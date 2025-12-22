Giriş
    Spotify'ın 300 TB'lık müzik arşivi internete sızdırıldı!

    Spotify, büyük bir veri hırsızlığının hedefi oldu. Anna’s Archive isimli bir grup, platformdaki 86 milyon şarkıyı içeren 300 TB'lık arşivi torrent'e yükledi.   

    Spotify'ın 300 TB'lık müzik arşivi internete sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük müzik akış platformu Spotify, büyük bir veri hırsızlığının hedefi oldu. Anna’s Archive isimli bir grubun, platformdaki müziklerin neredeyse tamamını tarayarak yaklaşık 300 TB’lık bir veri seti indirdiği ve bunları torrent aracılığıyla yasa dışı biçimde dağıtmaya başladığı iddia ediliyor.

    Spotify, Android Authority’ye yaptığı açıklamayla olayı doğruladığını belirtti. Şirket, yetkisiz erişimin tespit edildiğini, üçüncü bir tarafın herkese açık meta verileri kazıdığını ve DRM korumasını aşmak için yasa dışı yöntemler kullandığını açıkladı. Spotify şu anda olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade ediyor.

    86 milyon şarkı internete sızdırıldı

    Sızdırıldığı söylenen arşiv yaklaşık 86 milyon ses dosyasını kapsıyor. Bu rakam, Spotify’daki tüm müziklerin yaklaşık %37’sine, ancak toplam dinlenmelerin %99,9’una karşılık geliyor. Dosyaların büyük bölümü Spotify’ın kullandığı OGG Vorbis 160 kbps formatında korunmuş durumda. Popülerlik puanı sıfır olan parçalar ise yer tasarrufu amacıyla 75 kbps’e yeniden kodlanmış.

    Bununla birlikte, 256 milyon satırlık meta veri derlenmiş durumda ve bu veriler Spotify’daki dinlenmelerin %99,6’sını temsil ediyor. Bu bilgiler sorgulanabilir SQL veritabanları haline getirilmiş. Ayrıca Spotify API’si neredeyse kayıpsız biçimde JSON formatında yeniden oluşturulmuş ve 186 milyon benzersiz ISRC (müzik kayıtları için küresel kimlik numarası) bu çalışmaya dahil edilmiş. Albüm bilgileri, sanatçı detayları ve kapak görselleri de arşivde yer alıyor.

    Anna’s Archive tarafından yayımlanan blog yazısı, sızıntının teknik detaylarının yanı sıra Spotify’ın müzik ekosistemine dair istatistikler de sunuyor. Buna göre platformdaki şarkıların yaklaşık %70’i neredeyse hiç dinlenmezken, yalnızca %0,1’lik küçük bir kesim son derece popüler. 

    Amaç müziği korumak

    Anna’s Archive’a göre bu devasa saldırının arkasındaki temel gerekçe, müziğin korunması. Daha önce izinsiz şekilde kitapları açık kaynak haline getirmesiyle bilinen grup, benzer bir mantığı burada da uyguluyor. Spotify’ın arşivinin aşırı şekilde popüler sanatçılara ve ses kalitesine odaklandığını savunarak, bugüne kadar üretilmiş tüm müziği temsil etmeyi amaçlayan otoriter bir torrent listesine ihtiyaç olduğunu öne sürüyor.

    Paylaşılan torrentler grubun kendi sunucularında barındırılıyor ve dosyalar, yıllardır kullandıkları Anna’s Archive Containers (AAC) adlı özel bir formatla paketlenmiş durumda. Meta veriler şimdiden yayımlandı; ses dosyalarının geri kalanı ise popülerlik sırasına göre, büyük parçalar halinde aşamalı olarak paylaşılacak. Bu nedenle bu veri sızıntısının gerçek etkileri ancak zamanla daha net ortaya çıkacak.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/spotify-annas-archive-3627023/ https://annas-archive.li/blog/backing-up-spotify.html
