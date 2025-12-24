DonanımHaber uygulamasında görseller hafifledi: AVIF ile %30 veri tasarrufu

Peki, bu teknik değişim günlük kullanımda size ne sağlayacak?
Veri Tüketiminde "Sessiz" Devrim
Yeni yapılan geliştirmeler sayesinde görseller artık kaliteden ödün vermeden %30 daha fazla sıkıştırılıyor. Bu, özellikle hücresel veri kullanan kullanıcılarımız için ay sonunda daha fazla internet kotası ve daha az veri tüketimi anlamına geliyor.
Daha Hızlı Yüklenen Ekranlar
AVIF formatı, sadece dosya boyutunu küçültmekle kalmıyor, aynı zamanda ekranlardaki görsellerin çok daha hızlı yüklenmesine olanak tanıyor. Forumda veya haberler arasında gezinirken, görsellerin belirme hızı gözle görülür şekilde iyileşiyor.
Neden AVIF?
Teknolojinin nabzını tutan bir platform olarak, WebP'nin sunduğu avantajları bir adım öteye taşıyan AVIF formatına geçmeyi tercih ettik.
- Hız: Görseller daha hafif olduğu için cihazınızın işlemcisini ve bağlantınızı daha az yorar.
- Tasarruf: %30 oranında veri kazancı sağlar.
- Kalite: Düşük boyutlara rağmen detaylardaki netlik korunur.
|Özellik
|Eski (WebP)
|Yeni (AVIF)
|Sonuç
|Dosya Boyutu
|Standart
|%30 Daha Küçük
|Daha Az Kota Harcaması
|Yükleme Süresi
|Hızlı
|Çok Daha Seri
|Akıcı Uygulama Deneyimi
|Görsel Kalitesi
|Yüksek
|Yüksek (Optimize)
|Net Görseller
Özetle: Uygulamamızı her açtığınızda daha hızlı bir akış ve daha verimli bir kullanım sizi bekliyor. Teknolojiyi sadece takip etmiyor, deneyiminize entegre ediyoruz.
