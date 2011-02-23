Alpenföhn Peter; Dünyanın ilk 2x 140mm fan kurulabilen ekran kartı soğutucusu

Almanya merkezli soğutucu çözümleri üreticisi EKL, yeni ekran kartı soğutucusu Alpenföhn Peter'ı, 1-5 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2011 Fuarı'nda tanıtacağını açıkladı. Dünyanın ilk 140mm çapında iki adet veya özel PCI plakası ile 120mm çapında dört adet fan kullanımına olanak tanıyan ekran kartı soğutucusu olarak gösterilen Alpenföhn Peter, açıklanan ilk bilgilere göre 6 adet Bakır ısı borusuna ve 91 adet Alüminyum yaprağa sahip.
AMD'nin Radeon X1600, X1900, HD 2600, HD 3000, HD 4800, HD 5600, HD 5700 ve HD 6800, Nvidia'nın ise 6600, 7, 8, 9600, 9800, 200, GTX 470, GTX 480 ve GTX 580 modelleriyle kullanılabilen Alpenföhn Peter'ın, CeBIT 2011'i takip eden günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.
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katılıyorum
benim cooler master v10 soğutucum var yere ters koyup anakartı ona takıyorum daha kolay oluyor..
buda onun gibi ama geniş kasalarda oldukça işlevsel olacağını düşünüyorum
ben beğendim ekran kartımda thermalright trad2 kullanıyorum satarsam bundan almak isterim
Zamanında Xigmatek gibi ismi pek bilinmeyen bir firma cpu'lar için Heat-pipe Direct Touch soğutucu çözümünü getirmiş ve diğerlerine , kafaya oynayan aktörlere iyi bir ders vermişti.Vede şimdilerde kasa güçkaynağı ,soğutucu çözümleri ile çok bilinen bir marka haline geldi.(Zalman'ın soğutucu çözümlerini hatırlayalım hem pahalı(iyi soğutmasına laf yok)hemde fanı değiştiremiyordunuz bozuldumu at çöpe.)
Bu da öyle bir fikir göreceksiniz bu soğutucu çözümünün ne kadar çok klonu çıkacak.
İşte bu özgürlük olsa gerek , istediğin renkteki , istediğin devir'deki ,ışıklı yada termal sensörlü fanı al tak zevkine bak.Stok fanla gelen ekrankartları da tak-çıkar fan yuvalarına sahip olsa nasıl olurdu?.Son olarak isteyen 12cm fan da takabilir herhalde yapı buna izin veriyor gibi duruyor?
Baktık Fetvayı Verdi, Tüm Müslüman Alemine Bu Soğutucuyu Alalım, Hemide Helal :D
evde kullandığımız vantilatörlerde incecik fanlar var ve fayet sessiz ve performanslılar..
onlarda 2 tane 14cm fan takılır çift slot kaplayacak şekilde tasarlanabilir..
yani 8cm'lik fanlar kullanmaya gerek yok..
stok soğutuculara 10-15 derece fark atar tahminimce
4 tane vantilator derken kasaya takılan fanlardan mı bahsediyorsunuz?