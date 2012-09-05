Analistlere göre, yeni iPhone bu çeyrekte 10 milyonluk bir satış rakamı elde edebilir

Apple'ın dün gerçekleştirdiği duyuruyla beraber yeni iPhone'un 12 Eylül tarihinde tanıtılması kesinleşti.

Şirket tarafından yapılan bu duyurunun ardından ise, yeni iPhone'un muhtemel satış rakamlarıyla ilgili tahminler şimdiden yürütülmeye başlandı. Apple'ın gerçekleştireceği en yüksek rakamlara ulaşabileceği düşünülen yeni iPhone'un son çeyrek içerisinde 10 milyonluk bir satış rakamına ulaşması bekleniyor.

http://www.appleinsider.com/articles/12/09/04/iphone_5_sales_could_reach_10_million_this_quarter.html

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Bu iddiayı öne süren Piper Jaffray analisti Gene Munster, yatırımcılara göndermiş olduğu notta eylül ayında gerçekleşen lansman sayesinde Apple'ın satış rakamlarının Wall Street tahminlerini geçebileceğini belirtti. Öte yandan piyasa araştırmacıları Apple'ın içerisinde bulunduğumuz çeyrekte 22 ila 23 milyonluk bir satış gerçekleştirmesini bekliyor. Ancak, Munster'e göre bu ay çıkacak olan yeni iPhone ile birlikte Apple'ın toplam satış rakamı 28 milyona kadar çıkabilir.Munster'ın söz konusunu tahminlerinin tutması için Apple'ın 21 Eylül tarihinde mümkün oldukça fazla sayıda ülkede piyasaya sürmesi gerekiyor. Tahminlerin ne kadar doğru olduğunu bir sonraki çeyrekte belli olacak. Ancak, Yeni iPhone'un beklentilerini ne denli karşılayabileceği ise, 12 Eylül Çarşamba günü Türkiye saati ile 20:00'da başlayacak olan etkinlikte ile ortaya çıkacak.