Anadolu Isuzu, Aselsan destekli ilk yerli elektrikli kamyonunu tanıttı

Ford Otosan’ın “2019 Uluslararası Yılın Kamyonu” ödülünü alan Ford F-MAX, BMC’nin de yeni kamyon ailesi Tuğra’yı tanıttığı IAA Ticari Araç Fuarı’nın en önemli katılımcılarından biri de Anadolu Isuzu oldu. Fuarda 5 yeni aracının ilk gösterimini yapan şirket, ilk tamamen elektrikli kamyonu Isuzu NPR 10 EV modelinin de dünya lansmanını gerçekleştirdi.

Türk şirketlerle çalışıldı

Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen fuarın en önemli araçlarından biri Isuzu NPR 10 EV oldu. Sıfır emisyonla şehir içi ulaşıma farklı bir boyut kazandırmaya hazırlanan yüzde 100 elektrikli kamyonun elektrik motorunda Aselsan, akü tercihinde ise yine bir Türk markası olan Altınay ile işbirliği yapıldı. Isuzu NPR 10 EV, 4 milyon dolarlık bir yatırım ve 70 kişilik ekibin eseri olarak gün yüzüne çıktı.

Tek şarjla 110 kilometre

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli kamyonu olarak lanse edilen Isuzu NPR 10 EV, AC şarj ünitesiyle 4 saat, DC şarj ünitesiyle biçerisinde tam doluma ulaşan iki batarya sistemine sahip. Bu bataryalar her birinde 168 hücre olmak üzere toplamda 336 hücre barındırıyor. Isuzu elektrikli kamyon tam dolu şarjla 110 kilometre mesafe gidebiliyor.

İki farklı motor seçeneği

Isuzu NPR 10 EV’nin Aselsan imzalı elektrik motoru 335 beygir güç ve 1500 Nm tork değerlerine sahip. Yüzde 100 elektrikli kamyonda opsiyonel olarak sunulan 228 beygir güç ve 1300 Nm tork değerlerine sahip farklı bir motor tercihi de bulunuyor. 10,2 ton araç ağırlığına sahip olan NPR 10 EV, 6.6 ton yük taşıyabiliyor. Anadolu Isuzu’nun fuarda sergilediği araçlar arasında Citiport 18, Citiport 12 HyPer, Novociti Life Premium, Visigo HyPer ve Turquoise modelleri yer alıyor.