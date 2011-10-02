Amazon yıl sona ermeden önce 10.1-inç tablet sunmayı planlıyor

7-inç boyutundaki tablet bilgisayarı Kindle Fire'ı geçtiğimiz günlerde lanse ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Amazon, kapalı kapılar ardında yeni model çalışmalarına devam ediyor. Elektronik kitap okuyucusu pazarının lideri konumundaki Kindle'ın hacimli üretiminde Foxconn ile çalışan Amazon, 10.1-inç tabletin üretimini de Foxconn'a yaptırabilir.

Amazon'un 7-inç Kindle Fire'ın üretimini de Foxconn'a vermek istediği, Foxconn'un ise yeni nesil iPad'in üretimiyle meşgul olmasından dolayı teklifi kabul etmediği ifade ediliyor. Ancak tatil dönemine yetiştirilmesi yani yıl sona ermeden önce pazara sunulması hedeflenen 10.1-inç boyutundaki Kindle tablet için Amazon'un, Foxconn ile çalışması bekleniyor.