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Alpenföhn Peter; Dünyanın ilk 2x 140mm fan kurulabilen ekran kartı soğutucusu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
35,5b
1
46
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Almanya merkezli soğutucu çözümleri üreticisi EKL, yeni ekran kartı soğutucusu Alpenföhn Peter'ı, 1-5 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2011 Fuarı'nda tanıtacağını açıkladı. Dünyanın ilk 140mm çapında iki adet veya özel PCI plakası ile 120mm çapında dört adet fan kullanımına olanak tanıyan ekran kartı soğutucusu olarak gösterilen Alpenföhn Peter, açıklanan ilk bilgilere göre 6 adet Bakır ısı borusuna ve 91 adet Alüminyum yaprağa sahip.

AMD'nin Radeon X1600, X1900, HD 2600, HD 3000, HD 4800, HD 5600, HD 5700 ve HD 6800, Nvidia'nın ise 6600, 7, 8, 9600, 9800, 200, GTX 470, GTX 480 ve GTX 580 modelleriyle kullanılabilen Alpenföhn Peter'ın, CeBIT 2011'i takip eden günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


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tttahmettt 8 yıl
Penryn
Son zamanalrda dev soğutucular piyasada baş gösterir oldu.Şimdi biz mi bunu karta takıcaz yoksa kartı mı buna takıcaz


katılıyorum
benim cooler master v10 soğutucum var yere ters koyup anakartı ona takıyorum daha kolay oluyor..
buda onun gibi ama geniş kasalarda oldukça işlevsel olacağını düşünüyorum
ben beğendim ekran kartımda thermalright trad2 kullanıyorum satarsam bundan almak isterim
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nirvanha 8 yıl
İşte devrimci fikir buna denir , müthiş bir tasarım.
Zamanında Xigmatek gibi ismi pek bilinmeyen bir firma cpu'lar için Heat-pipe Direct Touch soğutucu çözümünü getirmiş ve diğerlerine , kafaya oynayan aktörlere iyi bir ders vermişti.Vede şimdilerde kasa güçkaynağı ,soğutucu çözümleri ile çok bilinen bir marka haline geldi.(Zalman'ın soğutucu çözümlerini hatırlayalım hem pahalı(iyi soğutmasına laf yok)hemde fanı değiştiremiyordunuz bozuldumu at çöpe.)
Bu da öyle bir fikir göreceksiniz bu soğutucu çözümünün ne kadar çok klonu çıkacak.
İşte bu özgürlük olsa gerek , istediğin renkteki , istediğin devir'deki ,ışıklı yada termal sensörlü fanı al tak zevkine bak.Stok fanla gelen ekrankartları da tak-çıkar fan yuvalarına sahip olsa nasıl olurdu?.Son olarak isteyen 12cm fan da takabilir herhalde yapı buna izin veriyor gibi duruyor?
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Python 8 yıl
güzel fikir hoş ama cf yada slı sistemlerde ne yapacak kullanıcılar zaten 2 slottan sonrası sorun yaratıyorken bide bölesi açıkçası pek gereksiz geldi bana fan olayı güzel ama havanın çogu boşa gidecek
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ahkbjk 8 yıl
alman malı ise düşünülmez alınır derim amaarctic cooling accelero twin turbo pro da süper bir ürün tavsiye edilir
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artenis 8 yıl
Haydi Arkadaşlar Yukarıda Söylediğini Yapalım Ve Bu Soğutucuyu İmama Danışalım :D
Baktık Fetvayı Verdi, Tüm Müslüman Alemine Bu Soğutucuyu Alalım, Hemide Helal :D
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Tanarri 8 yıl
açıkcası fiyatı 45-55 tl geçen soğutucular ilgimi çekmiyo buda büyük ihtimal pağalı olur gibime geliyo neden ilgimi çekmiyo çünki kart astarı yüzünü geçiyo yani değmez! elimde 4870 var standart modellerden diyorumki alayım bi soğutucu da kafamı ütülemesin sonra fiayatları görünce aman salla diyorum bu durum taaa ben kartı ilk çıktığı zamanlarda aldığımdan buyana geliyo xD
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sharapnell 8 yıl
gereksiz....
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::Ashes:: 8 yıl
biraz daha daraltılmalı ve yükseltilmeli bence..

evde kullandığımız vantilatörlerde incecik fanlar var ve fayet sessiz ve performanslılar..

onlarda 2 tane 14cm fan takılır çift slot kaplayacak şekilde tasarlanabilir..

yani 8cm'lik fanlar kullanmaya gerek yok..
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uLtRaTRim 8 yıl
bence efektif olarak design edilirse, bundan daha küçükleri de çok iyi soğutur. böyle büyüklüklere gerek yok.
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ThE LoSt 8 yıl
sağlam ürün gerek sessizlik gerek soğutma bakımından..
stok soğutuculara 10-15 derece fark atar tahminimce
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theyapici 8 yıl
nvidianın ucube kılıklı 590 ı ve amd 6990 inin da desteklenmesi gerekir!!!
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lMoRpHeUsl 8 yıl
güzel soğutucu
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Normandia_06 8 yıl
istiyorsan 4 tane vantilator tak oda ısısı neyse odur :D
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orçotüsi5 8 yıl

ferhatonair

istiyorsan 4 tane vantilator tak oda ısısı neyse odur :D

4 tane vantilator derken kasaya takılan fanlardan mı bahsediyorsunuz?
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Vincent54 8 yıl
bunla adam öldürürsün
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