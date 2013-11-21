Akıllı tıbbi gözlük Eye-On, sağlık personeline damar bulma noktasında yardımcı oluyor

Kan vermek ya da herhangi bir sorun nedeniyle damardan ilaç alınması gereken durumlarda, sağlık görevlilerine cilt altında bulunan damarların yerlerini göstermek için Google Glass benzeri bir yapıda Evena firması tarafından hazırlanan Eye-On akıllı gözlük, özellikle portatif kullanım imkanıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Epson tarafında sağlanan özel altyapı sayesinde "X-Ray" benzeri bir yapıyla kişilerin damarlarını ve hatta içerisinde akan kanı gerçek zamanlı olarak gösterebilen Eye-On akıllı gözlük modeli, bu işlemi sabit cihazlara oranla çok daha portatif bir formda sunabiliyor. Ayrıca dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisiyle istenilen görüntüleri diğer sağlık görevlileriyle paylaşılmasına da imkan tanıyan gözlük, damaların kolay bulunabilmesi sayesinde hastaların psikolojik olarak kötü etkilenmesini önlüyor ve genel olarak sağlık görevlilerine zaman kazandırabiliyor.

2014'ün ilk çeyreğinde satışına başlanacağı belirtilen akıllı gözlük modeli Eye-On'un yapabildiklerini aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz. Özellikle gözlük ile çekilen görüntüler teknolojinin getirdiği kolaylığı gözler önüne seriyor.





http://www.digitaltrends.com/mobile/think-google-glass-cool-x-ray-specs-can-see-skin/