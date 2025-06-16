İptal edilen RTX 3080 Ti 20GB ortaya çıktı: Neler sunuyor?

İptal edilen RTX 3080 Ti 20GB ortaya çıktı
Kaçıranlar için RTX 3080 Ti 20GB, uzun bir sızıntı geçmişinin ardından resmi olarak piyasaya sürülmedi. Bunun yerine Nvidia 12GB bellek kapasitesi ile sınırlı kaldı. Paylaşılan görsellerde ise, kartın altında "satılamaz – yalnızca geliştirme amaçlı" ibaresinin yer aldığı görülüyor. Dolayısıyla karşımızda mühendislik örneği bir prototip var.
Aslında RTX 3080 Ti 20GB sürümüne dair ilk sızıntılar yeni değil. Gigabyte, ASUS ve MSI gibi üreticilerin bu konfigürasyona sahip modeller üzerinde çalıştığı daha önce sızdırılmıştı. Hatta MSI'ın SUPRIM X varyantının 2023 yılında Avustralya'da satışa çıktığı bile görülmüştü. Ancak Founders Edition sürümünün ortaya çıkması, NVIDIA'nın da lansman için hazır olduğunu kanıtlar nitelikte.
Nvidia, o dönemde bu modeli neden iptal ettiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapmamıştı. Ancak muhtemelen RTX 3090 ile olan performans örtüşmesini önlemek ve pazarlama stratejisini sadeleştirmek adına bu kararı verdi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.