DonanımHaber uygulamasında görseller hafifledi: AVIF ile %30 veri tasarrufu

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör DonanımHaber iOS ve Android uygulamalarında kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımak için altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, uygulamamızda kullanılan görsel formatını WebP'den AVIF'e taşıyarak önemli bir performans güncellemesi yaptık.

Peki, bu teknik değişim günlük kullanımda size ne sağlayacak?

Veri Tüketiminde "Sessiz" Devrim

Yeni yapılan geliştirmeler sayesinde görseller artık kaliteden ödün vermeden %30 daha fazla sıkıştırılıyor. Bu, özellikle hücresel veri kullanan kullanıcılarımız için ay sonunda daha fazla internet kotası ve daha az veri tüketimi anlamına geliyor.

Daha Hızlı Yüklenen Ekranlar

AVIF formatı, sadece dosya boyutunu küçültmekle kalmıyor, aynı zamanda ekranlardaki görsellerin çok daha hızlı yüklenmesine olanak tanıyor. Forumda veya haberler arasında gezinirken, görsellerin belirme hızı gözle görülür şekilde iyileşiyor.

Tam Boyutta Gör

Neden AVIF?

Teknolojinin nabzını tutan bir platform olarak, WebP'nin sunduğu avantajları bir adım öteye taşıyan AVIF formatına geçmeyi tercih ettik.

Hız: Görseller daha hafif olduğu için cihazınızın işlemcisini ve bağlantınızı daha az yorar.

Görseller daha hafif olduğu için cihazınızın işlemcisini ve bağlantınızı daha az yorar. Tasarruf: %30 oranında veri kazancı sağlar.

%30 oranında veri kazancı sağlar. Kalite: Düşük boyutlara rağmen detaylardaki netlik korunur.

Özellik Eski (WebP) Yeni (AVIF) Sonuç Dosya Boyutu Standart %30 Daha Küçük Daha Az Kota Harcaması Yükleme Süresi Hızlı Çok Daha Seri Akıcı Uygulama Deneyimi Görsel Kalitesi Yüksek Yüksek (Optimize) Net Görseller

Özetle: Uygulamamızı her açtığınızda daha hızlı bir akış ve daha verimli bir kullanım sizi bekliyor. Teknolojiyi sadece takip etmiyor, deneyiminize entegre ediyoruz.

