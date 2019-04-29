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Amazon, HiFi müzik akışı sağlayan üyelik paketi hazırlıyor

Tidal'ın HiFi müzik paketiyle rekabet edebilmek adına, Amazon da yüksek çözünürlüklü müzik akışı servisi çalışmalarına başladı. Şirket, CD'lerin sunduğu ses kalitesinden daha iyisini vadediyor.
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Gökhan G.
Editör
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Music Business Worldwide’a göre Amazon, yeni bir yüksek çözünürlüklü müzik akış hizmeti sunmaya hazırlanıyor. CD kalitesinden daha iyi ses sunacağı iddia edilen ve aylık üyelik ücreti olarak 15 dolar talep edileceği ifade edilen servisin, Amazon’un diğer müzik akış hizmetleri ile birlikte ve muhtemelen en tepede konumlandırılacağı tahmin ediliyor. Amazon’un hâlihazırda sunduğu Prime Music ve Music Unlimited hizmetleri ise 256 Kbps kalitesinde ses sunuyor.

CD’lerin sunduğu 1411 Kbps oranına kıyasla daha yüksek bitrate değerleri sunacağı belirtilen Amazon servisinin, Tidal’ın 20 dolarlık Tidal HiFi seçeneğini hedef alacağı söyleniyor. Bilindiği üzere Tidal, HiFi paketinde 44.1 kHz / 16 bit CD kalitesinde ses sunuyor. Bunun haricinde ise şirket, MQA adlı firmayla gittiği ortaklık neticesinde aynı pakette ve belli başlı albümlerde 96 kHz / 24 bit formatında da akış imkânı sunuyor. Amazon’un ise benzer bir ortaklığa sıcak bakmadığı ve firmanın iddia ettiği kalitede sesi sunabilmesi için müziklerin hak sahipleri ile anlaşmaya varmaya çalıştığı belirtilmiş. Hatta önemli bir müzik şirketiyle anlaşmaya varıldığı bile ifade ediliyor.

Aradaki farkı anlamak zor

Akış servisleri arasında en çok tercih edilenlerin başında gelen Spotify ve Apple Music ise sırasıyla 320 Kbps ve 256 Kbps kalitesinde müzik akışı sağlıyor. Spotify bir dönem kısıtlı bir kullanıcı grubuyla kayıpsız müzik akışı seçeneğini denemiş ancak bu uygulamadan bir daha haber alınamamıştı. Yüksek çözünürlüklü ses akışı ile standart ses akışı arasındaki kalite farkının anlaşılıp anlaşılamadığı konusunda farklı görüşler olsa da kullanıcıların genellikle daha ucuz alternatifleri tercih ettiği bir gerçek. Amazon’un da pazara girişiyle fiyatlarda bir değişiklik olup olmayacağını ise hep birlikte göreceğiz. Lütfen bizi takip etmeye devam edin.


https://www.theverge.com/2019/4/26/18518182/amazon-music-service-cd-quality-hi-fi-tidal-competitor-unlimited-prime-price Yorum Yaz
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rockndarkk 3 hf.
Hifi ses için özel player ve özel kulaklık gerekir kaç kişi okadar para verip alabilir kaç kişi bu işin meraklısı?
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Evil Deeds 3 hf.
Tidal varken gereksiz.
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DRACON1C 3 hf. Evil Deeds
Tidal iyidir. 1 senedir Hi-fi üyelik kullanıyorum. Parasını hakediyor.
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