Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analistlere göre, yeni iPhone bu çeyrekte 10 milyonluk bir satış rakamı elde edebilir

6 yıl
2,6b
1
32
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın dün gerçekleştirdiği duyuruyla beraber yeni iPhone'un 12 Eylül tarihinde tanıtılması kesinleşti.

Şirket tarafından yapılan bu duyurunun ardından ise, yeni iPhone'un muhtemel satış rakamlarıyla ilgili tahminler şimdiden yürütülmeye başlandı. Apple'ın gerçekleştireceği en yüksek rakamlara ulaşabileceği düşünülen yeni iPhone'un son çeyrek içerisinde 10 milyonluk bir satış rakamına ulaşması bekleniyor.
Bu iddiayı öne süren Piper Jaffray analisti Gene Munster, yatırımcılara göndermiş olduğu notta eylül ayında gerçekleşen lansman sayesinde Apple'ın satış rakamlarının Wall Street tahminlerini geçebileceğini belirtti. Öte yandan piyasa araştırmacıları Apple'ın içerisinde bulunduğumuz çeyrekte 22 ila 23 milyonluk bir satış gerçekleştirmesini bekliyor. Ancak, Munster'e göre bu ay çıkacak olan yeni iPhone ile birlikte Apple'ın toplam satış rakamı 28 milyona kadar çıkabilir.

Munster'ın söz konusunu tahminlerinin tutması için Apple'ın 21 Eylül tarihinde mümkün oldukça fazla sayıda ülkede piyasaya sürmesi gerekiyor. Tahminlerin ne kadar doğru olduğunu bir sonraki çeyrekte belli olacak. Ancak, Yeni iPhone'un beklentilerini ne denli karşılayabileceği ise, 12 Eylül Çarşamba günü Türkiye saati ile 20:00'da başlayacak olan etkinlikte ile ortaya çıkacak.

http://www.appleinsider.com/articles/12/09/04/iphone_5_sales_could_reach_10_million_this_quarter.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
-Roland Deschain- 6 yıl
Ne 10 milyonu? O kadar kişi bekliyor. Rahat geçer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vendetta1228 6 yıl
Amerikaya gidiyorum bende ama, orda aldigimiz iphone 5 ler lock yani kilitli olucak. Acaba yine uzun sure bekler miyiz kullanmak icin?

Alsam mi almasammi gorusleriniz neler?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
İnsanların rayonel davranamadığı bir dünyada çocuk oyuncağıdan daha da oyuncak olan iphone denilen insaların gözünü boyayan garip şey daha çok satar. Amerika da insanlar uyandı ama ülkemizin uyanması daha bir 50 sene sonra olur her alanda olduğu gibi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deep Hypnosis 6 yıl nurettinaz
nurettinaz

İnsanların rayonel davranamadığı bir dünyada çocuk oyuncağıdan daha da oyuncak olan iphone denilen insaların gözünü boyayan garip şey daha çok satar. Amerika da insanlar uyandı ama ülkemizin uyanması daha bir 50 sene sonra olur her alanda olduğu gibi.

Amerikada insanlar uyandımı? bakın bakalım apple ürünleri en çok hangi ülkede satılıyor. Apple kalite çizgisinden vazgeçmediği sürece piyasayı domine etmeye devam edecektir, insanlar aptal değil kaliteyi biliyorlar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 6 yıl
edebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrterdl 6 yıl
Serkan.s
DH Misafiribu adamlar aynı tasarımlardan vazgecemiyor govdeyı uzatıp satıyorlar ilginc artık aşmaları lazım bazı şeyleri:)
Neden? Her üründe yeni bir tasarım mı gerekli? MacbookPro da yıllardır aynı.

bence artık yenılık yapma zamanı geldi,Kullanıcıları sıkmıyormu acaba surekli aynı tasarım aynı ekran arkaplan, S3 icin cok eleştiri yaptılar fakat bu tasarımla cıkarsa Iphone5 S3'ün gerisinde kalır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Hiç bir haberin yorumları görünmüyor bu nasıl iş su site adam akıllı bir
oturtamadı şunları gitti..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_turbo_ 6 yıl
Elindeki iPhone4S i elimden biraktirmasi icin cok guzel yenilikler getirmesi gerekir. Oncelikle dizayni daha guzel olmali, ekran illede buyusun demiyorum cunku suanki haliyle tam guzel bence. Ama emranin boyunu uzatip ekran. Uyurse hos olmayacaktir ve forumlarda gordugu sekilde cimarsa suanki iPhone4 dizayni cok daha estetik goru ecektir bize. Parmak izi tanima gibi bir ozellik belki iPhone5 in albenisi olabilir yada baska yapilmamis birsey ama sadece ekran buyutup beklentiye girerse Apple satisrakamlarinda hayalkiriigina ugrayabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Serkan.s 6 yıl
DH Misafiri
bu adamlar aynı tasarımlardan vazgecemiyor govdeyı uzatıp satıyorlar ilginc artık aşmaları lazım bazı şeyleri:)

Neden? Her üründe yeni bir tasarım mı gerekli? MacbookPro da yıllardır aynı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 6 yıl Serkan.s
Serkan.s

DH Misafiri

bu adamlar aynı tasarımlardan vazgecemiyor govdeyı uzatıp satıyorlar ilginc artık aşmaları lazım bazı şeyleri:)


Neden? Her üründe yeni bir tasarım mı gerekli? MacbookPro da yıllardır aynı.

dikkat edersen ekranda youtube logosu var

bu demek oluyor ki bu iphone 5 yada yeni jenerasyon iphone değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dirty_dancer 6 yıl
jeoloji uzmanlarına göre de her an Marmara bölgesinde deprem olabilir :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abrenax 6 yıl
nette dolaşan resimlerdeki gibiyse pek tutulacağını düşünmüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2618 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, Apple ve iPhone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Sony Xperia Tablet S inceleme "Suya, Toza Dayanıklı Yeni Nesil Android Tablet" video 6 yıl Sony'den Dokunmatik Vaio Dizüstü Ailesi inceleme "Değişime hazır olun!" video 6 yıl IFA 2012 Özel: Philips Fidelio L1 kulaklık 6 yıl IFA 2012 Özel: Philips Fidelio X1 kulaklık 6 yıl IFA 2012: Toshiba U920t Tablet ve Dizüstü bir arada! 6 yıl Samsung Galaxy Camera inceleme "Samsung Dijital Fotoğraf Makinasını Yeniden Tanımlıyor!" video 6 yıl IFA 2012: Toshiba 84" Quad Full HD televizyonunu değerlendiriyoruz! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim