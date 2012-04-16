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Allerta'dan e-mürekkep ekranlı Pebble akıllı saatler

7 yıl
3,6b
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15
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde mobil cihazların yanında kol saatleri de giderek akıllı hale gelmeye başlıyor. BlackBerry modelleri ile inPulse akıllı saatleri üreten Allerta firması, bu defa ilk kez iOS ve Android platformu ile uyumlu bir akıllı saat modeli ile görücüye çıkıyor.

Pebble adlı model akıllı olmasının yanında e-okuyucularda kullanılan e-mürekkep bir ekrana sahip. 1.26 inçlik bu ekranda keskin ve yüksek çözünürlüklü resim ve görüntüler elde etmek mümkün. Ayrıca 7 günden fazla kullanım süresi de piyasadaki rakiplerine kıyasla oldukça iddialı.

Bluetooth 2.1 üzerinden bağlantı kuran Pebble, iPhone ve Android akıllı telefonlarınıza gelen mesaj, arama ve maillerde hafif bir titreşim veriyor. Saatin ekran görüntüleri internet üzerinden indirilerek değiştirilebiliyor ve kullanışlı pek çok internet bağlantılı uygulama da mevcut.

Pebble ile örneğin bisikletçiler akıllı telefona bağlanarak hız, mesafe ve güç bilgilerini görüntüleyebiliyor. Atletler de yine aynı şekilde saati kullanabiliyor. Müzik kontrol uygulaması ile akıllı telefondaki müzik oynatıcı yönetilebiliyor. Freecaddie ile işbirliği yapan Allerta, golf severler için 25 000 farklı golf alanı üzerinde mesafe bulucu rolü oynayan bir uygulama da sunuyor. Ayrıca 3 eksenli bir akselerometre de mevcut.

Birden çok uygulama saat üzerinde aynı anda çalışabiliyor, yeni uygulamalar internet üzerinden indirilebiliyor. iOS 5 ve Android 2.3 sonrası cihazlar için Pebble App uygulaması ile saate uygulamalar aktarılabiliyor. Pebble SDK ile de özgün uygulamalar geliştirilebiliyor. 

ABD'de başarılı girişimcilere yatırım imkanı sağlamak için kurulan Kickstarter sitesinde Pebble saatler 99$'dan satışa sunuldu. Yıl sonuna doğru 149$'dan perakende mağazalarında satılmaya başlanacak. Sitede büyük bir destekçi grubu olan Allerta, 18 Mayıs'ta hatırı sayılır bir yatırım almaya da hak kazanacak.

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DH Misafiri 7 yıl
ilk kez değil ilk sony ericsson yaptı zaten bu saatlerden.
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samtual 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ilk kez değil ilk sony ericsson yaptı zaten bu saatlerden.

Sony iOS uyumlu saat mi yapti
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cgdincer 7 yıl
ne kopya çekersin bunla be :P
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emany 7 yıl cgdincer
cgdincer
ne kopya çekersin bunla be :P

Tam türksün yemin ediyorum
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zaga20 7 yıl cgdincer
cgdincer
ne kopya çekersin bunla be :P

Aynen hocam dehset olur hemen siparis verelim
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E_Aydin35 7 yıl
Hayret o kadar oahalı değilmiş, ben başda u özelliklerden sonra verirler yüksek fiyat diyordum ama görünüş ve tasarım başarızılığından olabilir..:)
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haymatloshan 7 yıl
Kol saati kullanmıyorum ama güzel bir teknolojiyle gelmiş,artık e-mürekkep yaygınlaşmalı.
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-Ege 7 yıl
Ben öyle düşünmüyorum.Kolda saat olmazsa bir eksiklik hissediyorum.
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halitozbasli 7 yıl
Fiyatı hoşta saat dedigine takarsın pili 3 yıl gider. 7 gün sarj ile bu saatten baska bişi. Hem telefonun cebindeyken kim saaten msj okumak isterki, kaldıki cep telefonu cıktı bir cok insan saat tasımaz oldu telefon zaten saat gorevinide görüyor.
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Mareşal_T® 7 yıl halitozbasli
halitozbasli
Fiyatı hoşta saat dedigine takarsın pili 3 yıl gider. 7 gün sarj ile bu saatten baska bişi. Hem telefonun cebindeyken kim saaten msj okumak isterki, kaldıki cep telefonu cıktı bir cok insan saat tasımaz oldu telefon zaten saat gorevinide görüyor.

Telefon gibi bir deneyimi sağlamaz ise bu saat tutmaz, kesinlikle katılıyorum...
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alito 7 yıl
fiyatı fena değilmiş. telefona gelen mesaj ve mailler de ekranından okunabiliyorsa çok işe yarar.
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slapert 7 yıl
güzel bir icat nasıl şarj oluyor acaba.
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quzman 7 yıl
Videosunu izlemiştim .
Kullanıcılara kendi arayüzlerini tasarlama imkanı sunması dikkatimi çekmişti .
Kullanım farklılığı da gözönüne alınırsa fiyatı da makul denebilir .
En azından saate bakınca , pil bitmesi gibi bir sürprizle karşılaşma ihtimali düşük :)
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