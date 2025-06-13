AMD’den Nvidia’ya darbe: Yeni Helios sistemi dengeleri değiştirecek

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Tam Boyutta Gör AMD, "Advancing AI" etkinliğinde duyurduğu yeni nesil Helios sistemiyle yapay zeka alanındaki iddiasını bir adım öteye taşıyor ve Nvidia’ya karşı rekabette güçlü olacağını gösteriyor. Şirketin ilk kendi tasarımı olan raf ölçekli (rack-scale) çözümü Helios, Zen 6 mimarili EPYC ‘Venice’ işlemciler, CDNA "Next" (muhtemelen CDNA 5) mimarisine sahip Instinct MI400 serisi GPU’lar ve yeni nesil Pensando ‘Vulcano’ ağ kartlarıyla donatılıyor. Bu sistem, AMD’nin yüksek yoğunluklu yapay zeka eğitimleri ve büyük ölçekli çıkarımlar (inference) için özel olarak geliştirdiği en güçlü platform olacak.

MI300X’e göre 10 kat daha hızlı

Tam Boyutta Gör Helios sisteminin merkezinde yer alacak Instinct MI400X GPU, selefi MI300X’e göre 10 kata kadar daha yüksek performans sunacak. Bu iddialı sıçrama, yalnızca üç yıl içinde kaydedilen ciddi bir teknolojik gelişmeye işaret ediyor. Yeni GPU'nun, MI355X'e kıyasla iki kat performans, yüzde 50 daha fazla bellek kapasitesi ve yüzde 100’ün üzerinde bellek bant genişliği sunması bekleniyor. MI355X FP4’te 20 PFLOPS performans sağlarken, MI400X bu değeri 40 PFLOPS seviyesine çıkaracak.

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Tam Boyutta Gör AMD’nin veri merkezi GPU birimi başkan yardımcısı Andrew Dieckman’a göre, MI355X bile MI300X’e kıyasla üç kat daha yüksek performans sunarken, MI400X ile bu ivme daha da artacak. Helios, bu GPU’ları maksimum verimle çalıştıracak şekilde optimize edilmiş bir sistem olarak tanıtılıyor.

AMD Helios

Tam Boyutta Gör Helios, AMD’nin donanım ve yazılım entegrasyonu konusundaki çalışmalarının önemli bir meyvesi. Sistem; EPYC işlemciler, MI400 serisi GPU’lar, Pensando NIC’ler ve ROCm yazılım yığınıyla birleşerek uçtan uca bir AI çözümü sunuyor. Üstelik bu yapı, OCP (Open Compute Project) standartlarına uygun şekilde tasarlanmış. Ayrıca, Ultra Ethernet ve Ultra Accelerator Link (UALink) gibi yeni nesil yüksek bant genişlikli bağlantılarla donatılacak.

Nvidia ile rekabet kızışıyor

Tam Boyutta Gör AMD’nin Helios sistemi, Nvidia'nın sunduğu rakip çözümlerle kıyaslandığında iddialı duruyor. MI400X, Blackwell Ultra GPU'ları geride bırakmaya hazırlanırken, Nvidia'nın henüz çıkmamış Rubin R200 GPU’sunun (50 FP4 PFLOPS) gerisinde kalacak gibi görünüyor. Ancak AMD’nin bu yarıştaki kozu, GPU başına daha yüksek bellek kapasitesi ve bant genişliği olacak. Helios’un, Nvidia’nın Blackwell Ultra tabanlı NVL72 sisteminden ve Rubin R200 tabanlı NVL144 sisteminden daha güçlü bir bütünlük sunması bekleniyor.

Yine de AMD'nin, 2027'de piyasaya sürülmesi planlanan Nvidia NVL576 karşısında ne kadar başarılı olacağı belirsiz. Ancak AMD’nin yol haritası da bu tarihe kadar yeni donanımlar sunmayı hedefliyor.

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AMD’nin yeni Helios sistemi yapay zekada dengeleri değiştirecek

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