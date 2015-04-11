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Akıllı telefonlar deprem erken uyarı sistemi olarak kullanılacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar deprem erken uyarı sistemi olarak kullanılacak

Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlar bu sayede milyarlarca satıldı ve çok geniş bir kullanım ağı oluşturdu. Akıllı telefonların oldukça güçlü bir donanıma sahip olması pek çok projenin de önünü açıyor. 

ABD'li bir araştırma ekibinin yeni projesi akıllı telefonları deprem erken uyarı sistemi olarak kullanılmasını sağlayacak. Ekip akıllı telefon donanımlarının Richter ölçeğine göre 7 ve üzeri şiddetteki depremleri algılayabildiğini fark etmiş. Akselerometre ile elde edilen bu veriler ile hassas GPS verilerini birleştirerek akıllı telefonların gerçek zamanlı bir aktivite haritası hazırlaması mümkün oluyor. 

Araştırmacılar aktivite haritası sayesinde sismik hareketlerin ilerleyişini doğru olarak görebiliyor ve Meksika dalgası şeklinde yakın toplulukların saniyeler içinde birbirini uyarmasının önü açılıyor. 

Ekip farklı bölgelerdeki sismik hareketler esnasında bu sistemi deneme şansına sahip olmuş. Ayrıca sistemin bir sarsıntıyı sismik hareket olarak tanımlaması için aynı anda bu hareketi bölgedeki pek çok telefonun algılamış olması gerekiyor. 

Sistemin akıllı telefonlarda kullanılması için herhangi bir ek masraf gerekmiyor ve sensörleri kullanan bir yazılımın kurulması yeterli oluyor. Ancak sistem şu an erken aşamada ve uzun bir süre daha detaylı deneylerin yapılması gerekiyor. 

Japonya'da da buna benzer bir sistem uygulanıyor. Ancak sistemde akıllı telefonlar kullanılmıyor. Herhangi bir deprem anında ülkedeki tüm telefonlara SMS mesajı gönderiliyor ve vatandaşlar uyarılıyor. 

Yine de akıllı telefonların güçlü donanımlarını bu tarz işlemler için kullanmak büyük tasarruf sağlıyor. HTC Power to Give platformu gece telefonu kullanmadığınız zamanlarda pek çok bilimsel simülasyonların sanal ortamda telefonların donanımını kullanarak yapılmasını sağlıyor. Böylece süper bilgisayar ile yapılacak işlemler bu telefon ağı kullanarak yapılabiliyor.  

http://www.digitaltrends.com/mobile/smartphones-could-power-a-new-earthquake-early-warning-network/ Yorum Yaz
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sis651 4 yıl
Zaten olan sensörler kullanılıyor, yeni bir sensör yok.

Yalnız sensör sürekli bunu takip edip sensör hub veri kaydedip veri iletecek. İşlemci veriyi kontrol edip gerekli ise bildirecek. Telefonu sık sık uyandırıp sarj tüketimini arttırır bu...
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betull39 4 yıl
Sizce asus zenfone5 nasıl bir telefon
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betull39 4 yıl
Sizce asus zenfone5 nasıl bir telefon
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Mr xXx 4 yıl
Bi bu eksikti oda oldu... Gereksiz 1000 lerce sensör..
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alphekka 4 yıl
japonlarda ki uyarı sistemi bu herhalde, adamlarda ki teknolojiye bakar mısınız? 5 yıldır kullanıyorlar. hiç panik yok sakince depremin geçmesini bekliyorlar
youtube.com/...
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Biggest Star 4 yıl
bence en büyük sorun 8.9mm olan kalınlığı...
rakip firmalar 7mm nin altına inebilmişken en azından 1mm inceltebilirlerdi
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infomania 4 yıl
Deprem olmadan camdan atlayabileceğiz demek ki :)
.
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Prof.Celal Şengör 4 yıl
Ooo guzel fikir.
İmkanım olsa sadece 7 sıddetınde degil,her olacak depremin sinyal vermesini cabalarım.
Deprem öncesi cıkan elektro manyetik ve kuvars minarelleri elektrikli cihazları etkiliyor,Parazitlenme meydana getiriyor.Bunu tespit eden cihazları telefon ile birlestirip yazılıma dokersek belki de her depremin sinyalini telefondan alabiliriz.

Gerçi Turkiye de yaşıyoruz destek gormez.
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Erik Lehnsherr 4 yıl
donanım haber hala uyuyor vesselam lg g4 ortaya çıktı aloooo
gsmarena.com/...
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Uçan Gergedan 4 yıl Erik Lehnsherr
Erik Lehnsherr

donanım haber hala uyuyor vesselam lg g4 ortaya çıktı aloooo


gsmarena.com/...

Birçok teknoloji sitesi yayınlamış,
Arka kapak çok şık olmuş değişiyor galiba sevdim,
G4 çok hoş

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gcb1903 4 yıl
Nasıl yani depremi önceden biliyorlar da bunu halktan mı gizliyorlardı yıllarca. Şimdi telefon aldırmak için mi gündeme getiriyorlar. Madem biliniyor önceden milyonlarca insan neden ölüyor?
Bana tamamen ucuz telefon değil kaslı telefon alın algısı oluşturma çabası gibi geldi.
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Sirkadyen 4 yıl gcb1903
gcb1903
Nasıl yani depremi önceden biliyorlar da bunu halktan mı gizliyorlardı yıllarca. Şimdi telefon aldırmak için mi gündeme getiriyorlar. Madem biliniyor önceden milyonlarca insan neden ölüyor?
Bana tamamen ucuz telefon değil kaslı telefon alın algısı oluşturma çabası gibi geldi.

Günler öncesinden tahmin edemezsin şurada deprem olacak diye, hava durumu değil bu. Günümüz teknolojisi ile depremin tahmini imkansızdır. Sadece oluşmasından biraz önce kendini belli eden olaylardan, öncü/artçı sarsıntılardan ufak bir fikir edinilebilir.
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