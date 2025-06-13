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    AMD, yeni Instinct MI400 AI hızlandırıcısı ile 10 katlık performans artışı sunacak

    AMD, Advancing AI etkinliği kapsamında Instinct MI350X ve 355X’in yanı sıra Instinct MI400’e dair erken bilgileri de paylaştı. Firma, Instinct MI400 ile 10 katlık performans artışı sunacak.

    AMD, yeni Instinct MI400 ile 10 katlık performans artışı sunacak Tam Boyutta Gör
    AMD, San Jose’deki “Advancing AI 2025” etkinliğinde yalnızca MI350 serisini değil, aynı zamanda 2026’da piyasaya süreceği yeni nesil hızlandırıcısı Instinct MI400 hakkında da dikkat çekici bilgiler paylaştı. MI400 serisi, yapay zeka eğitimi ve çıkarım işlemlerine yönelik donanımda çığır açmaya hazırlanıyor. Yeni GPU, sunduğu ham gücüyle MI350’ye kıyasla hesaplama kapasitesini ikiye katlıyor ve genel sistem düzeyinde tam 10 kat daha yüksek performans vadediyor.

    MI350’nin iki katı, sistem düzeyinde 10 kat artış

    Yeni MI400 hızlandırıcısı, FP4 hassasiyetinde 40 PFLOP ve FP8’de 20 PFLOP işlem gücü sunuyor. Bu değerler, MI350’nin resmi lansmanında duyurulan 20 PFLOP (FP4) kapasitesinin tam iki katı anlamına geliyor. Ancak AMD’nin vurguladığı asıl nokta, yeni sistem mimarisiyle birlikte MI400'ün genel kullanım senaryolarında MI350'ye kıyasla 10 kata kadar daha yüksek performans sunacağı yönünde. Bu, özellikle büyük dil modelleri ve yüksek hacimli yapay zeka işlemleri için AMD'nin artık ciddi bir rakip olduğunu gösteriyor.

    432 GB HBM4 geliyor

    AMD, MI400 serisinde yeni nesil HBM4 bellek teknolojisine geçiyor. Bu sayede bellek kapasitesi yüzde 50 oranında artarak 288 GB HBM3e’den 432 GB HBM4 seviyesine çıkıyor. Daha da etkileyici olan, HBM4’ün sunduğu 19.6 TB/sn bant genişliği — bu değer, MI350’nin sunduğu 8 TB/sn’ye kıyasla yaklaşık 2.5 kat daha yüksek. Bu, veri erişim hızının kritik olduğu modellerde muazzam bir avantaj sağlayacak.

    MI400 hızlandırıcısı, mimari anlamda da önemli bir dönüşüm geçiriyor. Yeni modelde her biri dört XCD (Accelerated Compute Die) içeren iki AID (Active Interposer Die) bulunacak. Bu, MI300’deki iki XCD yapılandırmasına göre önemli bir genişleme. Ayrıca AMD, her AID için özel bir MID (Multimedia Interface Die) sunarak, hesaplama birimleri ile I/O arayüzleri arasında daha verimli bir iletişim kurmayı hedefliyor.

    AMD, yeni Instinct MI400 ile 10 katlık performans artışı sunacak Tam Boyutta Gör
    MI400 serisi ayrıca, Infinity Fabric aracılığıyla gelişmiş yonga içi iletişim yeteneklerini sürdürüyor ama burada bir gelişme söz konusu. AMD, MI400'deki yükseltilmiş Infinity Fabric bağlantısıyla 300 GB/sn hız sunuyor; bu da MI350’ye göre neredeyse iki katlık bir artış. Ek olarak yeni MID yapısıyla birlikte bu iletişimin gecikme sürelerinde düşüş ve bant genişliğinde artış bekleniyor.

    Önceki nesilde sekiz adede kadar kart doğrudan bağlanabilirken, daha geniş kümeler için Ethernet gibi daha yavaş ağlara başvurmak gerekiyordu. Ancak MI400 ile birlikte bu sınırlama ortadan kalkıyor.

    AMD, yeni Instinct MI400 ile 10 katlık performans artışı sunacak Tam Boyutta Gör
    Bu gelişme, AMD'nin “Helios” adını verdiği tamamen entegre yapay zeka raf sistemi için de altyapı sağlıyor. Helios, yeni nesil EPYC “Venice” işlemciler, MI400 hızlandırıcılar ve optimize edilmiş ağ donanımlarıyla birlikte anahtar teslim bir çözüm olarak veri merkezlerine sunulacak.

    Helios sisteminde 72 adet MI400 kartı kullanıldığında ortaya çıkan performans tablosu oldukça etkileyici: Yaklaşık 31 ExaFLOP tensör işlem gücü ve 31 TB HBM4 bellek. Bu sistem, büyük dil modelleri ve yapay zeka süper kümeleri için rakipsiz bir yapı vadediyor.

    Ancak AMD, Nvidia karşılaştırmalarından da kaçınmadı. Nvidia’nın benzer sayıda (72) GPU içeren Vera Rubin sistemi, kart başına 288 GB bellekle toplamda 21 ExaFLOP’luk performansa ulaşacak. Bellek kapasitesi açısından AMD önde olsa da, Nvidia daha yüksek toplam bant genişliği ile farklı bir noktada konumlanıyor.  Ancak genel olarak AMD’nin eli hiç olmadığı kadar güçlü olacak diyebiliriz.

    CDNA yerine UDNA mı geliyor?

    Yeni nesil MI400 serisi, AMD’nin “CDNA-Next” adını verdiği mimari üzerine inşa edilecek. Ancak gelen bilgiler, şirketin grafik mimarileri olan RDNA ve CDNA yapılarını tek bir çatı altında birleştirme stratejisinin bir parçası olarak bu mimarinin UDNA olarak yeniden adlandırılabileceğine işaret ediyor.

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    4S14N_HUNT3R 3 saat önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 22 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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