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Anadolu Isuzu, Aselsan destekli ilk yerli elektrikli kamyonunu tanıttı

Anadolu Isuzu, Türkiye'de üretilen ilk yerli elektrikli kamyonu Isuzu NPR 10 EV'yi Avrupa sahnesine çıkardı. Elektrik motorunda Aselsan imzası taşıyan aracın bataryasında Altınay ile çalışıldı.
8 ay
10,3b
1
30
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Anadolu Isuzu, Aselsan destekli ilk yerli elektrikli kamyonunu tanıttı
 

Ford Otosan’ın “2019 Uluslararası Yılın Kamyonu” ödülünü alan Ford F-MAX, BMC’nin de yeni kamyon ailesi Tuğra’yı tanıttığı IAA Ticari Araç Fuarı’nın en önemli katılımcılarından biri de Anadolu Isuzu oldu. Fuarda 5 yeni aracının ilk gösterimini yapan şirket, ilk tamamen elektrikli kamyonu Isuzu NPR 10 EV modelinin de dünya lansmanını gerçekleştirdi.

Türk şirketlerle çalışıldı 

Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen fuarın en önemli araçlarından biri Isuzu NPR 10 EV oldu. Sıfır emisyonla şehir içi ulaşıma farklı bir boyut kazandırmaya hazırlanan yüzde 100 elektrikli kamyonun elektrik motorunda Aselsan, akü tercihinde ise yine bir Türk markası olan Altınay ile işbirliği yapıldı. Isuzu NPR 10 EV, 4 milyon dolarlık bir yatırım ve 70 kişilik ekibin eseri olarak gün yüzüne çıktı.

Anadolu Isuzu, Aselsan destekli ilk yerli elektrikli kamyonunu tanıttı

Tek şarjla 110 kilometre 

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli kamyonu olarak lanse edilen Isuzu NPR 10 EV, AC şarj ünitesiyle 4 saat, DC şarj ünitesiyle biçerisinde tam doluma ulaşan iki batarya sistemine sahip. Bu bataryalar her birinde 168 hücre olmak üzere toplamda 336 hücre barındırıyor. Isuzu elektrikli kamyon tam dolu şarjla 110 kilometre mesafe gidebiliyor.

İki farklı motor seçeneği 

Isuzu NPR 10 EV’nin Aselsan imzalı elektrik motoru 335 beygir güç ve 1500 Nm tork değerlerine sahip. Yüzde 100 elektrikli kamyonda opsiyonel olarak sunulan 228 beygir güç ve 1300 Nm tork değerlerine sahip farklı bir motor tercihi de bulunuyor. 10,2 ton araç ağırlığına sahip olan NPR 10 EV, 6.6 ton yük taşıyabiliyor. Anadolu Isuzu’nun fuarda sergilediği araçlar arasında Citiport 18, Citiport 12 HyPer, Novociti Life Premium, Visigo HyPer ve Turquoise modelleri yer alıyor.


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BilirKişi00 8 ay en beğenilen
Forumumuzdaki şeyhzadeler, paşazadeler teşrif etmişler konuya, çok pardon efendiler, birdahakisine üretmeyi denemeyiz nede olsa biz beceremeyiz değil mi? 6365325km menzilli 2036633ton çeken tırları birileri yapar bizde ithal ederiz, isteğiniz buydu değil mi sizlerin? Koskoca 10bin yıllık firmalar dururken biz neden üretmeyi deneyelim değil mi?
Forumumuzdaki şeyhzadeler, paşazadeler teşrif etmişler konuya, çok pardon efendiler, birdahakisine üretmeyi denemeyiz nede olsa biz beceremeyiz değil mi? 63...
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MustafaC53 8 ay
Bu prototip gençler, hemen kötülemeye başlamayın.
Mercedesin de tanıttığı kamyon 200 km gidebiliyor. Bunlar test üretimi deniyor...
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anaconda41 8 ay
Başlamak bitirmenin yarısıdır. Bi şekilde kamu veya özel sektör olarak elektrikli motora el atıldıysa devamı gelişerek gelir inşallah.
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firat_kilic 7 ay
neden binek taksi üretmiyor... ? üretip yurtdışına satalım gelen para ise asgari ücreti arttırmaya harcayalım.... internet pentagon yapımı... aselsan madem güzel motorda yapmış... bir Türk markasının içine koysun.. fiyatta dış araçlardan çok ucuz olsun... yapmak marifet değil.. dost / düşmalığı şöyle anlarım... petrol çıkartabilirsin fakat... onu 10tl ye kendi milletine satıp dışarı 2liradan verirsen. Şimdik millete olan dost / düşmanlığı ölçelim... hiç böyle bakan yok... mısıra 1.28tlden benzin verirken mursiye... kendi milletine neden 4.5tl den vermişti? o zaman petrol 33$dı...petrol 120 dolar olunca 18 liramı olacak benzin? iyi ve kötüyü say kötüyü görmemezlik etme hesabın şaşar... zaten yakında kandırmaların son-uç toplamına ereceğiz... sanırsam 2023 akıllarda rezerve edip(o zamana kadar ses çıkarmamanı sağlamak) atıp tutma yalanlarının vadeleri doluyor... vadesi dolan yalanları kendi inananları hiç geri dönüp bakmış mı acb? yoksa cehennemde ağrı kesici görevi ile mi görevlendirilmişler..? isteyin / sorgulayın / üzerine gidin ki istediğiniz olsun. Ne demiş Hakkıdır Hakka tapan milletinin istiklal. Birde ya istiklal var yada ölüm... Arafta bırakanları tespit edin. Devre dışı bırakın. Maaaşa zam geleceğine dolaylı yoldan indirmasyon... çok çakal hüküm edicilier... ama her türlü filmi görüyorum... tüm olabiliteler... ve hangisinin 1e ve 0a çıktığı... ha bak ülke para kazanıpta bunu milletine dağıtmayan milletini emen sönmürenin o iktidarı tutanın yalakalık yapıp ağrı kesici görev yapanında ta... ... Allah belasını versin !!!!
(ihracat var / gss parası yazıyorsun / her yıl ev başı daire vergi alıyorsun araçlar öyle...%18 %25 geri dönüşsüz alıyorsun.. her türlü imar barışı bedelli askerlik ev yapım başı 50bin... özleleştirme.. bu devirde biz adam gibi maaş alamayacaksak bu ülke çökmüştür hiç bir zaman alamassın umudu mezara göm ufuk çizgisinde tutma oraya koşmaya çalışma. Alıpta parayı dışarıya veriyorsa milletimizi sağdırıyorsa onunda ona destek çıkanında ta Allah belsın versin !!!
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207m 7 ay
Gelişmeler umut verici. 110 km menzile takılan arkadaşlara, bu aracın bir test aracı olduğunu ve zamanla geliştirilebileceğini hatırlatmak isterim. 110 km menzili yapan 300 km menzili de yapar merak etmeyin. Bu arada aracın ağırlığını yanlış yazmış olabilirler mi acaba ? 10 ton boş bir kamyon için çok yüksek bir değer.
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muammer816 7 ay
bu tarz haberleri görünce çok seviniyorum.biz bu işleri başaracağız.ileride kendi ürettiğimiz araçları kullanacağız inşallah.tabiri caizse kendi kendimizin efendisi olacağız inşallah.
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apodur 7 ay
Tebrikler kurtarın bizi şu ithalattan
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manisa_tr 7 ay
bi de solar sistem ekleseler. yolda giderken de şarj etmesi şart. 110 km nedir?
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bkamber 8 ay
6.6 ton agirlikta mı 110 km yoksa bostayken mi?
elektrik alternatifiyle hibrid olursa daha iyi olabilir. Almanya euro 6 harici eski dizel araclari yasakliyormus. Piyasaya girip tutansalar bi an once;bmc tugra,ford f-max,bu,karsan jest+,temsa ...
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batuta 8 ay
👏👏👏
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Emre Kocakaya 8 ay
isuzu yerlimi ??
``Isuzu Motors Limited, Japon otomobil firması. Merkezi Tokyo'da bulunmaktadır. Dünyanın en büyük otomotiv firmalarından biridir.``
Yanıtla +5
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stalker(1979) 8 ay
Şimdi bu kamyon isterse 100 değil 1000 km gitsin. Bütün parçaları Türkiye de üretilsin.
Tasarımı on numara beş yıldız olsun, fiyatı çok çok uygun olsun. Yinede de yerden yere vurulacak , dalga geçilecek, çamur atılacak. Bazıları siteye zaten beğenmemek için giriyor. Ama bir Avrupalı,Amerikalı veya Japon bir marka olduğu zaman yere göğe sığdıramıyorlar nedense?
Yanıtla +14
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Roquish06 8 ay
Bu kamyon hiç bir boka yaramaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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_Saint_ 8 ay Roquish06
+1
Arabayı bitirdikte sıra kamyona mı geldi? Yoksa levelmi atladık? Olmadı kamyon umu deneyelim dedik.
Gram inancım kalmadı bu tarz haberlere
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ısuzu npr 10 ev, ısuzu elektrikli kamyon ve
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