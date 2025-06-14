Intel Arc "A serisi" ekran kartları için yolun sonu geldi: Üretim duruyor

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Tam Boyutta Gör Yakın dönemde harici ekran kartı pazarına adım atan Intel, ilk nesil Arc Alchemist serisi için yeni bir duyuru paylaştı. Şirketin 2022 yılında piyasaya sürdüğü Arc A750 ve A770 ekran kartları, 3 yıllık bir ömre bile ulaşamadan üretimden kalkıyor.

Arc A750 ve A770 sonlanıyor

Paylaşılan ürün değişikliği bildirimlerine göre A750'nin son sipariş tarihi 27 Haziran 2025 olacak. Kartın sevkiyatı ise 26 Eylül'de tamamen sona erecek. Farklı bir bildirimde ise bu tarihler 30 Haziran ve 30 Eylül olarak geçiyor. A770 içinse siparişler 18 Kasım'da kapanacak; sevkiyat süreci ise 20 Mayıs 2026'ya kadar devam edecek.

Intel'in bu kararı sadece masaüstü ekran kartlarını kapsamıyor. A770M, A730M, A530M, A370M, A350M ve A570M gibi mobil Arc modelleri de üretimden çıkarılıyor. Şu an yalnızca Arc A380 ve A580 modelleri için resmi bir EOL (kullanım ömrü sonu) duyurusu yapılmadı. Ancak bu kartların da rafa kalkması bekleniyor, keza Intel, ikinci nesil Battlemage GPU'lar ile yola devam edecek.

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Kaçıranlar için Arc Alchemist serisi, Intel'in AMD ve Nvidia ile rekabet etme yönündeki ilk ciddi girişimiydi. Ancak yüksek rekabet ve sürücü olgunluğu gibi sorunlar, kartların geniş kitlelere ulaşmasını engelledi. Şimdi ise son sipariş tarihleri yaklaşırken, Intel'in odağı Xe3 mimarili Celestial serisine çevrilmiş durumda.

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Intel Arc Alchemist ekran kartları için yolun sonu göründü!

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