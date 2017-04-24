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Aliexpress'den iPhone'a lens aldık "Aukey 3'lü lens kiti"

2 yıl
22,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Cep telefonlarına lens takarak kamera yeteneklerini geliştirmeyi her kullanıcı ister. Bu videomuzda AUKEY'in 3'lü lens kitini iPhone 7 Plus üzerinde deniyoruz.
11$'a Aliexpress üzerinden sipariş geçip aldığımız Aukey 3'lü lens kiti ile telefona balık gözü, geniş açı ve makro lens takabiliyorsunuz. Bu videomuzda kiti kutusundan çıkartıyor ve iPhone 7 Plus'a katkısını inceliyoruz. 

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Speed-Step 2 yıl en beğenilen
Arkadaşlar Merhaba,
Link burada
aliexpress.com/...
Artılayın da herkes görsün :)
Sevgiler,
Mesut Çevik
1 Yanıt Yanıtla +29
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burakesan 2 yıl theJuDGe_41
theJuDGe_41
Keşke S7 Edgedeki bozuk görüntüleri de paylaşsaydınız

S7 Edge'deki bozuk görüntüler mi?

Bu lensi ben aldım ilk, hatta indirimde 8 dolardı ben aldığımda, S7 Edge ile bir makro çalışmam.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
theJuDGe_41Keşke S7 Edgedeki bozuk görüntüleri de paylaşsaydınızS7 Edge'deki bozuk görüntüler mi?Bu lensi ben aldı...
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ozmenakif 2 yıl
Video çok faydalı olmuş. Bu tarz uygun fiyatlı ve güzel işler yapan ürün incelemeleri olursa çok iyi olur bence
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Guest-5BBEC5079 2 yıl
14 gün içinde Singapour Post ile geldi gençler :)
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Çok güzel görünüyor, evde daha inceleyemedim.
Çekimleri de paylaşırım daha sonra :)
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merveyanar 2 yıl
fiyatı iyi aslında
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gopgop 2 yıl
Hoşuma gitti bende aldim bir tane
ama ben 3lu paket degil sadece genis aci lens aldim 18mm miymis neymis hic anlamam
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Mr. Jingles 2 yıl
Çok faydalı bir inceleme. iPhone'da manzara fotoğrafı çekmek istediğimde hep dar açı sorunu yaşıyorum. Bu lenste keskinlik kaybı diğerlerine göre çok çok az. Nokia modellerinde geniş açı lens kullanıyor bir de bunu taktın mı tamam.
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mcrew 2 yıl
kelepçe kısmı pek iyi değil
daha kullanışlı mandal tipi olan lensler var
onlar bana daha kullanışlı geldi
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Guest-5B59C177F 2 yıl
iPhone 5S ile kullanabilir miyim?
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Guest-5BBEC5079 2 yıl
Valla ben beğendim ve şu an satın aldım
yalnız hocam bir sorum olacak, gümrüğe takılma gibi bir problem söz konusu oluyor mu? Daha bu hafta garantiden kulaklık geldi isveçten gümrüktü vergisiydi bir yığın uğraştım.
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kymelria 2 yıl
ya bu nedir arkadaş,
foruma üye olduğum yıl doğan bir çocuk böyle video çekip youtube a koysa yadırgamam ama bu kadar da basit şeyler için de haber yapmayın allasen.
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omondoles 2 yıl
Açıkçası lensleri beğenmedim. Benim kullandığım var bunlardan daha güzel, tabi daha pahalı.
Look what I found on AliExpress
s.aliexpress.com/...
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LambayaFunfDe 2 yıl omondoles
omondoles

Açıkçası lensleri beğenmedim. Benim kullandığım var bunlardan daha güzel, tabi daha pahalı.



Look what I found on AliExpress

s.aliexpress.com/...

SEBEBİ, FİYATI 2 KATI OLDUĞU İÇİN OLABİLİR Mİ ACABA
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SHADOW 2 yıl

Merhabalar,
BOL BOL ALİEXPRESS VIDEOSU GELSIN LÜTFEN
+1 LEYIN HERKES GORSUN.
Sevgiler
mobiluzman26

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