Speedtest açıkladı: Türkiye'deki havalimanlarında Wi-Fi hızları yavaş!

Tam Boyutta Gör İnternet hız testi platformu Speedtest, Türkiye ve Körfez ülkelerindeki havalimanlarının Wi-Fi ve mobil internet performansını kıyasladı. Rapora göre Türkiye’deki havalimanları son sırada yer aldı.

Speedtest’in geliştiricisi Ookla, bu raporu Ocak-Ağustos 2025 tarihleri arasındaki Speedtest Intelligence verileri üzerinden hazırladı. Yolcuların İstanbul Havalimanı (İST), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) ve Körfez ülkelerindeki en yoğun dokuz havalimanında, Wi-Fi ağları üzerinden yaptığı Speedtest ölçümlerinin ortalama sonuçları karşılaştırıldı.

Hangi havalimanları karşılaştırıldı?

İstanbul Havalimanı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı - Suudi Arabistan

Doha Uluslararası Havalimanı - Katar

Dubai Uluslararası Havalimanı - Birleşik Arap Emirlikleri

Abu Dabi Zayed Uluslararası Havalimanı - Birleşik Arap Emirlikleri

Sharjah Uluslararası Havalimanı - Birleşik Arap Emirlikleri

Kuveyt Uluslararası Havalimanı - Kuveyt

Maskat Uluslararası Havalimanı - Umman

Türkiye'deki havalimanları son sırada!

Tam Boyutta Gör İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen, Wi-Fi performansı ile dokuz havalimanı arasından son iki sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı’nda ortalama indirme hızı 22,65 Mbps ve yükleme hızı 22,20 Mbps iken, Sabiha Gökçen Havalimanı her iki ölçütte de en son sırada yer almakta olup 9,69 Mbps indirme hızı ve 9,52 Mbps yükleme hızına sahip.

Listenin ilk sırasında ortalama 86,34 Mbps indirme hızı ile Suudi Arabistan’ın başkentindeki Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve ortalama 101,86 Mbps yükleme hızı ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı yer aldı.

Lounge alanda internet beş kat daha hızlı

Tam Boyutta Gör

Türkiye ve Körfez ülkelerindeki halka açık Wi-Fi hızları standartların çok gerisindeyken Lounge alanlarında ise çok daha yüksek hızda internet hizmet sunuluyor. Bu konudaki en büyük fark ise İstanbul Havalimanı’nda yaşanıyor. Halka açık Wi-Fi’da 22,65 Mbps ortalama hız elde edilirken YOTEL Lounge alanında 5 kat daha hızlı internet sunularak ortalama 119,46 Mbps hız sunuluyor. Sabiha Gökçen’de ise 9,69 Mbps’lik internet hızının Plaza Premium Lounge alanında 25,8 Mbps’ye yükselerek düşük kalmaya devam ettiği görülüyor.

TP-Link 7DR7270/7290 Wi-Fi router tanıtıldı: İşte özellikleri 5 sa. önce eklendi

Dünya genelindeki en hızlı Wi-Fi hangi havalimanında?

Speedtest’in verilerine göre dünyanın en yoğun 48 havalimanı arasından yapılan analizlerde en hızlı Wi-Fi hizmetinin ABD’deki San Francisco Uluslararası Havalimanı’nda olduğu görülüyor. Burada kullanıcılar 2025’in ilk çeyreğinde ortalama 196,11 Mbps indirme hızı, ortalama 235,74 Mbps yükleme hızı elde etti. İstanbul Havalimanı ile kıyaslandığında 8 kat, Sabiha Gökçen ile kıyaslandığında ise 20 kat daha yüksek hız sunulduğu görülüyor.

En Hızlı Wi-Fi hangi havalimanında? Havalimanı Ortalama İndirme Hızı Ortalama Yükleme Hızı San Francisco Uluslararası Havalimanı (ABD) 196.11 235.74 Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı (ABD) 170.65 183.03 O'Hare Uluslararası Havalimanı (ABD) 165.76 212.86 Newark Liberty Uluslararası Havalimanı (ABD) 164.69 171.56 George Bush Kıtalararası Havalimanı (ABD) 159.06 187.1

İstanbul Havalimanı mobil hızda birinci

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki Wi-Fi hızları çok düşük olsa da mobil internet hızında oldukça iyi durumdayız. Her iki havalimanında da Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından 5G hizmeti sunuluyor.

2025’in ilk çeyreğindeki verilere göre İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi mobil internet performansı sunan havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı’nda Speedtest üzerinden yapılan hız testlerinde kullanıcılar ortalama 600,4 Mbps indirme hızı ve ortalama 78,71 Mbps yükleme hızı elde etti. 5G üzerinden yapılan testlerde ise 942,12 Mbps ortalama hıza ulaşıldı.

En hızlı mobil internet hangi havalimanında? Havalimanı Ortalama İndirme Hızı Ortalama Yükleme Hızı 5G ile Ortalama İndirme Hızı İstanbul Havalimanı 600.4 78.81 942.12 Hamad Uluslararası Havalimanı 412.8 36.92 683.45 Dubai Uluslararası Havalimanı 333.32 21.18 519.81 Hangzhou Xiaoshan Uluslararası Havalimanı 295.23 72.16 351.47 Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı 290.53 68.11 293.09





