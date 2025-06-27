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    Nvidia, 6 trilyon dolarlık piyasa değeri yolunda ilerliyor

    Analistlere göre yapay zeka talebi beklenenden çok daha büyük. Buna göre Nvidia’nın 2028'e kadar 6 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak yeni bir rekor kıracağı öngörülüyor.

    Nvidia, 6 trilyon dolarlık piyasa değeri yolunda ilerliyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka patlaması, Nvidia’nın değerini adeta fırlattı. Şirketin piyasa değeri son olarak 3,77 trilyon dolar ile yeni bir rekor kırdı. Ancak bazı analistlere göre bu sadece bir başlangıç. Loop Capital, Nvidia’nın hisse hedefini 250 dolara yükseltti. Bu seviye gerçekleşirse şirketin piyasa değeri 6 trilyon dolar gibi dudak uçuklatan bir seviyeye ulaşacak.

    Nvidia hızlı büyüme devam edebilir

    Loop Capital analisti Ananda Baruah, yeni yayımlanan raporunda “Üretken yapay zekanın benimsenmesinde bir sonraki döneme giriyoruz” derken Nvidia’nın “beklenenden daha güçlü talebin ön saflarında” konumlandığına dikkat çekti.

    Nvidia, 6 trilyon dolarlık piyasa değeri yolunda ilerliyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan tedarik zinciri analisti John Donovan, yalnızca hiper ölçekli veri merkezleri ve yapay zeka fabrikalarındaki (egemen devlet altyapıları, Neocloud projeleri, kurumsal çözümler) üretken yapay zeka ve hızlandırıcı işlemci harcamalarının bile 2028 yılına kadar 2 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu harcamalar, Nvidia gibi donanım sağlayıcıları için muazzam bir büyüme potansiyeline işaret ediyor.

    Loop Capital, Nvidia’nın 2028 mali yılına yönelik hisse başı kazancını 8 dolar olarak tahmin ediyor. Buna göre belirlenen 31 kat kâr çarpanı, hisse için 250 dolarlık hedef fiyatı destekliyor. Bu senaryo altında, Nvidia’nın toplam piyasa değeri 6 trilyon doları bulabilir.

    Ayrıca, Nvidia’nın yeni nesil Blackwell AI çiplerinin 2025’in dördüncü çeyreğinde seri üretime geçmesi bekleniyor. Analistlere göre, özellikle büyük dil modellerinde kullanılan akıl yürütme işlemleri, önceki tahminlerden çok daha fazla işlem gücü gerektiriyor. Bunun da talebi destekleyeceği söyleniyor.

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