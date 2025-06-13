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Tam Boyutta Gör GeForce RTX 5050'nin Temmuz ayında tanıtılması beklenirken, kartın teknik detayları netleşmeye başladı. Daha önce yalnızca PCI Aygıt Kimliği ile doğrulanan RTX 5050, bu kez bellek yapılandırmasından güç tüketimine kadar birçok önemli detayla sızdırıldı. İşte beklenen özellikler...

Temmuz'da geliyor

Yeni sızıntılara göre RTX 5050, 8 GB GDDR6 belleğe sahip olacak ve bu bellek 20 Gbps hızında çalışacak. 128-bit veri yolu ile birlikte bu yapılandırma, kartın toplamda 320 GB/s bant genişliğine ulaşmasını sağlıyor. Her ne kadar bu değer güncel orta seviye kartlarla kıyaslandığında mütevazı kalsa da, aynı segmentteki RX 9060 XT modeli de benzer yapıda.

Nvidia'nın bu modelde GDDR7 yerine GDDR6 kullanmayı tercih etmesi ise giriş seviyesindeki maliyet hassasiyetine bağlı olabilir. Ayrıca RTX 5050'de kullanılacak olan GB207 GPU, Blackwell mimarisinin en küçük üyesi olacak. 2.560 CUDA çekirdeği barındıran bu yongada toplam grafik kartı gücü (TBP) 135W ila 145W aralığında konumlanıyor.

Öte yandan kartın VRM konfigürasyonu da dikkat çekici. 3+2 fazlı bir yapıya sahip olan kartta, 3 faz GPU’ya, 2 faz ise belleklere ayrılmış durumda. Bu yapılandırma, RTX 4060 modelinde görülen tek fazlık VRAM düzenlemesine göre bir adım öteye geçiyor.

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RTX 5060 modeli halihazırda 299 dolarlık MSRP ile piyasada yer alıyor ancak beklenen ilgiyi görmedi. Bu nedenle RTX 5050’nin 199 ila 249 dolar arasında fiyatlandırılması bekleniyor. Ancak bu noktada Intel'in Arc B580 (12 GB) ve Arc B570 (10 GB) kartlarının ciddi fiyat/performans avantajı sunduğunu unutmamak gerek. Dolayısıyla bu kez agresif bir fiyatlandırma ile karşılaşabiliriz.

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GeForce RTX 5050 Temmuz'da geliyor: İşte tüm bilinen özellikler

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