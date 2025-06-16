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    İptal edilen RTX 3080 Ti 20GB ortaya çıktı: Neler sunuyor?

    NVIDIA'nın satışa sunmadığı RTX 3080 Ti 20GB modeli gün yüzüne çıktı. İptal edilen bu özel sürüm, eBay üzerinden 1.999 dolara satıldı. İşte eksik sürücü desteğiyle RTX 3080 Ti 20GB...

    İptal edilen RTX 3080 Ti 20GB ortaya çıktı: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    NVIDIA'nın GeForce RTX 30 serisinde planladığı, ancak son anda rafa kaldırdığı ekran kartlarından biri daha gün yüzüne çıktı. RTX 3080 Ti'ın 20GB VRAM'e sahip Founders Edition sürümü, kısa süre önce eBay üzerinden 1.999,99 dolara satıldı. Bu kart, daha önce hiç resmi olarak piyasaya sürülmemişti.

    İptal edilen RTX 3080 Ti 20GB ortaya çıktı

    Kaçıranlar için RTX 3080 Ti 20GB, uzun bir sızıntı geçmişinin ardından resmi olarak piyasaya sürülmedi. Bunun yerine Nvidia 12GB bellek kapasitesi ile sınırlı kaldı. Paylaşılan görsellerde ise, kartın altında "satılamaz – yalnızca geliştirme amaçlı" ibaresinin yer aldığı görülüyor. Dolayısıyla karşımızda mühendislik örneği bir prototip var. 

    İptal edilen RTX 3080 Ti 20GB ortaya çıktı: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Kartın teknik detayları ise temel sürümle aynı. 20GB GDDR6X belleğe sahip bu model, orijinal RTX 3080 Ti ile aynı 384-bit bellek veri yolunu koruyor. Bu da teorik olarak daha geniş VRAM kapasitesine rağmen bant genişliği tarafında değişiklik olmadığını gösteriyor. 

    Aslında RTX 3080 Ti 20GB sürümüne dair ilk sızıntılar yeni değil. Gigabyte, ASUS ve MSI gibi üreticilerin bu konfigürasyona sahip modeller üzerinde çalıştığı daha önce sızdırılmıştı. Hatta MSI'ın SUPRIM X varyantının 2023 yılında Avustralya'da satışa çıktığı bile görülmüştü. Ancak Founders Edition sürümünün ortaya çıkması, NVIDIA'nın da lansman için hazır olduğunu kanıtlar nitelikte. 

    Nvidia, o dönemde bu modeli neden iptal ettiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapmamıştı. Ancak muhtemelen RTX 3090 ile olan performans örtüşmesini önlemek ve pazarlama stratejisini sadeleştirmek adına bu kararı verdi. 

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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