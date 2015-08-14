Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı tasma Buddy sevimli dostlarımızı teknolojiyle buluşturuyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,5b
1
3
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı tasma Buddy sevimli dostlarımızı teknolojiyle buluşturuyor
 
Teknoloji bir gün çok insanın vazgeçilmezi, ancak yeni "akıllı tasma" projesi bu gruba evcil köpeklerimiz de dahil ediyor. Buddy adındaki bu tasma aslında köpeğinizle sizin aranızdaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor. Bluetooth ve kablosuz internet teknolojilerine sahip tasma bir çok bilgiyi akıllı telefonunuza ve Apple Watch saatinize gönderebiliyor.
Buddy'nin yapabileceklerine bakarsak aslında en önemli görevi köpeğiniz sizin yanınızda değilken onun hakkında bilgi verebiliyor olması. Üzerindeki sensörler sayesinde köpeğin uyuduğunu, yemek yediğini veya koşturduğunu algılayabilen tasma evdeki internet ağına bağlı olduğu her an bu konuda bilgi verebiliyor. Bunun yanında GPS özelliği sayesinde köpeğinizin gezebileceği alanı sınırlayabiliyorsunuz. Eğer evcil hayvanınız kaybolur veya çalınırsa uygulama sizi uyararak ve haritada yer göstererek yardımcı olabiliyor.
Buddy ile köpeğinizin sağlığını takip etmek de mümkün. Yürüyüşe çıktığınızda kaç adım attığı ve kaç kalori yaktığı gibi bilgiler yine uygulama üzerinden görülebiliyor. Isı sensörü ise akıllı ev sistemleri ile haberleşerek ışıkların ve sıcaklığın kontrol edilmesini sağlıyor. Ayrıca köpeğinizin yanında aynı tasmadan taşıyan başka bir evcil hayvan varsa bu ufak arkadaşa ilişkin detayları da öğrenebiliyorsunuz. Gece olduğunda ise ışık sensörü devreye girerek tasmanın etrafında farklı çeşitlerde aydınlatma sunabiliyor.
14 gün pil ömrü sunan su geçirmez özellikteki Buddy kablosuz şarj standına da sahip. 180 dolarlık uygun modelde aktivite takibi ve GPS özellikleri bulunmuyor. Aktivite takibi için 240 dolar, tüm özellikler için ise 300 dolarlık ayrı bir model mevcut. 285 bin dolar toplamayı hedefleyen proje kısa sürede 63 bin dolarlık kısmı toplamayı başardı.

https://www.kickstarter.com/projects/squeakerdogs/buddy-the-dog-collar-reimagined Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SteveMeade 4 yıl
Pahalı olması dışında mükemmel cihaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Suizid 4 yıl
Gayet işlevsel bir cihaza benziyor. Profesyonel yetiştiricilerin mutlaka edinmesi gerektiğini düşünüyorum.

Evcil köpekler vb. için gereksiz masraf.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
gayet iyiymiş de fiyat sanki pahalı gibi....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Godzilla: King of the Monsters, gişede
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim