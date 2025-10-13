Speedtest açıkladı: Türkiye'deki havalimanlarında Wi-Fi hızları yavaş!

Speedtest’in geliştiricisi Ookla, bu raporu Ocak-Ağustos 2025 tarihleri arasındaki Speedtest Intelligence verileri üzerinden hazırladı. Yolcuların İstanbul Havalimanı (İST), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) ve Körfez ülkelerindeki en yoğun dokuz havalimanında, Wi-Fi ağları üzerinden yaptığı Speedtest ölçümlerinin ortalama sonuçları karşılaştırıldı.
Hangi havalimanları karşılaştırıldı?
- İstanbul Havalimanı
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
- Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı - Suudi Arabistan
- Doha Uluslararası Havalimanı - Katar
- Dubai Uluslararası Havalimanı - Birleşik Arap Emirlikleri
- Abu Dabi Zayed Uluslararası Havalimanı - Birleşik Arap Emirlikleri
- Sharjah Uluslararası Havalimanı - Birleşik Arap Emirlikleri
- Kuveyt Uluslararası Havalimanı - Kuveyt
- Maskat Uluslararası Havalimanı - Umman
Türkiye'deki havalimanları son sırada!
Listenin ilk sırasında ortalama 86,34 Mbps indirme hızı ile Suudi Arabistan’ın başkentindeki Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve ortalama 101,86 Mbps yükleme hızı ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı yer aldı.
Lounge alanda internet beş kat daha hızlı
Türkiye ve Körfez ülkelerindeki halka açık Wi-Fi hızları standartların çok gerisindeyken Lounge alanlarında ise çok daha yüksek hızda internet hizmet sunuluyor. Bu konudaki en büyük fark ise İstanbul Havalimanı’nda yaşanıyor. Halka açık Wi-Fi’da 22,65 Mbps ortalama hız elde edilirken YOTEL Lounge alanında 5 kat daha hızlı internet sunularak ortalama 119,46 Mbps hız sunuluyor. Sabiha Gökçen’de ise 9,69 Mbps’lik internet hızının Plaza Premium Lounge alanında 25,8 Mbps’ye yükselerek düşük kalmaya devam ettiği görülüyor.
Dünya genelindeki en hızlı Wi-Fi hangi havalimanında?
Speedtest’in verilerine göre dünyanın en yoğun 48 havalimanı arasından yapılan analizlerde en hızlı Wi-Fi hizmetinin ABD’deki San Francisco Uluslararası Havalimanı’nda olduğu görülüyor. Burada kullanıcılar 2025’in ilk çeyreğinde ortalama 196,11 Mbps indirme hızı, ortalama 235,74 Mbps yükleme hızı elde etti. İstanbul Havalimanı ile kıyaslandığında 8 kat, Sabiha Gökçen ile kıyaslandığında ise 20 kat daha yüksek hız sunulduğu görülüyor.
|Havalimanı
|Ortalama İndirme Hızı
|Ortalama Yükleme Hızı
|San Francisco Uluslararası Havalimanı (ABD)
|196.11
|235.74
|Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı (ABD)
|170.65
|183.03
|O'Hare Uluslararası Havalimanı (ABD)
|165.76
|212.86
|Newark Liberty Uluslararası Havalimanı (ABD)
|164.69
|171.56
|George Bush Kıtalararası Havalimanı (ABD)
|159.06
|187.1
İstanbul Havalimanı mobil hızda birinci
İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki Wi-Fi hızları çok düşük olsa da mobil internet hızında oldukça iyi durumdayız. Her iki havalimanında da Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından 5G hizmeti sunuluyor.
2025’in ilk çeyreğindeki verilere göre İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi mobil internet performansı sunan havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı’nda Speedtest üzerinden yapılan hız testlerinde kullanıcılar ortalama 600,4 Mbps indirme hızı ve ortalama 78,71 Mbps yükleme hızı elde etti. 5G üzerinden yapılan testlerde ise 942,12 Mbps ortalama hıza ulaşıldı.
|Havalimanı
|Ortalama İndirme Hızı
|Ortalama Yükleme Hızı
|5G ile Ortalama İndirme Hızı
|İstanbul Havalimanı
|600.4
|78.81
|942.12
|Hamad Uluslararası Havalimanı
|412.8
|36.92
|683.45
|Dubai Uluslararası Havalimanı
|333.32
|21.18
|519.81
|Hangzhou Xiaoshan Uluslararası Havalimanı
|295.23
|72.16
|351.47
|Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı
|290.53
|68.11
|293.09
