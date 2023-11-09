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    Sahte AirPods ile gerçek AirPods arasındaki fark X-Ray ile ortaya çıkartıldı

    Lumafield tarafından yapılan X-Ray taraması gerçek ile sahte AirPods’lar arasında farkı gözler önüne seriyor. Taramalar, AirPods'un ucuz bileşenlerle nasıl taklit edildiğini ortaya koyuyor.
    Sahte AirPods ile gerçek AirPods farkı X-Ray ile ortaya çıkarıldı Tam Boyutta Gör
    Hem gerçek hem de sahte AirPods'ların X-Ray taramaları Lumafield tarafından en ince ayrıntısına kadar gözler önüne serildi. Sahte AirPods’ları ilk bakışta gerçeğinden ayırt etmek zor olsa da konu iç dizaynları olduğunda fark oldukça bariz. Tıpkı gerçek AirPods ile sahtesinin arasındaki ses farkının hemen anlaşılabildiği gibi.

    Gerçek ile sahte AirPods’lar

    Sahte AirPods ile gerçek AirPods farkı X-Ray ile ortaya çıkarıldı Tam Boyutta Gör
    AirPods’larda olduğu gibi bir ürünün sahtesini yapanlar, kullanıcıların satın almadan önce gerçek ürünü duymamış olmalarına ya da önceden gerçeğini denememiş olmalarına güveniyor. Ve elbette sadece AirPods takıyormuş gibi görünmek isteyenler de bu ürünlerin alıcısı olabilir. Öte yandan bir de fiyat konusu var. Apple hiçbir zaman “ucuz” bir firma algısı veya ürün algısı oluşturmadı. Benzer ürünlerle kıyaslandığında özellik olarak düşük olsa da Apple ürünleri genel fiyat trendinin üstünde yer alıyor.

    Apple için pahalı diyebilsek de mühendislik konusunda cimri davranıyor demek yanlış olur. Bu mühendislik dokunuşlarını, kullanıcıların göremeyeceği detaylarda yapıyor oluşundan anlayabiliyoruz. Haliyle bunlar maliyeti artırabiliyor. AirPods özelinde ise sahtesini yapanlar bu özeni göstermedikleri için maliyeti ciddi oranda düşürebiliyorlar. Lumafield'den Jon Bruner, ikinci nesil AirPods Pro’nun esnek PCB’si için "harika bir minyatürleştirme" tabirini kullanırken sahteler için aynı şeyleri söylemek zor.

    Kötü lehimlenmiş kablolar

    Görsellerden de göreceğiniz üzere sahte AirPods’larda bileşenler esnek PCB'lerle değil kablolarla bağlanıyor. Bruner, “Hiçbir modern mobil Apple ürününde böyle kablolar bulamazsınız.” diyor. X-Ray taramaları sahte ürünlerdeki kabloların nasıl kötü lehimlendiğini de gözler önüne seriyor. Bu durum cihazların çok çabuk bozulmasının başlıca faktörü arasında yer alıyor.

    Bruner, sahte AirPods’lardaki mikrofonların da “sahte” olduğuna dikkat çekiyor. Gerçek bir AirPods Pro'da 3 MEMS mikrofon bulunuyor. Bunlardan biri dışa doğru karken, bir diğeri gövdenin tabanında şarj kontaklarının arasında aşağı doğru bakıyor ve sonuncusu da sürücünün önünde kulak kanalına bakan ve uyarlanabilir gerçek zamanlı EQ'yu çalıştırıyor. Sahte cihazların her birinde sadece bir mikrofon bulunuyor.

    Ayrıca bu cihazlarda mıknatıs eksikliği, daha düşük kaliteli plastik ve daha küçük piller yer alıyor. Haliyle kulaklıklar orijinallerinden çok daha hafif oluyor. Aradaki farkı telafi etmek için kılıflarına ekstra ağırlık bile ekleniyor. X-Rap taramasıyla ürünlerin iç kısımlarını görmek ne kadar ilginç olsa da, gerçek dünyada en bariz fark elbette ağırlıklar ve ses kalitesi olacaktır.

    Kaynakça https://www.lumafield.com/article/real-vs-fake-apple-products-through-industrial-ct-airpods-pro-macbook-magsafe-charger https://appleinsider.com/articles/23/11/07/scans-reveal-how-counterfeiters-fake-airpods-with-cheap-components
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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