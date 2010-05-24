Tayvan merkezli donanım üreticisi Albatron, GeForce GTX 470 modelini duyurmaya hazırlanıyor. Son dönemde daha çok görüntüleme çözümleriyle gündeme gelen firmanın, Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartını, 1-5 Haziran tarihleri arasında memleketi Tayvan'da yapılacak Computex 2010 fuarıyla birlikte tanıtması bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının, referans tasarımı baz alması bekleniyor.

320-bit bellek veri yolu desteğine, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 448x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının standart saat hızlarıyla (607MHz GPU/1215MHz paralel işlemci/3348 MHz bellek) gelecek. SLI, CUDA, 3DVision ve PhysX gibi teknolojilere destek sunan ve üzerinde iki adet DVI ile bir adet Mini-HDMI 1.3a portu bulunan Albatron GeForce GTX 470'in fiyatı hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.