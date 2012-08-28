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Alienware'ün M17x modeli Türkiye'ye giriş yaptı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,1b
1
73
Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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17.3 inçlik ekrana sahip Alienware M17x modeli, farklı donanım seçenekleriyle Türk tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışacak.

İşlemci tarafında 2.3GHz hızında çalışan 3. nesil Intel i7-3610QM, 2.6GHz hızında çalışan Intel i7-3720QM, 2.7GHz hızında çalışan Intel i7-3820QM işlemcilere yer veren model, 2GB DDR5 belleğe sahip NVIDIA GeForce GT 660M, NVIDIA GeForce GT 675M ve AMD Radeon HD 7970M grafik kartı seçeneklerini sunacak.

Ekran çözünürlüğü ise 1600 x 900, 1920 x 1080 ve 1920 x 1080 120Hz WideFHD 3D opsiyonlarına sahip. 32GB'a kadar 1600MHz DDR3 RAM, 1TB'a kadar 7200 devir/dakika hızında HDD veya 512GB'a kadar SSD, mSata Boot, Caching Drive, slot DVD/Blu-ray sürücü, Creative Sound Blaster Recon3Di High-Definition 5.1 ses veya Klipsch 2.1 hoparlör, Bluetooth 4.0, WiFi, Ethernet, HDMI 1.4 çıkış, HDMI 1.3 giriş, 2.1MP Full HD webcam, USB 2.0, USB 3.0 şeklinde özelliklerini saymak mümkün.

2.3GHz hızında çalışan Intel i7-3610QM işlemci, 1600 x 900 çözünürlük, 6GB DRR3 RAM, 500GB HDD, GB DDR5 belleğe sahip NVIDIA GeForce GT 660M grafik birimi, Creative Sound Blaster Recon3Di High-Definition 5.1 ses teknolojisi standart olarak sunulacak özellikler.

Ayrıca, Alienware modellerinde bulunan AlienAdrenaline sayesinde kullanıcılar kendi kısa yollarını oluşturabiliyor ya da de bir dizi komutu harekete geçiren uygulamalar yaratabiliyorlar

Ek olarak, EA ile Dell arasındaki işbirliğinin sonucu olarak Battlefield 3'te yer alacak olan AlienFX programı sayesinde M17x kullanıcıları aydınlatma kontrolüne ve özel bir Alienware künyesine sahip olacaklar. Böylece oyuncular, Battlefield 3'te aydınlatmayı ve efektleri kendilerine göre ayarlayıp daha kişisel bir deneyim elde edebilecekler. 
Alienware'ün M17x modelinin teknik özellik tablosu ise şu şekilde:
· Üçüncü Nesil Intel i7 Çekirdekli İşlemci Seçenekleri 

o Intel i7-3610QM 2.3GHz (3.3GHz w/Turbo Boost, 6MB Önbellek) (Standart)

o Intel i7-3720QM 2.6GHz (3.6GHz w/Turbo Boost, 6MB Önbellek)

o Intel i7-3820QM 2.7GHz (3.7GHz w/Turbo Boost, 8MB Önbellek)

· Güçlü NVIDIA ve AMD Ekran Kartı Seçenekleri

o 2GB GDDR5 NVIDIA GeForce GT 660M (Standart)

o 2GB GDDR5 NVIDIA GeForce GT 675M

o 2GB GDDR5 AMD Radeon HD 7970M

· 17.3" WideHD+ (1600 x 900 ) WLED LCD (Standart); isteğe bağlı: 17.3" WideFHD (1920 x 1080) WLED LCD veya 17.3" 120Hz WideFHD (1920 x 1080) WLED LCD w/3D Bundle

· 32GB'a kadar DDR3 Hafıza (6GB 1600MHz Standart); 4x 204-Pin DDR3 SO-DIMM SDRAM Slotlu konfigürasyon

· 1TB (2x 500GB) RAID0 7200RPM hard disk (500GB standart) veya 512GB 'a kadar Solid State Drive Konfigürsayonu

o RAID 1, 0, ve Dual Drive seçenekleri

o mSATA Boot ve Caching Drive seçenekleri

· Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional ve Ultimate seçenekleri

· Çift dijital mikrofonlu 2.1MP FullHD Kamera

· Slot-Loading DVD sürücü (Standart) veya isteğe bağlı Blu-Ray Disc okuyucu

· THX TruStudio Pro Programı ile Creative Sound Blaster Recon3Di High-Definition 5.1 Ses (Standart) veya Klipsch 2.1 Hoparlör ve Subwoofer ses konfigürasyonu; HDMI çıkışı veya S/PDIF Optical Port bağlantılı 7.1 Dijital Ses

· Dahili 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet NIC ve Bluetooth 4.0 ile Dahili Wireless-N (standart)

· USB 3.0 (4 adet); USB 2.0 ve eSATA kombo portu; Otomatik sensörlü Hat çıkış (Line-out) (3 adet) jakı; Microphone In; Mini-Display Port; HDMI 1.4 Çıkışı; HDMI 1.3 Girişi; VGA Port; 9-in-1 Medya Kartı Okuyucu ; RJ-45 Gigabit Ethernet


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Eden Hoover 7 yıl
VATAN TA TA TA TAN
1 Yanıt Yanıtla +9
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lj94 7 yıl
Lenovo y580de de gtx660 var ve 2000tl beyler
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1 Avatar
grandherakles 4 yıl
Cok pahalı
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MarjinaL_Kedi 5 yıl
gider fiat palio alır binerim bu ne işe yara
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pöh62 5 yıl
Ama bu kasalar harika yeni cikanlar fiyasko bence gorsellik sifir alienware kuruculari dell e satinca adamlar uzerine eklemek yerine batirmayi tercih etti
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DH Misafiri 5 yıl
abi bundan nerelerde 100 100 bulurum yardımcı olursanız sevinirim
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Guest-8DA7E2B07 6 yıl
Bunlar neden üretiliyor ki


Ağır, kullanışsız, tasarım kötü, aşırı pahalı, performansı az. Ve bu konu nerden çıktı karşıma
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JakSocket 6 yıl
Tasarımı beğenen tek kişi benim galiba
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pöh62 5 yıl JakSocket
JakSocket
Tasarımı beğenen tek kişi benim galiba


Yalniz degilsiniz hocam
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turk20 6 yıl
Bende almak istiyorum m17x yada 18x ama 2500 fazla tl vermem bu fiyata düşene kadar ka yıl gececegi için ben bu gama ing alamıycam heralde ne alsam diye düşünüyorum ama del den de vazgecemiyorum
bir de işin şu tarafı var basıyoz parayı alıyoz en iyisini aradan yıl gecmiyor verdigimiz paraya daha iyileri alınıyor bizim aldığımız sa düşüş içinde oluyor üstüne bir de elden cıkarmak istersen vah o zarara bunlar insanın aklına geldiginde şu laf geliyor aklıma biri bu teknolojiye dur demeli
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TURK-ŞAD 6 yıl
dizüstü olarak bu tip ürünler kesinlikle ilgi çekici gelmiyor, güçlü işlemci güçlü soğutma demek güçlü soğutma ağırlık demek ağırlık demek bunu alıp arkadŞınıza giderken omzunun çıkması demek yani kısaca

hem pahallı
hem ağır
hem tipsiz


işte bu nedenlerden dolayı alınası hiç bir tarafı yok, o paraya oyun oynamak isteyen adam masaüstü pc alır
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_bluescream_ 6 yıl
ufak bir hort olmuş, geldiğinin ertesi gün usb de 3d mark ları atıp test sonucu alacaktım ,son anda görevliler geldi kapattı bilgisayarı
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DH Misafiri 6 yıl
Uzaydan Alien gelse almaz bu fiyata bu laptopu MQ dehşet pahalı :D:D
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Metabolism 6 yıl
G75 varken almam ama kalitesine laf yok
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