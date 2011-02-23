Alpenföhn Peter; Dünyanın ilk 2x 140mm fan kurulabilen ekran kartı soğutucusu

Almanya merkezli soğutucu çözümleri üreticisi EKL, yeni ekran kartı soğutucusu Alpenföhn Peter'ı, 1-5 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2011 Fuarı'nda tanıtacağını açıkladı. Dünyanın ilk 140mm çapında iki adet veya özel PCI plakası ile 120mm çapında dört adet fan kullanımına olanak tanıyan ekran kartı soğutucusu olarak gösterilen Alpenföhn Peter, açıklanan ilk bilgilere göre 6 adet Bakır ısı borusuna ve 91 adet Alüminyum yaprağa sahip.

AMD'nin Radeon X1600, X1900, HD 2600, HD 3000, HD 4800, HD 5600, HD 5700 ve HD 6800, Nvidia'nın ise 6600, 7, 8, 9600, 9800, 200, GTX 470, GTX 480 ve GTX 580 modelleriyle kullanılabilen Alpenföhn Peter'ın, CeBIT 2011'i takip eden günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.