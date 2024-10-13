Windows Update 0x80070643 hatası nasıl düzeltilir? İşte KB5034441 güncelleme sorunu çözümü

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Microsoft, Windows’a yeni özellikler eklemek ve mevcut sürümdeki hataları düzeltmek amacıyla güncelleştirmeler yayınlar. Çoğu güncelleştirme sorunsuz bir şekilde indirilir ancak bazı güncellemeler indirme sırasında sorunlara yol açabiliyor. Bu hatalardan biri de KB5034441 indirirken oluşan 0x80070643 hatası. Peki, sıkça karşılaşılan Windows Update 0x80070643 hatası nasıl çözülür?

Windows 10 0x80070643 hatası çözümü ✅ Tam Boyutta Gör Windows Update 0x80070643 hatası, Kurtarma bölümünde yeterli alan kalmadığında oluşur. WinRE kurtarma bölümünde 250 MB boş alan oluşturursanız, KB5034441 güncellemesi sorunsuz yüklenecektir. İşte Windows 10 KB5034441 hatasını düzeltmek için izlemeniz gereken adımlar ⬇️ CMD Komut İstemi’nde reagentc /disable yazın. diskpart yazıp list disk komutunu girin. Windows’un yüklü olduğu diski seçin. list partition yazın ve birincil disk bölümünü seçin. shrink desired=250 minimum=250 yazın. Recovery disk bölümünü seçin. delete partition override komutuyla kurtarma bölümünü silin. Diskiniz GPT ise create partition primary id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac yazın. gpt attributes =0x8000000000000001 yazın. Diskiniz MBR ise create partition primary id=27 yazın. format quick fs=ntfs label="Windows RE tools” yazarak bölümü biçimlendirin. list vol komutuyla Windows RE oluşturulduğunu görebilirsiniz. exit yazarak çıkın ve reagentc /enable komutunu girin.

Bilgisayarınızda kurtarma bölümünün düzgün şekilde yapılandırıldığını onaylamak için “reagentc /info” komutunu yazın. Windows RE yanında "Etkinleştirildi" ifadesini görüyorsanız, Kurtarma bölümü düzgün çalışıyor demektir. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Windows güncelleştirmesini tekrar indirmeyi deneyin. Bu sefer, 0x80070643 hatasını almayacaksınız.

Windows 10 Pro (ISO) indirme ve yükleme adımları 1 ay önce eklendi

Windows 10 KB5034441 güncellemesini indirmek önemli mi 🤔 Tam Boyutta Gör Microsoft, KB5034441 güncelleştirmesini Ocak 2024'te yayınladı. Bilgisayarınız Windows Kurtarma Ortamı'nı (WinRE) kullanıyorsa, bu güncelleştirme güvenlik açığını gidermek için otomatik olarak Güvenli İşletim Sistemi Dinamik Güncelleştirmesi uygular. Yama yapılmadan bırakılırsa, saldırganlar bu güvenlik açığından yararlanarak WinRE aracılığıyla BitLocker şifrelemesini geçebilir. Bu, Windows 10 için KB5034441 güncelleştirmesini indirmenin önemli olduğu anlamına gelir; bu önemli bir güvenlik düzeltmesidir ve yüklenmesi önemlidir. Ancak bir sorun var. Microsoft, sisteminizde bir Kurtarma (Recovery) bölümü yoksa KB5034441 güncelleştirmesini indirmenize gerek olmadığını, bu hatayı görmezden gelebileceğinizi açıkça belirtir. Ancak, sisteminizde bir Kurtarma bölümü varsa, güncelleştirmeyi indirmeniz önemlidir. Microsoft, 0x80070643 hatasının çözümü için bir güncelleme yayınlamayacak.

Windows güncelleştirmeleri ve hata kodları asla bitmiyor. Çeşitli sorunlar çıkartan hatalardan bazıları Microsoft’un yayınladığı bir güncellemeyle giderilirken, bazıları için hata düzeltmesi yayınlanmıyor. Windows 10’da KB5034441 güvenlik güncellemesini indirirken çıkan 0x80070643 hata da bunlardan biri. 0x80070643 çözümü için yukarıdaki basit adımları izlemeniz yeterlidir.

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Windows Update (KB5034441) 0x80070643 hatası kesin çözümü