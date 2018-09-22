Küçük arazi canavarı 2019 Suzuki Jimny'nin fiyatı belli oldu

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Geçtiğimiz aylarda tanıtımı gerçekleştirilen küçük arazi canavarı Suzuki Jimny’nin fiyatı belli oldu. Avrupa pazarında satışa çıkmaya hazırlanan Suzuki Jimny’nin Almanya’daki başlangıç fiyatı 17 bin 915 euro olarak belirlendi.

Yaklaşık 18 bin euro ödeyerek satın alınabilecek Suzuki Jimny’nin başlangıç seviyesinde Comfort paketi bulunuyor. 5 ileri manuel şanzımanla birlikte gelen bu paketin standart donanımları oldukça tatmin edici görünüyor. Klima, Bluetooth bağlantısı, elektrikli ön camlar, hız sabitleyici, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli yan aynalar ve sis farları Comfort paketinin standart donanımları arasında bulunuyor. Bu pakete 4 ileri otomatik şanzıman dahil etmek için fazladan 1,180 euro ödemek gerekiyor.

Suzuki Jimny Comfort+ paketi

Giriş seviyesinin üstünde yer alan Comfort+ paketi yalnızca 5 ileri manuel şanzıman seçeneğiyle tercih edilebiliyor. 19 bin 985 euro ödeyerek satın alınabilen bu paketin standart donanımları Comfort paketine kıyasla biraz daha zengin. LED farlar, otomatik klima, akıllı telefon bağlantısı ve navigasyona sahip multimedya sistemi, deri direksiyon ve ısıtmalı aynalar Comfort+ paketinin standart donanımları arasında yer alıyor.

15 inç alaşım jantlar, hafif boyalı arka camlar, siyah ayna kapakları ve gövde renginde kapı kolları Comfort+ paketinin tasarım ayağını oluşturuyor. Suzuki Jimny’nin opsiyon listesinde 500 euro değerindeki metalik renk seçeneği ve 330 euro’luk çift renk seçeneği bulunuyor. Çift renk seçeneği yalnızca Comfort+ paketinde kullanılabiliyor.

EuroNCAP sonucu hayal kırıklığı yarattı

Suzuki Jimny’nin standart güvenlik ekipmanları arasında ilk kez otonom acil durum freni ve trafik işareti algılama sistemi bulunuyor. Fakat bu özellikler Suzuki Jimny’nin kısa süre önce yapılan EuroNCAP testlerinden 3 yıldız almasını engelleyemedi. Yapılan testler sonrasında otonom acil durum freninin gündüzleri yaya algılamada yetersiz kaldığı, düşük ışık koşullarında ise hiç çalışmadığı belirtildi. Sistemin bisikletliler gibi hızlı hareket eden nesnelere de hızlı tepki veremediği ifade edildi.

Teknik altyapı tüm versiyonlarda aynı

Suzuki Jimny’nin tüm versiyonlarında aynı olan teknik altyapıda merdiven tipi şasi, Allgrip Pro yarı zamanlı 4x4 sistem, 100 beygirlik 1.5 litre atmosferik benzinli motor ve 5 ileri manuel şanzıman (4 ileri otomatik opsiyonu) bulunuyor. Manuel versiyonun ortalama yakıt tüketimi 6.8 l/100 km, otomatik versiyonun ortalama yakıt tüketimi ise 7.5 l/100 km olarak ölçülüyor. 2019 Suzuki Jimny, 27 Ekim tarihinden itibaren Almanya’da satışa sunuluyor.

https://www.carscoops.com/2018/09/well-equipped-2019-suzuki-jimny-starts-e17915-germany/