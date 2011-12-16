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Amazon Kindle Fire, Türkiye'de satışa sunuluyor, işte detaylar

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
40,6b
1
57
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amazon'un kısa sürede yüksek satış başarısı elde eden yeni tableti Kindle Fire, Türkiye'de satışa sunuluyor. Güçlü donanımı ve agresif fiyatlandırması ile Amazon'u en büyük tablet üreticileri sınıfına taşıyan Kindle Fire, 17 Aralık ile birlikte Hizlial.com üzerinden satışa sunulmuş olacak. Son gelen bilgilere göre her hafta 1 milyon adet satan Kindle Fire'ı, endüstri içerisindeki kimi analistler, satış performansı açısından iPad'in en büyük rakibi olarak gösteriyorlar.
7-inç boyutunda ve 1024x600 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan 413 gram ağırlığındaki tablet bilgisayar, Texas Instruments'ın ARM Cortex-A9 tabanlı OMAP4 işlemcisinden güç alıyor. Çift çekirdekli tasarıma sahip olan işlemci ile yüksek performans vaad eden tablet, aynı Android işletim sisteminin Amazon tarafından özelleştirilen (içerisinde Android market yok) versiyonunu kullanıyor. Amazon'un servislerine entegre olan ve örneğin Amazon'un kendi içerik mağazaları üzerinden kullanıcılara milyonlarca kitap, müzik ve dergi satın alabilme şansı sunan tablet bilgisayar, silk tarayıcı gibi yeni özelliklere de sahip.
Amazon Kinle Fire'ın Hizlial.com'daki satış fiyatı 599 TL olarak açıklandı. 

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LegoLaSH 7 yıl en beğenilen
Ben böyle fiyatlandırmanınnnnnnnnnnnnn...........................................

bizim ülkemizde niye teknoloji düşmanlığı yapılıyor anlamış değilim arkadaş.

Kindle OS, 1 aylık Amazon Premium, sınırsız Amazon standart üyeliği gibi özellikleriyle avrupada 199$ dolara satılan cihaz bizim ülkemizde el yakıyor ...Türkiye gibi yerde adımı telefuz bile edemediğim onca vergilerle yaşamak büyük mucize.....................................
Ben böyle fiyatlandırmanınnnnnnnnnnnnn...........................................bizim ülkemizde niye teknoloji düşmanlığı yapılıyor anlamış değilim ...
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homeedition88 7 yıl
199$ a amerikada karsız satılıyor gibi algılayan arkadaş; a.b.d ve avrupadaki satış fiyatları son kullanıcı fiyatlarıdır. Vergileri ve mağazaların karı dahil 199 DOLAR bu aletler. Bizde 333 DOLAR. Yani 130 dolar daha pahalı kullanıyoruz yurtdışındakilere göre biz. Hemde son derece düşük fiyatlı bir üründe bu kadar yüksek KAR MARJI'nın anlaşılır bir tarafı yok... Hep aynı terane yok onlar kar koymasın mı?, yok vergiler yüksek... Bizim firmalar ne kadar açmış böyle kar üstüne kar bir türlü doyamadılar...
199$ a amerikada karsız satılıyor gibi algılayan arkadaş; a.b.d ve avrupadaki satış fiyatları son kullanıcı fiyatlarıdır. Vergileri ve mağazaların karı dahil 19...
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DH Misafiri 7 yıl
peki birisi şuna cevap versin! tamam vergi diyoruz o yüzden pahalı diyoruz.peki kardeş biye yurt dışındaki cpu ,ram fiyatları ile ülkemdekiler arasında fazla fark yok??? burada ithalatçılar verginin arkasına saklanıyorlar.yurtdışındaki bir apple bilgisayar ile buradaki arasında deliler gibi fark varken niye bu hde yada diğer bilgisayarlarada yok?? niye i phone 4s buraya ilk geldiğinde 3-4 binlere geldiğinde sonra fiyatları yarısına inmiş şekilde geliyor???? kanmayın arkdaşım herşeye .tamam vergi var ama adamlar bu mallarda 2-3 tane getirmiyorlar.bildiğin ithalat yapıyorlar.ve biliyorsunuzki itfal eden adamlar bu ürünleri mesala kindle ı amazondan perakande almıyorlar.yani 200 dlardan daha düşük alıyorla..HIZLI AL.com maalesef durumdam iş çıkarmıştır.yani bu fiyata getiriyorsun ama ayıp yahu!!!!!
peki birisi şuna cevap versin! tamam vergi diyoruz o yüzden pahalı diyoruz.peki kardeş biye yurt dışındaki cpu ,ram fiyatları ile ülkemdekiler arasında fazla f...
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gribik 7 yıl
harbi 600 tl çok para ama alan var arkadaş.kimse almazsa bu fiyattan satamazlar ama bizde maaaalesef şuurrrlu vatandaş sayısı az oldugundan eminim ki o tablet kapışılmıştır ve hala kapışılıyordur ayrıca daha da çok kapışılacaktır .KİMSE ALMAZSA O FİYATA SATAMAZLAR BU KADAR BASİT BENCE.PARAM OLDUGU HALDE ALMAM NEDEN ALAYIM 200 DOLAR NERE 600TL NERE DİYENLER ÇOGALMALI Kİ BİZDE 200 DOLAR OLMASADA 250 DOLARA ALABİLELİM.neyse 1 sene beklerim yinede almam şimdilik eski diz üstüm çok bile bana kolay gele size...
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yacamoz 7 yıl
slm 3 gün önce ixperia x8 telefonu aldım telefonda bazı özelikleri kullanamadım 1. camerada foto çekiminde zoom aydınlatma karartma gibi özellikleri bulamadım 2. müzik çalarda ekolayzer müzik stilini özellleştirme gibi özeliklerinide bulamadım son olarakta bu telefonu video oynatma formatı nedir tam olarak ben özeliklerinden formatının h263,h264,mp4 ve WMV olarak gördüm ama yutubeden indirdiğim hiç bir videoyu bu formatlara çevirmesine rağmen oynatmadı ixperia x8 telefonunu kullanan arkadaşlar yardımcı olursa sevinrim.
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TaLeNDiL 7 yıl
bi defolup gitsinler. amerikadan iste tarzında sitelerle alın arkadaşlar alacaksanız 30-40 dolar falan kargoya ödersiniz yaklaşık. bu ne kazıktır yaa.
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ikoras 7 yıl
Ürün satışa başlandı...
hizlial.com/...

Bence ıvır zırı tabların 400-500 TL satıldığı bir ülkede IPS Panelli, çift çekirdekli bir tablet satışının 599TL olması gayet uygun. Galaxy Tab'ın sim kartsız versinonu fiyatına IPS panelli çift çekirdek işlemcili tab satılıyor. Daha ne olsun. Beyler fiyat bahalı değil. Yurdumda da her ay 100.000 tab satılsın vergiler düşsün bizde 200USD alırız...
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PePo 7 yıl
199 dolara son kullanıcıya satılan ürünün bindirilmiş maliyeti taş çatlasa 80-100 dolardır. Amerikalı toptancıya en fazla 120-130 dolara, dükkanlara 140-150 dolara, bizim ithalatçılara da düşük miktardan dolayı gene en fazla 140-150 dolara veriliyordur.
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LegoLaSH 7 yıl PePo
PePo

199 dolara son kullanıcıya satılan ürünün bindirilmiş maliyeti taş çatlasa 80-100 dolardır. Amerikalı toptancıya en fazla 120-130 dolara, dükkanlara 140-150 dolara, bizim ithalatçılara da düşük miktardan dolayı gene en fazla 140-150 dolara veriliyordur.

Aynen
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Aprowler 7 yıl
İdeos x5 %15 iskontolu hesapladim duzgun okumamışsın
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Aprowler 7 yıl
199 Dolar Satış Fiyatı
300 Adet dealer fiyatından %15 iskonto aldığını varsayalım ki hiç aldığını sanmıyorum.
Tanesi 169.15 US etti.
Bu kadar hızlı satabildiklerine göre ürünler hava nakliye ile geldi.
kabaca navlun(kargo) 300 adet için 3000 dolar civarı yapar.
Ürün başı 10 US.
Ürün İstanbul'a geldi gümrük işleri başladı.
Elektronik eşya ister paralel olsun ister distribütör garanti vb. izinlere tabii
bu işlemler hazır olmadan ürünü gümrükten çekemezler.
Sadece Ürünün KDV'si değil Ürün+Navlun+Bazı gümrük giderlerinin KDV'si ödenir.
Amazon para peşin kırmızı meşin ürün göndereceğine göre KKDF ödenmedi sayıyorum.
Ürünler: 169.15 x 300 = 50745 US
Navlun: 3000 US
Sigorta çeşitli giderlere'de: 750 US Dedik
Toplam 51 795 Dolar'ın KDV'sini alıcaz (Bu arada iskonto faturada gösterildiyse devlet baba o iskontonunda vergisini alır ki ben eklemedim)
KDV = 9323,1 US KDV
ÜRÜNLER 50745
NAVLUN 3000
SİGORTA ÇEŞİTLİ GİDERLER 750
KDV 9323
Gümrük müşaviri, sanayi bakanlığı diğer masraflar 1000 US
ÖTV(oranı bilmiyorum %7 hesapladm) 4204 US
Ayrıca kdv dışında ek gümrük vergisine de tabii olabilir.
GENEL TOPLAM 69 022 US / 300 = 230,07 US 1 tabletin maliyeti
Kur. 1.88
TL Maliyeti: 432,53
1 üründen firmanın devletten alacaklı olduğu kdv = 9323 / 300 = 31,07 x 1.88= 58,41 TL
1 üründen firmanın satışında devlete ödeyeceği kdv = 599 / 1.18 = 507.62 ..... 599 - 507.62 = 91.38 TL
Ödenecek Kdv 91.38 - Alacaklı KDV 58.41 = 32.97 TL
Satış fiyatı 599 - Devlete ödencek kalan Kdv 32.97 = 566,03 TL
566.03 - 432,53 Maliyet = Şirketin 1 adet üründen kurumlar vergisi öncesi net karı 133,5 TL
kurumlar vergisi yanılmıyorsam %22 29,37 de kurumlar vergisine firmaya Şirket genel giderlerini saymadan kalan 133.5 - 29.37 = 104.13 TL
Bana sorarsanız firma bunu promosyon fiyatına satıyor herkesin fikri farklı olabilir saygı duyarım ben ithatçıyım bir ürünün maloluş fiyatından en az %30 kar etmiyorsan geçmiş olsun elektronik eşya satmadığım için bir kez daha memnunum
Ayrıca mesajı göndermeden kdv yi us den tl ye çevirmediğimi gördüm bir hesap hatası gene varsa çekinmeden düzeltebilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla
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LegoLaSH 7 yıl Aprowler
Aprowler

199 Dolar Satış Fiyatı



300 Adet dealer fiyatından %15 iskonto aldığını varsayalım ki hiç aldığını sanmıyorum.



Tanesi 169.15 US etti.



Bu kadar hızlı satabildiklerine göre ürünler hava nakliye ile geldi.

kabaca navlun(kargo) 300 adet için 3000 dolar civarı yapar.

Ürün başı 10 US.



Ürün İstanbul'a geldi gümrük işleri başladı.

Elektronik eşya ister paralel olsun ister distribütör garanti vb. izinlere tabii

bu işlemler hazır olmadan ürünü gümrükten çekemezler.



Sadece Ürünün KDV'si değil Ürün+Navlun+Bazı gümrük giderlerinin KDV'si ödenir.



Amazon para peşin kırmızı meşin ürün göndereceğine göre KKDF ödenmedi sayıyorum.



Ürünler: 169.15 x 300 = 50745 US

Navlun: 3000 US

Sigorta çeşitli giderlere'de: 750 US Dedik

Toplam 51 795 Dolar'ın KDV'sini alıcaz (Bu arada iskonto faturada gösterildiyse devlet baba o iskontonunda vergisini alır ki ben eklemedim)



KDV = 9323,1 US KDV



ÜRÜNLER 50745

NAVLUN 3000

SİGORTA ÇEŞİTLİ GİDERLER 750

KDV 9323

Gümrük müşaviri, sanayi bakanlığı diğer masraflar 1000 US



ÖTV(oranı bilmiyorum %7 hesapladm) 4204 US

Ayrıca kdv dışında ek gümrük vergisine de tabii olabilir.



GENEL TOPLAM 69 022 US / 300 = 230,07 US 1 tabletin maliyeti



Kur. 1.88



TL Maliyeti: 432,53

1 üründen firmanın devletten alacaklı olduğu kdv = 9323 / 300 = 31,07 x 1.88= 58,41 TL

1 üründen firmanın satışında devlete ödeyeceği kdv = 599 / 1.18 = 507.62 ..... 599 - 507.62 = 91.38 TL



Ödenecek Kdv 91.38 - Alacaklı KDV 58.41 = 32.97 TL





Satış fiyatı 599 - Devlete ödencek kalan Kdv 32.97 = 566,03 TL





566.03 - 432,53 Maliyet = Şirketin 1 adet üründen kurumlar vergisi öncesi net karı 133,5 TL



kurumlar vergisi yanılmıyorsam %22 29,37 de kurumlar vergisine firmaya Şirket genel giderlerini saymadan kalan 133.5 - 29.37 = 104.13 TL



Bana sorarsanız firma bunu promosyon fiyatına satıyor herkesin fikri farklı olabilir saygı duyarım ben ithatçıyım bir ürünün maloluş fiyatından en az %30 kar etmiyorsan geçmiş olsun elektronik eşya satmadığım için bir kez daha memnunum



Ayrıca mesajı göndermeden kdv yi us den tl ye çevirmediğimi gördüm bir hesap hatası gene varsa çekinmeden düzeltebilirsiniz.

Firmada market satış fiyatına alıcak dimi 199 dolara
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KalemKolik 7 yıl
Bence biraz sallıyorlar tamam vergi fazlada koca ithalat yapan firmada 199dolara almıyordur ürünü.Yani biz vergileri ve karı direk 199dolar üstüne koyuyoruz.İthalat eden firma 149dolar gibi bir fiyata alıyordur zaten.
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Zaman Ötesi 7 yıl
normaldir

KDV +ÖİV + ÖTV + ABS + ECD + PRS + ALİ .....
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artcraft35 7 yıl
üreticinin kazanmadığını bizimkiler kazanıyor, olan gene bize oluyor
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oktay7272 7 yıl
Zaten Adamlar TR ye getitirirken koymuş Fiyatı Hızlıal.com a bi bakasanız orada 507 + KDV 599 TL diyor yani 200 $ 500 lira etmediğine gore adamlarda bize itelemişler fiyatı Tek suçlu Devlet Değil Ama devletimizin de Tüketici Haklarını Koruması Lazım artık bizi 2. Sınıf ulke konumuna koymasınlar gece havda yakıt ihmali yapabilen 4 ülkeden biriyiz Bizi bu kuçumsemelerinde biktim xbox 720 cikacak elde kalanları ver turkiyeye gitsin yok ole yama bnce protesto Edelim ALMAYALIM BU Tableti ...
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oktay7272 7 yıl
Yurt Dışından getirtirsek TR yama lı kullanmamız mümkünmü acaba Yoksa yine ing olcak bilgilendirirseniz sevinirim ...
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