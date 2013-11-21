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Akıllı tıbbi gözlük Eye-On, sağlık personeline damar bulma noktasında yardımcı oluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı tıbbi gözlük Eye-On, sağlık personeline damar bulma noktasında yardımcı oluyor
Kan vermek ya da herhangi bir sorun nedeniyle damardan ilaç alınması gereken durumlarda, sağlık görevlilerine cilt altında bulunan damarların yerlerini göstermek için Google Glass benzeri bir yapıda Evena firması tarafından hazırlanan Eye-On akıllı gözlük, özellikle portatif kullanım imkanıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Epson tarafında sağlanan özel altyapı sayesinde "X-Ray" benzeri bir yapıyla kişilerin damarlarını ve hatta içerisinde akan kanı gerçek zamanlı olarak gösterebilen Eye-On akıllı gözlük modeli, bu işlemi sabit cihazlara oranla çok daha portatif bir formda sunabiliyor. Ayrıca dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisiyle istenilen görüntüleri diğer sağlık görevlileriyle paylaşılmasına da imkan tanıyan gözlük, damaların kolay bulunabilmesi sayesinde hastaların psikolojik olarak kötü etkilenmesini önlüyor ve genel olarak sağlık görevlilerine zaman kazandırabiliyor.
2014'ün ilk çeyreğinde satışına başlanacağı belirtilen akıllı gözlük modeli Eye-On'un yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz. Özellikle gözlük ile çekilen görüntüler teknolojinin getirdiği kolaylığı gözler önüne seriyor.


http://www.digitaltrends.com/mobile/think-google-glass-cool-x-ray-specs-can-see-skin/ Yorum Yaz
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Miyamoto Musashi 6 yıl en beğenilen
playstyle
bizim memlekette görünür damarı bile patlatıyorlar ! :(

Görünür damar daha kolay patlar zaten; bilmediğiniz konular hakkında yorum yapmaya ne kadar meraklısınız...
playstylebizim memlekette görünür damarı bile patlatıyorlar ! :(Görünür damar daha kolay patlar zaten; bilmediğiniz konular hakkında ...
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PuSaT28 5 yıl
Kan alma değil ancak,özellikle bebek acil vakalarda devrimdir. Özellikle dehidre bir bebeğin kendine gelmesini sağlayacak sıvı ları vermek oldukça zordur. Pratikte yogun kullanımı ile hayat kurtarır arkadaşlar bu cihaz.
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DH Misafiri 5 yıl
bence harika ben de bir profesor olarak begendim bunun birde tumor bulmaya yarayan gozluk yapacagim bravo helal olsun bulandan da Allah razi olsun
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津波 5 yıl
Benim çok hastane maceram oldu. Devlet hastanesindeki hemşileri tek geçerim. Damar bulma ve anjiocut takma konusunda uzmanlar. Bu da yoğunluktan ve tecrübeden kaynaklanıyor. Özel hastaneye gittiğimde gelen hasta az zaten, tecrübe de az. Tam özel hastanelik cihaz yani kısaca.
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Erzsa 6 yıl
Merak etmeyin bir erkek hemşire olarak her türlü damarı bulabilirim.
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xxxone 6 yıl
İnsanın içini gösteriyor diye yasaklanır Türkiye'de.Kolu sıyırmadan kan alma teknolojisi çıksın bak nasıl geliyor hemen.
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showstopper41 6 yıl
Fotoğraftaki hemşire benden iğne ile değil çivi ile kan alsa sesimi çıkarmam. Kan bağışı bile yaparım.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Hastane personellerine lazım özellikle dart oynamayı sevenlere.İşini iyi yapanlarda kullansın tabiki.Hemen gelmez.Bazı sağlık kurumları resmen kobay olarak kullanıyor insanları.10 yıl sonra bu cihazı hastanede görürsenizde şaşırmayın.
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KalemKolik 6 yıl
İnanılmaz faydalı bir cihaz.Geçen doktor arkadaşımın yanında nöbette takıldım.İnsalardan 1 günler 8-9 tüp kan aldıkları bile oluyor.Yeminle insanlar kan vermemek için artık yalvarıyor.Bu cihazı görünce direk o insanların hali aklıma geldi.Artık kan ala ala insanlarda delmedik damar kalmamış,damar bulamıyordu arkadaşım ve hemşireleri.İnşallah bu gibi hastalara faydası olur.Tabii öncelikle Allah kimseye hastalık vermesin.
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Rizeli55 6 yıl
Güzel bi gelişme...Normal pratiklerde değilde...Damarı bulunamayan kronik hastalarda anestezi-yoğun bakımda kullanılabilir...Fakat X-Ray işi biraz sakat...kimse bunu kafasına takmak istemez...
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Miyamoto Musashi 6 yıl en beğenilen
playstyle
bizim memlekette görünür damarı bile patlatıyorlar ! :(

Görünür damar daha kolay patlar zaten; bilmediğiniz konular hakkında yorum yapmaya ne kadar meraklısınız...
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Firaristt 6 yıl
Sivri sinekler bizim birçok hemşireden daha iyi damar buluyor. Damarı defalarca deneyip tutturamayan hemşireler var

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SEO-Uzmanı 6 yıl
bizim memlekette görünür damarı bile patlatıyorlar ! :(
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