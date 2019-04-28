Otonom sualtı araçları için sualtı kenetlenme istasyonları geliştiriliyor

Otonom sualtı araçları (Autonomous underwater vehicles-AUV) geliştirme gayretleri, günümüzün yoğun mesai harcanan konularından biri. Bilimsel araştırmalar için de tercih edilebilecek söz konusu araçların asıl kullanım amacı ise askeri maksatlıymış gibi görünüyor.

Gelecekte denizaltılara karşı icra edilecek operasyonlarda kullanılması kuvvetle ihtimal olan bu araçların, yine denizaltılardan ya da su üzerinde ki deniz araçlarından denize bırakılacağı değerlendiriliyor.

Tüm bu öngörülerin hayata geçirilebilmesi için ise teknik ve mühendislik konularındaki önemli engellerin aşılması gerekiyor. AUV’ler için kullanılacak yazılım ve sensörlerin son derece karmaşık sistemler olduğu biliniyor. Ancak asıl karmaşıklığın, güç üretimi ve sualtı iletişimi konusunda denizin altında çıkan engeller olduğu ifade ediliyor. Uzun vadede araştırmacıların daha gelişmiş enerji depolama ve sualtı iletişim yöntemleri geliştireceğine şüphe olmasa da kısa vadede bahsi geçen konularda çözüm üretilmesi pek mümkün görünmüyor.

Amerikan Donanması ise yukarıda bahsi geçen hususlar için özgün bir çözüm geliştirme işine girişmiş. Donanmanın bulduğu çözüm ise adına İleri Mevzi Enerji ve İletişim Karakolu (Forward-Deployed Energy and Communications Outpost-FDECO) denilen sualtı şarj ve iletişim istasyonları olmuş.

Projenin amacını AUV’lerin topladıkları verileri ilgili yerlere gönderebileceği ve pillerini doldurabilecekleri bir sualtı kenetlenme istasyonu inşa etmek olduğu belirtiliyor. İnsan müdahalesi olmadan görevlerini icra edecek araçlar, veri transferlerini tamamlayıp pillerini doldurduktan sonra yeni görevleri için emir bekleyecekler.

Savunma maksatlı da kullanmak mümkün

İstasyonlarca toplanan verilerin; kısa dalga radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şamandırası ya da fiber optik kablolar aracılığıyla ilgili merkezlere yönlendirilebileceği belirtiliyor. Kenetlenme istasyonlarının enerji ihtiyaçlarının ise yakıt hücreleri ya da elektrik hattı üzerinden sağlanacağı ifade edilmiş.

Operasyonel anlamda, birden çok istasyonun bir araya getirilmesiyle kafes sistemine benzer bir savunma hattı da oluşturulabileceği belirtilirken, standart bir konteynerde muhafaza edilecek istasyonların herhangi bir sivil geminin arkasından bile rahatlıkla suya bırakılabileceği böylece gizlilik konusundan asgari düzeyde ödün verileceği vurgulanmış.

Var olan birçok problemin yanında bir tanesi ise aşılması gereken en sıradan ancak en zorlu konuların başında geliyor. Söz konusu sorun ise AUV’lerin kullandığı soket ya da elektrik fişleri. Her üreticinin kendine has yöntemlerle geliştirdiği soketlerin yaratacağı sorunların ancak standardizasyon yoluyla aşılabileceği söyleniyor.

Dünyada farklı kurumlar ve şirketlerce de projelendirilen sualtı istasyonlarının geleceği ile ilgili haberler için bizi takip etmeye devam edin.

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