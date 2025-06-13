AMD MI350X ve MI355X tanıtıldı: 4 kat nesilsel artış, Blackwell’e göre 2 kat güçlü

Teknoloji Editörü
Tam Boyutta Gör
AMD, yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) alanlarında çıtayı bir kez daha yukarı taşıyan
Instinct MI350 serisi GPU’larını resmen tanıttı. Yeni seri, TSMC'nin 3nm üretim süreciyle geliştirilen ve CDNA 4 mimarisine dayanan iki güçlü modelden oluşuyor: MI350X ve amiral gemisi MI355X. Instinct MI350X ve MI355X tanıtıldı
Tam Boyutta Gör
Yeni GPU’lar, 185 milyar transistörle (önceki nesle göre yüzde 21 artış) donatılmış olup,
FP4 ve FP6 veri tiplerini destekliyor. Bu destek sayesinde AMD, yapay zeka çıkarımı (inference) performansında bir önceki nesil MI300’e göre 35 kata kadar performans artışı sağladığını iddia ediyor. Llama 3.1 405B gibi büyük dil modelleri üzerinde yapılan testlerde, MI355X’in MI300X'e kıyasla 2.8x ila 4.2x arasında genel AI performansı artışı sağladığı da doğrulandı.
Tam Boyutta Gör
Hem MI350X hem de MI355X,
288 GB HBM3e belleğe sahip ve toplamda 8 yığın halinde 36 GB’lık 12 katmanlı bellek yapılarını içeriyor. Bu konfigürasyonla birlikte 8 TB/s'ye varan toplam bellek bant genişliği elde ediliyor. Ayrıca, 256 MB boyutundaki yeni nesil Infinity Cache ve 4. nesil Infinity Fabric bağlantıları, verimliliği üst düzeye çıkarıyor.
MI350 serisi GPU’lar, 256 hesaplama birimi ve 16.384 çekirdekle geliyor. Her biri 32 birimden oluşan toplam sekiz XCD'ye (hesaplama yongası) ayrılan bu yapılar, TSMC’nin N3P ve N6 düğümleri üzerinde inşa edilmiş durumda.
Performans ne durumda?
Tam Boyutta Gör
Amiral gemisi MI355X, Nvidia’nın en güçlü
Blackwell tabanlı B200 ve GB200 çözümleriyle karşılaştırıldığında dikkat çekici avantajlar sunuyor:
Bellek kapasitesi: Yüzde 60 daha fazla
FP64 hesaplama: 2 katı
FP6 hesaplama: 2.2 katı
Token üretim verimliliği: Yüzde 40 daha fazla
Tam Boyutta Gör
Özellikle FP4 modundaki Llama 3.1 405B benchmark testlerinde, MI355X’in performansının Nvidia’nın yüksek maliyetli GB200 sistemleriyle başa baş olduğu gösterildi. Bu da AMD'nin sunduğu performans/bedel dengesini oldukça cazip hale getiriyor.
Exaflop seviyesinde güç
Tam Boyutta Gör
MI350 serisiyle donatılmış tam bir AMD raf sistemi, 128 ila 96 adet GPU ile birlikte 36 TB HBM3e belleğe kadar çıkabiliyor. Bu konfigürasyon, sırasıyla
2.6 Exaflops FP4 ve 1.3 Exaflops FP8 hesaplama gücü sağlıyor. Sistemde ayrıca Zen 5 mimarili " Turin" EPYC işlemciler ve yeni nesil Pollara 400 bağlantı altyapısı kullanılıyor. Yeni seri, hava ve sıvı soğutmalı sistemlerin hızlı ve esnek kurulumunu mümkün kılan UBB8 altyapısı ile sunuluyor.
Tam Boyutta Gör
AMD, MI350 serisinin bugün itibarıyla tanıtıldığını ve
2025’in üçüncü çeyreğinde çeşitli iş ortakları üzerinden erişilebilir olacağını duyurdu. Ancak şirketin durmaya niyeti yok: Bir sonraki nesil MI400 serisinin 2026’da tanıtılması planlanıyor. AMD, bu yeni mimaride " 10 kat daha yüksek performans" hedefiyle yola çıktığını duyurdu.
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı
kullanarak görüntüleyin:
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.