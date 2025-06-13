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    AMD’den Nvidia’ya darbe: Yeni Helios sistemi dengeleri değiştirecek

    AMD, Advancing AI etkinliği kapsamında son derece iddialı duyurular gerçekleştirdi. Bunlardan en öne çıkanlarından birisi de yeni nesil açıl Helios sunucu raf çözümü oldu.

    AMD’nin yeni Helios sistemi yapay zekada dengeleri değiştirecek Tam Boyutta Gör
    AMD, "Advancing AI" etkinliğinde duyurduğu yeni nesil Helios sistemiyle yapay zeka alanındaki iddiasını bir adım öteye taşıyor ve Nvidia’ya karşı rekabette güçlü olacağını gösteriyor. Şirketin ilk kendi tasarımı olan raf ölçekli (rack-scale) çözümü Helios, Zen 6 mimarili EPYC ‘Venice’ işlemciler, CDNA "Next" (muhtemelen CDNA 5) mimarisine sahip Instinct MI400 serisi GPU’lar ve yeni nesil Pensando ‘Vulcano’ ağ kartlarıyla donatılıyor. Bu sistem, AMD’nin yüksek yoğunluklu yapay zeka eğitimleri ve büyük ölçekli çıkarımlar (inference) için özel olarak geliştirdiği en güçlü platform olacak.

    MI300X’e göre 10 kat daha hızlı

    AMD’nin yeni Helios sistemi yapay zekada dengeleri değiştirecek Tam Boyutta Gör
    Helios sisteminin merkezinde yer alacak Instinct MI400X GPU, selefi MI300X’e göre 10 kata kadar daha yüksek performans sunacak. Bu iddialı sıçrama, yalnızca üç yıl içinde kaydedilen ciddi bir teknolojik gelişmeye işaret ediyor. Yeni GPU'nun, MI355X'e kıyasla iki kat performans, yüzde 50 daha fazla bellek kapasitesi ve yüzde 100’ün üzerinde bellek bant genişliği sunması bekleniyor. MI355X FP4’te 20 PFLOPS performans sağlarken, MI400X bu değeri 40 PFLOPS seviyesine çıkaracak.

     

    AMD’nin yeni Helios sistemi yapay zekada dengeleri değiştirecek Tam Boyutta Gör
    AMD’nin veri merkezi GPU birimi başkan yardımcısı Andrew Dieckman’a göre, MI355X bile MI300X’e kıyasla üç kat daha yüksek performans sunarken, MI400X ile bu ivme daha da artacak. Helios, bu GPU’ları maksimum verimle çalıştıracak şekilde optimize edilmiş bir sistem olarak tanıtılıyor.

    AMD Helios

    AMD’nin yeni Helios sistemi yapay zekada dengeleri değiştirecek Tam Boyutta Gör
    Helios, AMD’nin donanım ve yazılım entegrasyonu konusundaki çalışmalarının önemli bir meyvesi. Sistem; EPYC işlemciler, MI400 serisi GPU’lar, Pensando NIC’ler ve ROCm yazılım yığınıyla birleşerek uçtan uca bir AI çözümü sunuyor. Üstelik bu yapı, OCP (Open Compute Project) standartlarına uygun şekilde tasarlanmış. Ayrıca, Ultra Ethernet ve Ultra Accelerator Link (UALink) gibi yeni nesil yüksek bant genişlikli bağlantılarla donatılacak.

    Nvidia ile rekabet kızışıyor

    AMD’nin yeni Helios sistemi yapay zekada dengeleri değiştirecek Tam Boyutta Gör
    AMD’nin Helios sistemi, Nvidia'nın sunduğu rakip çözümlerle kıyaslandığında iddialı duruyor. MI400X, Blackwell Ultra GPU'ları geride bırakmaya hazırlanırken, Nvidia'nın henüz çıkmamış Rubin R200 GPU’sunun (50 FP4 PFLOPS) gerisinde kalacak gibi görünüyor. Ancak AMD’nin bu yarıştaki kozu, GPU başına daha yüksek bellek kapasitesi ve bant genişliği olacak. Helios’un, Nvidia’nın Blackwell Ultra tabanlı NVL72 sisteminden ve Rubin R200 tabanlı NVL144 sisteminden daha güçlü bir bütünlük sunması bekleniyor.

    Yine de AMD'nin, 2027'de piyasaya sürülmesi planlanan Nvidia NVL576 karşısında ne kadar başarılı olacağı belirsiz. Ancak AMD’nin yol haritası da bu tarihe kadar yeni donanımlar sunmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/amd-says-instinct-mi400x-gpu-is-10x-faster-than-mi300x-will-power-helios-rack-scale-system-with-epyc-venice-cpusv https://www.techpowerup.com/337987/amd-previews-432-gb-hbm4-instinct-mi400-gpus-and-helios-rack-scale-ai-solution
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    4S14N_HUNT3R 1 saat önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 19 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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