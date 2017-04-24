Aliexpress'den iPhone'a lens aldık "Aukey 3'lü lens kiti"

Cep telefonlarına lens takarak kamera yeteneklerini geliştirmeyi her kullanıcı ister. Bu videomuzda AUKEY'in 3'lü lens kitini iPhone 7 Plus üzerinde deniyoruz.

11$'a Aliexpress üzerinden sipariş geçip aldığımız Aukey 3'lü lens kiti ile telefona balık gözü, geniş açı ve makro lens takabiliyorsunuz. Bu videomuzda kiti kutusundan çıkartıyor ve iPhone 7 Plus'a katkısını inceliyoruz.