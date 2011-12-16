Amazon Kindle Fire, Türkiye'de satışa sunuluyor, işte detaylar

Amazon'un kısa sürede yüksek satış başarısı elde eden yeni tableti Kindle Fire, Türkiye'de satışa sunuluyor. Güçlü donanımı ve agresif fiyatlandırması ile Amazon'u en büyük tablet üreticileri sınıfına taşıyan Kindle Fire, 17 Aralık ile birlikte Hizlial.com üzerinden satışa sunulmuş olacak. Son gelen bilgilere göre her hafta 1 milyon adet satan Kindle Fire'ı, endüstri içerisindeki kimi analistler, satış performansı açısından iPad'in en büyük rakibi olarak gösteriyorlar.

7-inç boyutunda ve 1024x600 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan 413 gram ağırlığındaki tablet bilgisayar, Texas Instruments'ın ARM Cortex-A9 tabanlı OMAP4 işlemcisinden güç alıyor. Çift çekirdekli tasarıma sahip olan işlemci ile yüksek performans vaad eden tablet, aynı Android işletim sisteminin Amazon tarafından özelleştirilen (içerisinde Android market yok) versiyonunu kullanıyor. Amazon'un servislerine entegre olan ve örneğin Amazon'un kendi içerik mağazaları üzerinden kullanıcılara milyonlarca kitap, müzik ve dergi satın alabilme şansı sunan tablet bilgisayar, silk tarayıcı gibi yeni özelliklere de sahip.

Amazon Kinle Fire'ın Hizlial.com'daki satış fiyatı 599 TL olarak açıklandı.