    DonanımHaber uygulamasında görseller hafifledi: AVIF ile %30 veri tasarrufu

    DonanımHaber uygulaması görsel formatını AVIF ile güncelledi. Bu geçişle görseller %30 daha az veri tüketirken ekranlar daha hızlı yükleniyor. Hem kota dostu hem de yüksek performanslı bir akış.

    DH uygulamasında görseller hafifledi: AVIF ile %30 veri tasarrufu Tam Boyutta Gör
    DonanımHaber iOS ve Android uygulamalarında kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımak için altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, uygulamamızda kullanılan görsel formatını WebP'den AVIF'e taşıyarak önemli bir performans güncellemesi yaptık.

    Peki, bu teknik değişim günlük kullanımda size ne sağlayacak?

    Veri Tüketiminde "Sessiz" Devrim

    Yeni yapılan geliştirmeler sayesinde görseller artık kaliteden ödün vermeden %30 daha fazla sıkıştırılıyor. Bu, özellikle hücresel veri kullanan kullanıcılarımız için ay sonunda daha fazla internet kotası ve daha az veri tüketimi anlamına geliyor.

    Daha Hızlı Yüklenen Ekranlar

    AVIF formatı, sadece dosya boyutunu küçültmekle kalmıyor, aynı zamanda ekranlardaki görsellerin çok daha hızlı yüklenmesine olanak tanıyor. Forumda veya haberler arasında gezinirken, görsellerin belirme hızı gözle görülür şekilde iyileşiyor.

    DH uygulamasında görseller hafifledi: AVIF ile %30 veri tasarrufu Tam Boyutta Gör

    Neden AVIF?

    Teknolojinin nabzını tutan bir platform olarak, WebP'nin sunduğu avantajları bir adım öteye taşıyan AVIF formatına geçmeyi tercih ettik.

    • Hız: Görseller daha hafif olduğu için cihazınızın işlemcisini ve bağlantınızı daha az yorar.
    • Tasarruf: %30 oranında veri kazancı sağlar.
    • Kalite: Düşük boyutlara rağmen detaylardaki netlik korunur.
    Özellik Eski (WebP) Yeni (AVIF) Sonuç
    Dosya Boyutu Standart %30 Daha Küçük Daha Az Kota Harcaması
    Yükleme Süresi Hızlı Çok Daha Seri Akıcı Uygulama Deneyimi
    Görsel Kalitesi Yüksek Yüksek (Optimize) Net Görseller

    Özetle: Uygulamamızı her açtığınızda daha hızlı bir akış ve daha verimli bir kullanım sizi bekliyor. Teknolojiyi sadece takip etmiyor, deneyiminize entegre ediyoruz.

    DH - Teknoloji Haberleri Video DH - Teknoloji Haberleri Video DH - Teknoloji Haberleri Video DH - Teknoloji Haberleri Video DONANIM HABER ELEKTRONIK YAYINCILIK LTD. STI News Ücretsiz 106,2 MB

    DH - Teknoloji Haberleri Forum DH - Teknoloji Haberleri Forum DH - Teknoloji Haberleri Forum DH - Teknoloji Haberleri Forum DONANIM HABER ELEKTRONİK YAY.LTD.ŞTİ. Haberler ve Dergiler Ücretsiz

