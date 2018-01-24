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Akıllı telefon işlemcisinde Windows 10 kullanmak: Miix 630

1 yıl
9,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Snapdragon 835 işlemcili Windows 10 dizüstü bilgisayar akımına Asus ve HP'den sonra Lenovo'da dahil oldu. Şirketin ilk modeli olan Miix 630'u kullandık ve izlenimlerimizi bu videoda aktardık.
Microsoft ve Qualcomm'un işbirliği kapsamında Snapdragon 835 işlemcisini kullanan Windows 10 işletim sistemli bilgisayarların sayısı her geçen gün artıyor. Daha önce HP ve Asus'un modellerini incelemiştik, bu defa konuğumuz Lenovo'dan geldi: Karşınızda Miix 630 ve kullanım deneyimlerimiz.  

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bytradm 1 yıl en beğenilen
developerların eline düşsunde aynı çipsetli tellere portlasınlar.
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mu5tafa 1 yıl
Pil süresi için bile alınır. Tabi her yeni çıkan şey gibi bunlarda pahalı. Zamanla ucuzlayınca çok güzel seçenekler olacak işi multimedya ve ofis olanlar için..
Pil süresi için bile alınır. Tabi her yeni çıkan şey gibi bunlarda pahalı. Zamanla ucuzlayınca çok güzel seçenekler olacak işi multimedya ve ofis olanlar için....
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DH Misafiri 1 yıl
İnşallah ucuzlayıp yayıldığı günleride göreceğiz
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matmuhendisi 1 yıl
Oyun performansı :)
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gxhero 1 yıl matmuhendisi
Ulrta mega yüksek ayarlarda Flappy Bird :]
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bytradm 1 yıl en beğenilen
developerların eline düşsunde aynı çipsetli tellere portlasınlar.
Yanıtla +8
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mu5tafa 1 yıl
Pil süresi için bile alınır. Tabi her yeni çıkan şey gibi bunlarda pahalı. Zamanla ucuzlayınca çok güzel seçenekler olacak işi multimedya ve ofis olanlar için..
Yanıtla +4
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Guest-F8946C419 1 yıl
Apple ve Microsoft yazılım konusunda iki dev.
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