AMD vites yükseltti: 256 çekirdekli EPYC Venice, Zen 7 Verano ve MI500 GPU’lar

Bellek desteği: 12 ve 16 kanal seçeneği, 1.6 TB/s’ye kadar bant genişliği
CPU-GPU iletişimi: Önceki nesle göre 2 kata kadar artış
Bu işlemciler, MI400 hızlandırıcılar ve Vulcano FPGA’larla birlikte yeni Helios sunucu rafsistemlerine entegre edilecek. AMD, EPYC Venice ile önceki nesle göre yüzde 70'e varan performans artışı hedefliyor.
Instinct MI400 ile AI performansında 10 kat artış
Zen 7 tabanlı EPYC Verano ve MI500 GPU’lar
2027 yılına geldiğimizde AMD’nin veri merkezi cephesinde daha da agresif bir hamlesi olacak: Zen 7 mimarili EPYC Verano işlemciler ve yeni nesil Instinct MI500 hızlandırıcılar. Verano ailesi, AMD’nin yıllık mimari güncelleme stratejisinin bir parçası olarak, Zen 6’nın gelişmiş versiyonunu ya da tamamen yeni Zen 7 çekirdeklerini temel alacak.
Yeni işlemciler ve GPU’lar, yüksek verimlilikle çalışan yapay zeka raf sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanacak. AMD, bu sayede Nvidia’nın “standart ve Ultra” mimari döngüsüne benzer bir hızda yeni ürün sunmayı hedefliyor.
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.