Nvidia, 6 trilyon dolarlık piyasa değeri yolunda ilerliyor

Nvidia hızlı büyüme devam edebilir
Loop Capital analisti Ananda Baruah, yeni yayımlanan raporunda “Üretken yapay zekanın benimsenmesinde bir sonraki döneme giriyoruz” derken Nvidia’nın “beklenenden daha güçlü talebin ön saflarında” konumlandığına dikkat çekti.
Loop Capital, Nvidia’nın 2028 mali yılına yönelik hisse başı kazancını 8 dolar olarak tahmin ediyor. Buna göre belirlenen 31 kat kâr çarpanı, hisse için 250 dolarlık hedef fiyatı destekliyor. Bu senaryo altında, Nvidia’nın toplam piyasa değeri 6 trilyon doları bulabilir.
Ayrıca, Nvidia’nın yeni nesil Blackwell AI çiplerinin 2025’in dördüncü çeyreğinde seri üretime geçmesi bekleniyor. Analistlere göre, özellikle büyük dil modellerinde kullanılan akıl yürütme işlemleri, önceki tahminlerden çok daha fazla işlem gücü gerektiriyor. Bunun da talebi destekleyeceği söyleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: