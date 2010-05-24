Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Albatron, GeForce GTX 470 modelini duyurmaya hazırlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,8b
1
10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tayvan merkezli donanım üreticisi Albatron, GeForce GTX 470 modelini duyurmaya hazırlanıyor. Son dönemde daha çok görüntüleme çözümleriyle gündeme gelen firmanın, Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartını, 1-5 Haziran tarihleri arasında memleketi Tayvan'da yapılacak Computex 2010 fuarıyla birlikte tanıtması bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının, referans tasarımı baz alması bekleniyor.

320-bit bellek veri yolu desteğine, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 448x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının standart saat hızlarıyla (607MHz GPU/1215MHz paralel işlemci/3348 MHz bellek) gelecek. SLI, CUDA, 3DVision ve PhysX gibi teknolojilere destek sunan ve üzerinde iki adet DVI ile bir adet Mini-HDMI 1.3a portu bulunan Albatron GeForce GTX 470'in fiyatı hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
melyyh 9 yıl
haber değeri olmayan bir metin bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
melyyh

haber değeri olmayan bir metin bence...

editörler karar vermiş değeri olduğuna haber olarak eklemişler..bence haber değeri var neden yok sence hatta çok şaşırdım albatronun fermi model çıkarmasına
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1mpossible 9 yıl
albatron tarihin tozlu sayfalarında kayboldunu düünüyorum 7 yıl önceki aldıgım bilgisayarın anakartı albatrondu ve hala taş gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
albotronu çıkardığı düşük profilli kartlardan sonra fermi ile görmek güzel oldu..fermide üretim artmış ne güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 9 yıl
kart çok şekil durdu bi an gözüme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
bu marka kış uykusundan mı uyandı? hayırdır!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Melih Vayvalak 9 yıl
Daha fazla markanın oluşu, son kullanıcı fiyatlarının düşmesine vesile olur umarım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Evren 9 yıl

Uzun zamandır son kullanıcı bazında Albatron gozukmuyordu.Ortaya yeniden cıkması cok nostaljık oldu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
=lachesis= 9 yıl
gtx 400 series yükselişe devam ediyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7751 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl İşin Özü: Gigabyte X58A-UD9 video 9 yıl LG E2240S LED Monitör video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Kanser olduğumu öğrendim. (27.05.2019
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim