Sahte AirPods ile gerçek AirPods arasındaki fark X-Ray ile ortaya çıkartıldı

Tam Boyutta Gör Hem gerçek hem de sahte AirPods'ların X-Ray taramaları Lumafield tarafından en ince ayrıntısına kadar gözler önüne serildi. Sahte AirPods’ları ilk bakışta gerçeğinden ayırt etmek zor olsa da konu iç dizaynları olduğunda fark oldukça bariz. Tıpkı gerçek AirPods ile sahtesinin arasındaki ses farkının hemen anlaşılabildiği gibi.

Gerçek ile sahte AirPods’lar

Tam Boyutta Gör AirPods’larda olduğu gibi bir ürünün sahtesini yapanlar, kullanıcıların satın almadan önce gerçek ürünü duymamış olmalarına ya da önceden gerçeğini denememiş olmalarına güveniyor. Ve elbette sadece AirPods takıyormuş gibi görünmek isteyenler de bu ürünlerin alıcısı olabilir. Öte yandan bir de fiyat konusu var. Apple hiçbir zaman “ucuz” bir firma algısı veya ürün algısı oluşturmadı. Benzer ürünlerle kıyaslandığında özellik olarak düşük olsa da Apple ürünleri genel fiyat trendinin üstünde yer alıyor.

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Apple için pahalı diyebilsek de mühendislik konusunda cimri davranıyor demek yanlış olur. Bu mühendislik dokunuşlarını, kullanıcıların göremeyeceği detaylarda yapıyor oluşundan anlayabiliyoruz. Haliyle bunlar maliyeti artırabiliyor. AirPods özelinde ise sahtesini yapanlar bu özeni göstermedikleri için maliyeti ciddi oranda düşürebiliyorlar. Lumafield'den Jon Bruner, ikinci nesil AirPods Pro’nun esnek PCB’si için "harika bir minyatürleştirme" tabirini kullanırken sahteler için aynı şeyleri söylemek zor.

Kötü lehimlenmiş kablolar

Görsellerden de göreceğiniz üzere sahte AirPods’larda bileşenler esnek PCB'lerle değil kablolarla bağlanıyor. Bruner, “Hiçbir modern mobil Apple ürününde böyle kablolar bulamazsınız.” diyor. X-Ray taramaları sahte ürünlerdeki kabloların nasıl kötü lehimlendiğini de gözler önüne seriyor. Bu durum cihazların çok çabuk bozulmasının başlıca faktörü arasında yer alıyor.

Bruner, sahte AirPods’lardaki mikrofonların da “sahte” olduğuna dikkat çekiyor. Gerçek bir AirPods Pro'da 3 MEMS mikrofon bulunuyor. Bunlardan biri dışa doğru karken, bir diğeri gövdenin tabanında şarj kontaklarının arasında aşağı doğru bakıyor ve sonuncusu da sürücünün önünde kulak kanalına bakan ve uyarlanabilir gerçek zamanlı EQ'yu çalıştırıyor. Sahte cihazların her birinde sadece bir mikrofon bulunuyor.

Ayrıca bu cihazlarda mıknatıs eksikliği, daha düşük kaliteli plastik ve daha küçük piller yer alıyor. Haliyle kulaklıklar orijinallerinden çok daha hafif oluyor. Aradaki farkı telafi etmek için kılıflarına ekstra ağırlık bile ekleniyor. X-Rap taramasıyla ürünlerin iç kısımlarını görmek ne kadar ilginç olsa da, gerçek dünyada en bariz fark elbette ağırlıklar ve ses kalitesi olacaktır.

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Sahte AirPods ile gerçek AirPods farkı X-Ray ile ortaya çıkarıldı