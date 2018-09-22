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Küçük arazi canavarı 2019 Suzuki Jimny'nin fiyatı belli oldu

2019 Suzuki Jimny'nin Avrupa'da satılacağı ilk ülkelerden biri Almanya olacak. 27 Ekim tarihinden itibaren Comfort ve Comfort+ paketleriyle satışa çıkacak aracın başlangıç fiyatı 17 bin 915 euro.
8 ay
44,6b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Küçük arazi canavarı 2019 Suzuki Jimny'nin fiyatı belli oldu
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Geçtiğimiz aylarda tanıtımı gerçekleştirilen küçük arazi canavarı Suzuki Jimny’nin fiyatı belli oldu. Avrupa pazarında satışa çıkmaya hazırlanan Suzuki Jimny’nin Almanya’daki başlangıç fiyatı 17 bin 915 euro olarak belirlendi.

Yaklaşık 18 bin euro ödeyerek satın alınabilecek Suzuki Jimny’nin başlangıç seviyesinde Comfort paketi bulunuyor. 5 ileri manuel şanzımanla birlikte gelen bu paketin standart donanımları oldukça tatmin edici görünüyor. Klima, Bluetooth bağlantısı, elektrikli ön camlar, hız sabitleyici, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli yan aynalar ve sis farları Comfort paketinin standart donanımları arasında bulunuyor. Bu pakete 4 ileri otomatik şanzıman dahil etmek için fazladan 1,180 euro ödemek gerekiyor.

Suzuki Jimny Comfort+ paketi 

Giriş seviyesinin üstünde yer alan Comfort+ paketi yalnızca 5 ileri manuel şanzıman seçeneğiyle tercih edilebiliyor. 19 bin 985 euro ödeyerek satın alınabilen bu paketin standart donanımları Comfort paketine kıyasla biraz daha zengin. LED farlar, otomatik klima, akıllı telefon bağlantısı ve navigasyona sahip multimedya sistemi, deri direksiyon ve ısıtmalı aynalar Comfort+ paketinin standart donanımları arasında yer alıyor.

15 inç alaşım jantlar, hafif boyalı arka camlar, siyah ayna kapakları ve gövde renginde kapı kolları Comfort+ paketinin tasarım ayağını oluşturuyor. Suzuki Jimny’nin opsiyon listesinde 500 euro değerindeki metalik renk seçeneği ve 330 euro’luk çift renk seçeneği bulunuyor. Çift renk seçeneği yalnızca Comfort+ paketinde kullanılabiliyor.

EuroNCAP sonucu hayal kırıklığı yarattı

Suzuki Jimny’nin standart güvenlik ekipmanları arasında ilk kez otonom acil durum freni ve trafik işareti algılama sistemi bulunuyor. Fakat bu özellikler Suzuki Jimny’nin kısa süre önce yapılan EuroNCAP testlerinden 3 yıldız almasını engelleyemedi. Yapılan testler sonrasında otonom acil durum freninin gündüzleri yaya algılamada yetersiz kaldığı, düşük ışık koşullarında ise hiç çalışmadığı belirtildi. Sistemin bisikletliler gibi hızlı hareket eden nesnelere de hızlı tepki veremediği ifade edildi.

Teknik altyapı tüm versiyonlarda aynı 

Suzuki Jimny’nin tüm versiyonlarında aynı olan teknik altyapıda merdiven tipi şasi, Allgrip Pro yarı zamanlı 4x4 sistem, 100 beygirlik 1.5 litre atmosferik benzinli motor ve 5 ileri manuel şanzıman (4 ileri otomatik opsiyonu) bulunuyor. Manuel versiyonun ortalama yakıt tüketimi 6.8 l/100 km, otomatik versiyonun ortalama yakıt tüketimi ise 7.5 l/100 km olarak ölçülüyor. 2019 Suzuki Jimny, 27 Ekim tarihinden itibaren Almanya’da satışa sunuluyor.


https://www.carscoops.com/2018/09/well-equipped-2019-suzuki-jimny-starts-e17915-germany/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 8 ay en beğenilen
Abartmayın hocam. Taş çatlasa 150.000 TL olur.

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func0 5 ay
minimum 200 bin tl ?
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TuzsuzDELiBEKiR 5 ay
Şu an 1.4 turbo 4x4 çift renk yani benzinli en pahalı vitaradan daha pahalı Jimny ...
Bu nasıl fiyatlandırma anlamak mümkün değil, dünyanın çoğu ülkesinde Jimny vitaranın baz model fiyatı seviyesinde ...
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DH Misafiri 5 ay
Arazide araç kullanımı ile off road kavramı Türkiye'de karıştırılıyor. Camper kullanım için XV ile kıyaslamakta bir sorun ya da anlayış farkı yok. Off road ise parkur üzerine kurulu bir deneyimdir. Bunu konuşuyorsak zaten sıfır km bir Jimny'i de konuşmak anlamsız. Ben doğada XV kullanıyorum iki yıldır. Tek kelime ile mükemmel. Bu işlere dışarıdan bakanlar yükseltme kitleri, dodikler, dal kıranlar, şnorkeller vs görmesi gerektiğini sanıyor. Ben 20 yıldır bu hobi ile naçizane uğraşıyorum ve off road'cu değilim.
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DH Misafiri 5 ay
Anlaşılan sizin arazi anlaşıyınız biraz farklı, XV ile arazi performansını kıyaslamanız ilginç,
jimny Fiyatı gerçekten fazla, üstüne birde sadece otomatik getirmişler,
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DH Misafiri 5 ay
Jimny'nin Türkiye fiyatı bugün belli oldu. Araç 150.000 TL'den satılacak! Diğer bir ifade ile arazide iyi ancak tek kapı, bagajı hiç olmayan, işçiliği vasatın altında, asfaltta berbat ve Euro ncap güvenlik testi oldukça başarısız bir araç için 2018 model 2-3 bin km'de Subaru xv alabileceğiniz bir para isteniyor. Üstelik Subaru xv'de 4 kapı, bagaj, jimny kadar iyi arazi performansı, müthiş işçilik ve donanım, Jimny'de bulamayacağınız asfalt performansı var. Benim düşüncem Jimny'nin bu fiyata alınması çok çok anlamsız.
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agah07 5 ay
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Sonunda satışda

Model Vites Tipi Yakıt Tipi Motor Gücü Çekiş Sistemi 2018 Model Tavsiye Edilen Kasım Anahtar Teslim Liste Fiyatları (TL)
1.5 GLX 4X4 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 102 PS 4X4 151.000
1.5 GLX 4X4 AT (Çift Renk) Otomatik Benzinli 102 PS 4X4 152.500
otomobil.suzuki.com.tr/...
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DH Misafiri 5 ay
fiyat 145,000 ve çok yüksek 120-125,000 makul olurdu araç gümrüğe gelmiş fakat Suzuki işi ağırdan alıyor indirimler kalktıktan sonra ocakta satışa başlamak istiyor
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DH Misafiri 6 ay
Kasım ayında gelecegı kesın mı arkadaşlar? Gümrüge geldı mı acaba? Suzukı fırması taleplere yetışemıyor dıye de bır yorum okudum.
Lansman ı ne zaman yapılır? Bılgısı olan arkadaşlar yazarlarsa sevınırım.
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agah07 6 ay DH Misafiri
yetkili satıcılar en geç aralık başı satış da diyor...
otomobil.suzuki.com.tr/...
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DH Misafiri 7 ay
2001 den beri vitara kullanıcısı bırısı olarak uzun zamandır almayı dusundugum bır arac ıdı lakin;
aslında 18bin euro guzel fıyat gözü kapalı alır insan.. normalde 2. bir arac olarak bile alınır o derece ucuz.... ama gel gör ki su saniye euro 6,38 tl.. o da 114 bin tl yapar bunun ustune ötv kdv vs gelınce heralde 140 bınden asagı olmaz... haliyle benden geçti.. bir dahakine inşallah.. euro 2 tl'ye düşerse belki :)
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DH Misafiri 7 ay
25 yıllık doğada araç kullanma deneyimim var. Jimny arazi için üretilmiş bir araç. Yaklaşma ve çıkış açıları, kısa aks aralığı vs özellikleri sınıfında benzersiz. Ancak kamp, dağcılık outdoor malzemelerini taşıyamayacak kadar da küçük iç hacimli. Diğer yandan asfalt performansı ile değerlendirmemek lazım zira böyle bir arabada yol tutuşu, ses yalıtımı, viraj yaklaşması gibi konular aramak anlamlı değil, aracın üretilme amaçlı bambaşka. Kişisel düşüncem, aracın fiyatı 120.000 üzeri olursa alım cazibesi kalmaz. O fiyata alınacak sıfır olmasa da çok daha işlevsel araçlar var. Örneğin 1-2 yaşında bir Subaru XV almak çok daha mantıklı olur. Mükemmel işçilik, arazi performansı, arazi kadar iyi bir asfalt performansı ve geniş hacim satın alırsınız. Yanlış anlaşılmasın ben yeni Jimny'i sabırsızlıkla bekliyorum ancak fiyatının bir öncekinin biraz üzerinde olması yani 110.000 civarında olması durumunda satın alırım.
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