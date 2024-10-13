Windows Update 0x80070643 hatası nasıl düzeltilir? İşte KB5034441 güncelleme sorunu çözümü

- Windows 10 0x80070643 hatası çözümü ✅
- Windows 10 KB5034441 güncellemesini indirmek önemli mi 🤔
- Yorumlar
Microsoft, Windows’a yeni özellikler eklemek ve mevcut sürümdeki hataları düzeltmek amacıyla güncelleştirmeler yayınlar. Çoğu güncelleştirme sorunsuz bir şekilde indirilir ancak bazı güncellemeler indirme sırasında sorunlara yol açabiliyor. Bu hatalardan biri de KB5034441 indirirken oluşan 0x80070643 hatası. Peki, sıkça karşılaşılan Windows Update 0x80070643 hatası nasıl çözülür?
Windows 10 0x80070643 hatası çözümü ✅
- CMD Komut İstemi’nde reagentc /disable yazın.
- diskpart yazıp list disk komutunu girin.
- Windows’un yüklü olduğu diski seçin.
- list partition yazın ve birincil disk bölümünü seçin.
- shrink desired=250 minimum=250 yazın.
- Recovery disk bölümünü seçin.
- delete partition override komutuyla kurtarma bölümünü silin.
- Diskiniz GPT ise create partition primary id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac yazın.
- gpt attributes =0x8000000000000001 yazın.
- Diskiniz MBR ise create partition primary id=27 yazın.
- format quick fs=ntfs label="Windows RE tools” yazarak bölümü biçimlendirin.
- list vol komutuyla Windows RE oluşturulduğunu görebilirsiniz.
- exit yazarak çıkın ve reagentc /enable komutunu girin.
Bilgisayarınızda kurtarma bölümünün düzgün şekilde yapılandırıldığını onaylamak için “reagentc /info” komutunu yazın. Windows RE yanında "Etkinleştirildi" ifadesini görüyorsanız, Kurtarma bölümü düzgün çalışıyor demektir. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Windows güncelleştirmesini tekrar indirmeyi deneyin. Bu sefer, 0x80070643 hatasını almayacaksınız.
Windows 10 KB5034441 güncellemesini indirmek önemli mi 🤔
Bu, Windows 10 için KB5034441 güncelleştirmesini indirmenin önemli olduğu anlamına gelir; bu önemli bir güvenlik düzeltmesidir ve yüklenmesi önemlidir. Ancak bir sorun var.
Microsoft, sisteminizde bir Kurtarma (Recovery) bölümü yoksa KB5034441 güncelleştirmesini indirmenize gerek olmadığını, bu hatayı görmezden gelebileceğinizi açıkça belirtir. Ancak, sisteminizde bir Kurtarma bölümü varsa, güncelleştirmeyi indirmeniz önemlidir. Microsoft, 0x80070643 hatasının çözümü için bir güncelleme yayınlamayacak.
Windows güncelleştirmeleri ve hata kodları asla bitmiyor. Çeşitli sorunlar çıkartan hatalardan bazıları Microsoft’un yayınladığı bir güncellemeyle giderilirken, bazıları için hata düzeltmesi yayınlanmıyor. Windows 10’da KB5034441 güvenlik güncellemesini indirirken çıkan 0x80070643 hata da bunlardan biri. 0x80070643 çözümü için yukarıdaki basit adımları izlemeniz yeterlidir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...