Alienware dizüstü bilgisayarlarında güncellemeye gidiyor

Geçtiğimiz günlerde oyuncular için geliştirdiği kompakt boyutlu masaüstü bilgisayarını lanse eden Alienware, dizüstü bilgisayar gamını güncellemeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Alienware, 14-inç boyutundaki M14x R2, 17.3-inç boyutundaki M17x R4 ve 18.4-inç boyutundaki M18x R2 modelleri için çeşitli donanım güncellemeleri üzerinde çalışıyor.

Hakkında çok fazla bilgi olmayan M18x R2'nin yeni versiyonu, siyah ve kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek. M14x R2'nin yeni versiyonu da aynı renk seçenekleriyle sunulacak ve ayrıca 1GB ile 2GB bellek kapasite seçenekleri olan ekran kartlarıyla sunulacak. M17x R4'ün yeni versiyonu ise hakkında en fazla detaya sahip olan dizüstü bilgisayar.

Henüz Alienware tarafından yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmamakla birlikte M17x R4'ün, AMD'nin Radeon HD 7970M ve Nvidia'nın GeForce GTX 660M ve GeForce GTX 675M gibi yeni nesil grafik çözümleriyle sunulacağı ifade edilirken, platform bazında da güncelleme yapılacak ve Intel'in Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil platformundan Ivy Bridge tabanlı üçüncü jenerasyona geçilecek.