönderebiliyor.

Buddy'nin yapabileceklerine bakarsak aslında en önemli görevi köpeğiniz sizin yanınızda değilken onun hakkında bilgi verebiliyor olması. Üzerindeki sensörler sayesinde köpeğin uyuduğunu, yemek yediğini veya koşturduğunu algılayabilen tasma evdeki internet ağına bağlı olduğu her an bu konuda bilgi verebiliyor. Bunun yanında GPS özelliği sayesinde köpeğinizin gezebileceği alanı sınırlayabiliyorsunuz. Eğer evcil hayvanınız kaybolur veya çalınırsa uygulama sizi uyararak ve haritada yer göstererek yardımcı olabiliyor.

Buddy ile köpeğinizin sağlığını takip etmek de mümkün. Yürüyüşe çıktığınızda kaç adım attığı ve kaç kalori yaktığı gibi bilgiler yine uygulama üzerinden görülebiliyor. Isı sensörü ise akıllı ev sistemleri ile haberleşerek ışıkların ve sıcaklığın kontrol edilmesini sağlıyor. Ayrıca köpeğinizin yanında aynı tasmadan taşıyan başka bir evcil hayvan varsa bu ufak arkadaşa ilişkin detayları da öğrenebiliyorsunuz. Gece olduğunda ise ışık sensörü devreye girerek tasmanın etrafında farklı çeşitlerde aydınlatma sunabiliyor.

14 gün pil ömrü sunan su geçirmez özellikteki Buddy kablosuz şarj standına da sahip. 180 dolarlık uygun modelde aktivite takibi ve GPS özellikleri bulunmuyor. Aktivite takibi için 240 dolar, tüm özellikler için ise 300 dolarlık ayrı bir model mevcut. 285 bin dolar toplamayı hedefleyen proje kısa sürede 63 bin dolarlık kısmı toplamayı başardı.

https://www.kickstarter.com/projects/squeakerdogs/buddy-the-dog-collar-reimagined