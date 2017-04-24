Aliexpress'den iPhone'a lens aldık "Aukey 3'lü lens kiti"

Genel Yayın Yönetmeni
Cep telefonlarına lens takarak kamera yeteneklerini geliştirmeyi her kullanıcı ister. Bu videomuzda AUKEY'in 3'lü lens kitini iPhone 7 Plus üzerinde deniyoruz.
11$'a Aliexpress üzerinden sipariş geçip aldığımız Aukey 3'lü lens kiti ile telefona balık gözü, geniş açı ve makro lens takabiliyorsunuz. Bu videomuzda kiti kutusundan çıkartıyor ve iPhone 7 Plus'a katkısını inceliyoruz.
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aliexpress.com/...
Artılayın da herkes görsün :)
Sevgiler,
Mesut Çevik
S7 Edge'deki bozuk görüntüler mi?
Bu lensi ben aldım ilk, hatta indirimde 8 dolardı ben aldığımda, S7 Edge ile bir makro çalışmam.