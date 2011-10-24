Amazon'un yeni e-kitap formatı HTML 5 desteği getiriyor

Teknoloji dünyasında dijital kitaplara olan ilgi arttıkça başta PDF olmak üzere pek çok farklı e-kitap formatı geliştirildi ve uyumlu e-okuyucularla açılabiliyor. Dünyanın en büyük çevrimiçi kitabevi Amazon daha fazla görsel zenginliğe sahip dijital kitap tasarımlarına yön verecek yeni bir format duyurdu.





Amazon'un yeni formatı Kindle Format 8 - KF8 adını taşıyor ve sadece Kindle e-okuyucu cihazları iççin geçerli olacak.





KF8 platformunun sahip olduğu zengin şekillendirme yetenekleri ve tasarım elemanları sayesinde HTML 5 formatını temel alan resimli kitaplar, çizgi romanlar ve grafik romanları hazırlamak oldukça kolaylaşacak.





KF8 formatı düzeltilmiş çizimler, içiçe geçmiş tablolar, kenar çubukları ve ölçeklenebilir vektör grafikleri gibi 150'den fazla yeni şekillendirme aracı barındırıyor. Ancak formatın eksi yönü desteklenen HTML etiketleri ve CSS elementlerinin arasında video ve ses ile ilgili olanlarına yer verilmemiş olması.





KF8 formatı geliştiriciler tarafından sadece Kindle Fire tabletine yönelik içerik hazırlama amacıyla kullanılacak. Amazon sonraki aylarda KF8 formatını tüm Kindle cihazları için uyumlu hale getirecek.





KF8 formatının ne zaman kullanıma sunulacağı ve Amazon Kindle Yayın Araçları'na ne zaman dahil edileceği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak tahminler Kasım ayında Kindle Fire cihazının piyasaya çıkışı ile aynı zamanlara denk geleceği yönünde.