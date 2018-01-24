Akıllı telefon işlemcisinde Windows 10 kullanmak: Miix 630

Snapdragon 835 işlemcili Windows 10 dizüstü bilgisayar akımına Asus ve HP'den sonra Lenovo'da dahil oldu. Şirketin ilk modeli olan Miix 630'u kullandık ve izlenimlerimizi bu videoda aktardık.

Microsoft ve Qualcomm'un işbirliği kapsamında Snapdragon 835 işlemcisini kullanan Windows 10 işletim sistemli bilgisayarların sayısı her geçen gün artıyor. Daha önce HP ve Asus'un modellerini incelemiştik, bu defa konuğumuz Lenovo'dan geldi: Karşınızda Miix 630 ve kullanım deneyimlerimiz.