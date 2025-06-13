AMD vites yükseltti: 256 çekirdekli EPYC Venice, Zen 7 Verano ve MI500 GPU’lar

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Tam Boyutta Gör AMD, "Advancing AI" etkinliğinde veri merkezi odaklı gelecek yol haritasını gözler önüne serdi. Şirket, 2026'da tanıtacağı 256 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen Zen 6 mimarili EPYC Venice işlemcileri ve Instinct MI400 hızlandırıcılarıyla performans çıtasını ciddi oranda yukarı taşıyacak. Takip eden yıl ise Zen 7 mimarili EPYC Verano işlemciler ve Instinct MI500 serisi ile yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) alanında NVIDIA’ya meydan okuyacak güçlü bir güncelleme planlanıyor.

Zen 6 ile gelen 256 çekirdekli EPYC Venice

Tam Boyutta Gör AMD’nin Zen 6 mimarisi üzerine inşa edilen EPYC Venice işlemcileri, sunucu pazarındaki rekabeti daha da kızıştıracak. Şirketin aktardığına göre Venice ailesi, klasik Zen 6 varyantının yanı sıra daha yoğun çekirdek yapılandırması sunan Zen 6C versiyonlarını da içerecek. Bu işlemciler iki farklı soket tasarımıyla sunulacak: Üst düzey sistemler için SP7, giriş seviyesi çözümler için ise SP8 soketi tercih edilecek.

Standart konfigürasyon : 96 çekirdek / 192 izlek

: 96 çekirdek / 192 izlek Zen 6C varyantlar : 256 çekirdek / 512 izlek

: 256 çekirdek / 512 izlek Üretim süreci : TSMC’nin gelişmiş 2nm teknolojisi

: TSMC’nin gelişmiş 2nm teknolojisi Bellek desteği : 12 ve 16 kanal seçeneği, 1.6 TB/s’ye kadar bant genişliği

: 12 ve 16 kanal seçeneği, 1.6 TB/s’ye kadar bant genişliği CPU-GPU iletişimi: Önceki nesle göre 2 kata kadar artış

Bu işlemciler, MI400 hızlandırıcılar ve Vulcano FPGA’larla birlikte yeni Helios sunucu raf sistemlerine entegre edilecek. AMD, EPYC Venice ile önceki nesle göre yüzde 70'e varan performans artışı hedefliyor.

Instinct MI400 ile AI performansında 10 kat artış

Tam Boyutta Gör AMD ayrıca 2026’da çıkacak olan Instinct MI400 hızlandırıcı ailesini de duyurdu. Bu yeni seri, şu an piyasaya sunulan MI350 serisine göre 10 kata kadar performans artışı sunacak. Yeni hızlandırıcılar, özellikle yapay zeka eğitimi ve çıkarımı gibi yoğun bilgi işlem görevlerinde ciddi kazanımlar sağlayacak şekilde optimize ediliyor.

Zen 7 tabanlı EPYC Verano ve MI500 GPU’lar

2027 yılına geldiğimizde AMD’nin veri merkezi cephesinde daha da agresif bir hamlesi olacak: Zen 7 mimarili EPYC Verano işlemciler ve yeni nesil Instinct MI500 hızlandırıcılar. Verano ailesi, AMD’nin yıllık mimari güncelleme stratejisinin bir parçası olarak, Zen 6’nın gelişmiş versiyonunu ya da tamamen yeni Zen 7 çekirdeklerini temel alacak.

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Yeni işlemciler ve GPU’lar, yüksek verimlilikle çalışan yapay zeka raf sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanacak. AMD, bu sayede Nvidia’nın “standart ve Ultra” mimari döngüsüne benzer bir hızda yeni ürün sunmayı hedefliyor.

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