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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alienware M11x, Sandy Bridge işlemci ve GeForce GT 540M güncellemesiyle güçleniyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alienware M11x, Sandy Bridge işlemci ve GeForce GT 540M güncellemesiyle güçleniyor
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Alienware oyuncular için hazırladığı minik devi M11x'de güncellemeye gidiyor. Hatırlanacağı üzere daha önceki haberimizde R3 kod aldı yeni M11x revizyonunun detaylarını sizlerle paylaşmıştık. Intel'in Sandy Bridge işlemcili ikinci nesil Core işlemcileriyle güncellenen M11x için gelen son bilgilere ekran kartı tarafında da güncelleme olacağına işaret ediyor.

Kompakt boyutları, agresif tasarımı ve Alienware'e özgü özel ışıklandırma sistemi ile sınıfının en dikkat çekici modellerinden birisi olan ve kimilerince o boyuttaki en iyi oyun bilgisayarı olarak gösterilen M11x'in piyasaya çıkacak yeni revizyonlarına, ULV serisi Core i3 veya Core i5 sınıfı Sandy Bridge işlemci güç verecek. Ekran kartı tarafındaki yeni tercisin ise Nvidia'nın GeForce GT 540M çözümünden yana yapılacağı belirtiliyor ki bu tercih ile M11x, bu segment için grafik performansı en yüksek oyun bilgisayarlarından birisi olacak gibi görünüyor.

Şu an satılan revizyona kıyasla 1333MHz bellek desteğiyle de ayrılan M11x'te, 2MP'e yükseltilen entegre internet kamerasına ve opsiyonel seçenek olarak 3G, LTE veya WiMAX gibi geniş-bant kablosuz iletişim teknolojilerine de yer verilecek. Alienware M11x'in, güncellenen donanım özellikleriyle performans çıtasını daha da yukarılara taşıyan ve iddiasını pekiştiren yeni revizyonunun ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacğaı ise henüz bilinmiyor.

Alienware M11x, Sandy Bridge işlemci ve GeForce GT 540M güncellemesiyle güçleniyor
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heymen96 8 yıl
Beyler bu cihaz 11.6 inc ulv koymayip napsinlar ayrica 2 kilo ve 11inc bir bilgisayara gore cok iyi oldugunu dusunuorum cok gezen oyunseverler icin
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DH Misafiri 8 yıl
ürünün 11" boyutunda ve hali hazırdaki konfigürasyon seçeneklerinde i7 li versiyonunun 1100 dolar (abd) civarında olduğunu varsayarsak çok iyi bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. oyunlarda 2.5 normal kullanımda 6.5 saatlik şarjda cabası..
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jay jay justified 8 yıl

DH Misafiri

ürünün 11" boyutunda ve hali hazırdaki konfigürasyon seçeneklerinde i7 li versiyonunun 1100 dolar (abd) civarında olduğunu varsayarsak çok iyi bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. oyunlarda 2.5 normal kullanımda 6.5 saatlik şarjda cabası..


i7 dediğiniz işlemci normal işlemci değil. ULV ailesine mensup bir Sandy Bridge. Çift çekirdekli ayrıca. ULV işlemciler bu ekran kartı için zayıf ne yazık ki.
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Balonadam 8 yıl
ben şahsen bu paraya bu laptobu almam ve sizede almamanızı tavsiye ederim..
gidin düzme bir kasa dizayn edin 4000 tl ve 1000 tlye yakında 2 tane 24' inc monitör alın daha güzel olur..terciğe ve zevke görede farklı olabilir.
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maliahmet 8 yıl
sitesine girerseniz bir masaüstü pc 10bin dolar leptop ise 4500dolar yani soygun
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Rainbow6 8 yıl
Bu adamlar cok guzel laptop yapiyolar ama cok pahali ve nedense cok agir hic laptop gibi gelmiyo bana netbook gibi bisi cikarmisti oda oyle acayip agir
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Silver_Code 8 yıl
Bu pc nin bir modelini kullandıydım pek hatırlamıyorum ama sunu söliyim o kdr pc arasından tasarımıyla bası bos durmuyordu cünkü görünüsü kadar güclüydüde acıkcası tabi fiyatıda öleydi ama sunu bu laptop masaüstü pclere taş cıkartır
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lazerboy 8 yıl
i3 değil ama i5 olanı alınabilir
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jay jay justified 8 yıl
Yazık yani... O ekran kartına o zayıf işlemciler darboğaz yapacak yine. Koyun şuna standart işlemciyi de bir numarası olsun.

Millet GT 335M ile SU7300 kullanmaya çalışıyordu eski serilerde. Hayret bir şey...
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