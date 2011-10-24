Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
E-Kitap Okuyucu ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon'un yeni e-kitap formatı HTML 5 desteği getiriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4b
1
1
E-Kitap Okuyucu
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Teknoloji dünyasında dijital kitaplara olan ilgi arttıkça başta PDF olmak üzere pek çok farklı e-kitap formatı geliştirildi ve uyumlu e-okuyucularla açılabiliyor. Dünyanın en büyük çevrimiçi kitabevi Amazon daha fazla görsel zenginliğe sahip dijital kitap tasarımlarına yön verecek yeni bir format duyurdu.

Amazon'un yeni formatı Kindle Format 8 - KF8 adını taşıyor ve sadece Kindle e-okuyucu cihazları iççin geçerli olacak.

KF8 platformunun sahip olduğu zengin şekillendirme yetenekleri ve tasarım elemanları sayesinde HTML 5 formatını temel alan resimli kitaplar, çizgi romanlar ve grafik romanları hazırlamak oldukça kolaylaşacak.

KF8 formatı düzeltilmiş çizimler, içiçe geçmiş tablolar, kenar çubukları ve ölçeklenebilir vektör grafikleri gibi 150'den fazla yeni şekillendirme aracı barındırıyor. Ancak formatın eksi yönü desteklenen HTML etiketleri ve CSS elementlerinin arasında video ve ses ile ilgili olanlarına yer verilmemiş olması. 

KF8 formatı geliştiriciler tarafından sadece Kindle Fire tabletine yönelik içerik hazırlama amacıyla kullanılacak. Amazon sonraki aylarda KF8 formatını tüm Kindle cihazları için uyumlu hale getirecek.

KF8 formatının ne zaman kullanıma sunulacağı ve Amazon Kindle Yayın Araçları'na ne zaman dahil edileceği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak tahminler Kasım ayında Kindle Fire cihazının piyasaya çıkışı ile aynı zamanlara denk geleceği yönünde. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 8 yıl
yakında bunlar da tablet PCye dönüşürler.. bu değişimin gidişatı o yönde..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Seagate GoFlex Slim taşınabilir sabit disk video inceleme 8 yıl Nokia ile Symbian Belle ve gelecek teknolojiler hakkında konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Alın size 15binlik hortum
DH Forum
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim