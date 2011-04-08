Alienware M11x, Sandy Bridge işlemci ve GeForce GT 540M güncellemesiyle güçleniyor

Alienware oyuncular için hazırladığı minik devi M11x'de güncellemeye gidiyor. Hatırlanacağı üzere daha önceki haberimizde R3 kod aldı yeni M11x revizyonunun detaylarını sizlerle paylaşmıştık. Intel'in Sandy Bridge işlemcili ikinci nesil Core işlemcileriyle güncellenen M11x için gelen son bilgilere ekran kartı tarafında da güncelleme olacağına işaret ediyor.

Kompakt boyutları, agresif tasarımı ve Alienware'e özgü özel ışıklandırma sistemi ile sınıfının en dikkat çekici modellerinden birisi olan ve kimilerince o boyuttaki en iyi oyun bilgisayarı olarak gösterilen M11x'in piyasaya çıkacak yeni revizyonlarına, ULV serisi Core i3 veya Core i5 sınıfı Sandy Bridge işlemci güç verecek. Ekran kartı tarafındaki yeni tercisin ise Nvidia'nın GeForce GT 540M çözümünden yana yapılacağı belirtiliyor ki bu tercih ile M11x, bu segment için grafik performansı en yüksek oyun bilgisayarlarından birisi olacak gibi görünüyor.

Şu an satılan revizyona kıyasla 1333MHz bellek desteğiyle de ayrılan M11x'te, 2MP'e yükseltilen entegre internet kamerasına ve opsiyonel seçenek olarak 3G, LTE veya WiMAX gibi geniş-bant kablosuz iletişim teknolojilerine de yer verilecek. Alienware M11x'in, güncellenen donanım özellikleriyle performans çıtasını daha da yukarılara taşıyan ve iddiasını pekiştiren yeni revizyonunun ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacğaı ise henüz bilinmiyor.