Allerta'dan e-mürekkep ekranlı Pebble akıllı saatler

Günümüzde mobil cihazların yanında kol saatleri de giderek akıllı hale gelmeye başlıyor. BlackBerry modelleri ile inPulse akıllı saatleri üreten Allerta firması, bu defa ilk kez iOS ve Android platformu ile uyumlu bir akıllı saat modeli ile görücüye çıkıyor.





Pebble adlı model akıllı olmasının yanında e-okuyucularda kullanılan e-mürekkep bir ekrana sahip. 1.26 inçlik bu ekranda keskin ve yüksek çözünürlüklü resim ve görüntüler elde etmek mümkün. Ayrıca 7 günden fazla kullanım süresi de piyasadaki rakiplerine kıyasla oldukça iddialı.





Bluetooth 2.1 üzerinden bağlantı kuran Pebble, iPhone ve Android akıllı telefonlarınıza gelen mesaj, arama ve maillerde hafif bir titreşim veriyor. Saatin ekran görüntüleri internet üzerinden indirilerek değiştirilebiliyor ve kullanışlı pek çok internet bağlantılı uygulama da mevcut.





Pebble ile örneğin bisikletçiler akıllı telefona bağlanarak hız, mesafe ve güç bilgilerini görüntüleyebiliyor. Atletler de yine aynı şekilde saati kullanabiliyor. Müzik kontrol uygulaması ile akıllı telefondaki müzik oynatıcı yönetilebiliyor. Freecaddie ile işbirliği yapan Allerta, golf severler için 25 000 farklı golf alanı üzerinde mesafe bulucu rolü oynayan bir uygulama da sunuyor. Ayrıca 3 eksenli bir akselerometre de mevcut.





Birden çok uygulama saat üzerinde aynı anda çalışabiliyor, yeni uygulamalar internet üzerinden indirilebiliyor. iOS 5 ve Android 2.3 sonrası cihazlar için Pebble App uygulaması ile saate uygulamalar aktarılabiliyor. Pebble SDK ile de özgün uygulamalar geliştirilebiliyor.





ABD'de başarılı girişimcilere yatırım imkanı sağlamak için kurulan Kickstarter sitesinde Pebble saatler 99$'dan satışa sunuldu. Yıl sonuna doğru 149$'dan perakende mağazalarında satılmaya başlanacak. Sitede büyük bir destekçi grubu olan Allerta, 18 Mayıs'ta hatırı sayılır bir yatırım almaya da hak kazanacak.