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Alienware dizüstü bilgisayarlarında güncellemeye gidiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14,5b
1
20
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde oyuncular için geliştirdiği kompakt boyutlu masaüstü bilgisayarını lanse eden Alienware, dizüstü bilgisayar gamını güncellemeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Alienware, 14-inç boyutundaki M14x R2, 17.3-inç boyutundaki M17x R4 ve 18.4-inç boyutundaki M18x R2 modelleri için çeşitli donanım güncellemeleri üzerinde çalışıyor.
Hakkında çok fazla bilgi olmayan M18x R2'nin yeni versiyonu, siyah ve kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek. M14x R2'nin yeni versiyonu da aynı renk seçenekleriyle sunulacak ve ayrıca 1GB ile 2GB bellek kapasite seçenekleri olan ekran kartlarıyla sunulacak. M17x R4'ün yeni versiyonu ise hakkında en fazla detaya sahip olan dizüstü bilgisayar.
Henüz Alienware tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte M17x R4'ün, AMD'nin Radeon HD 7970M ve Nvidia'nın GeForce GTX 660M ve GeForce GTX 675M gibi yeni nesil grafik çözümleriyle sunulacağı ifade edilirken, platform bazında da güncelleme yapılacak ve Intel'in Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil platformundan Ivy Bridge tabanlı üçüncü jenerasyona geçilecek.

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Drakoid 7 yıl en beğenilen
Alienware hastane masraflarini da oduyor mu? Fiyati gorunce kalp krizinden gidecegiz de...
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JohnLord 7 yıl
Herkes alsin diye uretmiyolarki zengin kesime hitap ediyolar fiyati gorumce hastane masrafini karsilasin felan cocukca yorumlar i5 li amd radeon 6470 li pc bile 1700 tl ye satilirken bunu 2 bin 3 binlere beklemeyin
Herkes alsin diye uretmiyolarki zengin kesime hitap ediyolar fiyati gorumce hastane masrafini karsilasin felan cocukca yorumlar i5 li amd radeon 6470 li pc bile...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 7 yıl
2 sorum olacak
1) bu ozellikler italya da ne zaman satışa sunulur
2) yazin haziran ayinda siparis verecegim ve italya da bir yakinimin yaninda kalacagim ne kadar zaman onceden siparis vermem uygun olur ?
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Markhov 7 yıl
Bu markanın tasarımları süper...
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aksahin90 7 yıl
Loplop olmuş bu
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xRay97 7 yıl
Monster bu özelliklere çok daha ucuz.Belki tasarımı o kadar iyi olmasada i7 2860QM GTX580M 3000 TL
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alpa07 7 yıl
Dell satın almadan önce daha iyiydi bu firma
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aslanemre58 7 yıl
Crossfire/SLI yapmadıkça -ki gerek yok bence- M17'ler ideal boyuttadır
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Mr.Legend 7 yıl
Zaman Ötesi
18.4 lik olan notebook herhalde benim masaüstü kasasından daha ağır olur
e ne anladım taşınabilirlik olayından
14 candır

Zaten bu bilgisayarlarda taşınabilirlik olayı yok. Ev içerisinde gezdirirsin ya da arkadaşlarla LAN bağlantısı ile oyun oynamak istersin yanında getirirsin, anca öyle. Zaten onu geçtim pil sorunu da var. Taşınabilirliği düşünen insanlar bunu tercih etmez
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HighonFire 7 yıl
MSIdan da 18 inçlik bi model gelse güzel bi rekabet olur oyuncu laptopu piyasasında.
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E_Aydin35 7 yıl
Alienware çok harika bir dizüstü yapmış.. Tasarım olsun-özellikler olsun, ama tasarıma bayıldım tron efsanesi ışınları gibi kırmızı-siyah çok iyi olmuş.:)
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Zaman Ötesi 7 yıl
18.4'' lik olan notebook herhalde benim masaüstü kasasından daha ağır olur

e ne anladım taşınabilirlik olayından


14'' candır
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sombre06 7 yıl
ah ulan ah o kadar fiyat biçmeseler alacağım tek laptop ama o kadar parayı tek bir laptoba vermek gerçekten koyar bana her ne kadar alınası gel beni al diye bağıran bi alianware rüyası olsada. Yani o paraya ben 2 tane sağlam masaüstü toplarım elleam İ;)
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JohnLord 7 yıl
Herkes alsin diye uretmiyolarki zengin kesime hitap ediyolar fiyati gorumce hastane masrafini karsilasin felan cocukca yorumlar i5 li amd radeon 6470 li pc bile 1700 tl ye satilirken bunu 2 bin 3 binlere beklemeyin
1 Yanıt Yanıtla +4
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Drakoid 7 yıl JohnLord
NeverJames
Herkes alsin diye uretmiyolarki zengin kesime hitap ediyolar fiyati gorumce hastane masrafini karsilasin felan cocukca yorumlar i5 li amd radeon 6470 li pc bile 1700 tl ye satilirken bunu 2 bin 3 binlere beklemeyin

Burda saka yapiyoruz. Cocukca olduguyla ilgili ne ilgisi var? biraz gulelim diyoruz, siz ne diyorsunuz ya?
Tabi ki pahali olacak, alienware sonucta bu.
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Tiegro 7 yıl
asisar1907
tasarıma ayı bittim teknink özelliklere ayrı bittim

Bide fiyatına bit :D herşeyin bi bedeli var :)
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Taşınabilir Bilgisayarlar, alienware ve
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