Sahte AirPods ile gerçek AirPods arasındaki fark X-Ray ile ortaya çıkartıldı

Gerçek ile sahte AirPods’lar
Apple için pahalı diyebilsek de mühendislik konusunda cimri davranıyor demek yanlış olur. Bu mühendislik dokunuşlarını, kullanıcıların göremeyeceği detaylarda yapıyor oluşundan anlayabiliyoruz. Haliyle bunlar maliyeti artırabiliyor. AirPods özelinde ise sahtesini yapanlar bu özeni göstermedikleri için maliyeti ciddi oranda düşürebiliyorlar. Lumafield'den Jon Bruner, ikinci nesil AirPods Pro’nun esnek PCB’si için "harika bir minyatürleştirme" tabirini kullanırken sahteler için aynı şeyleri söylemek zor.
Kötü lehimlenmiş kablolar
Bruner, sahte AirPods’lardaki mikrofonların da “sahte” olduğuna dikkat çekiyor. Gerçek bir AirPods Pro'da 3 MEMS mikrofon bulunuyor. Bunlardan biri dışa doğru karken, bir diğeri gövdenin tabanında şarj kontaklarının arasında aşağı doğru bakıyor ve sonuncusu da sürücünün önünde kulak kanalına bakan ve uyarlanabilir gerçek zamanlı EQ'yu çalıştırıyor. Sahte cihazların her birinde sadece bir mikrofon bulunuyor.
Ayrıca bu cihazlarda mıknatıs eksikliği, daha düşük kaliteli plastik ve daha küçük piller yer alıyor. Haliyle kulaklıklar orijinallerinden çok daha hafif oluyor. Aradaki farkı telafi etmek için kılıflarına ekstra ağırlık bile ekleniyor. X-Rap taramasıyla ürünlerin iç kısımlarını görmek ne kadar ilginç olsa da, gerçek dünyada en bariz fark elbette ağırlıklar ve ses kalitesi olacaktır.Kaynakça https://www.lumafield.com/article/real-vs-fake-apple-products-through-industrial-ct-airpods-pro-macbook-magsafe-charger https://appleinsider.com/articles/23/11/07/scans-reveal-how-counterfeiters-fake-airpods-with-cheap-components Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.