Analistlere göre, yeni nesil iPhone 250 milyonluk bir satış rakamına ulaşabilir

Apple'ın sonbahar aylarında piyasaya sürmesi beklenen yeni nesil iPhone'unun nasıl olacağına dair birçok şey yazılıp çizilse de şirket için önemli olan noktalardan biride satış rakamları.



Şirketin piyasaya sürmüş olduğu her iPhone'nun aşağı yukarı kendisinden önceki nesillerin toplamı kadar bir satış rakamına ulaştığı bilinse de, yeni nesil iPhone'un nasıl bir satış grafiği yakalayacağı halen merak konusu. Asymco'dan analist Horace Dediu'ya göre, yeni nesil iPhone'un satış grafiğinin önceki nesillerin toplam satış rakamını elde etmesinin kısa vadede oldukça zor görünüyor. Analist, yeni nesil iPhone'un satışta olduğu ilk dört çeyrekte 170 milyonluk bir rakam elde etmesini bekliyor. Ayrıca Dediu, cihazın üretim serisinin iPhone 3GS'teki gibi uzun bir süreçten geçmesi durumunda satış rakamının 200 milyonun üzerine çıkabileceğini dile getiriyor. Ancak, geçiş sürecinin uzun tutulmasının ardından büyüme oranının korunması durumunda toplam satışların 250 milyona ulaşabileceğinin de altı çiziliyor.



Her şey beklenildiği gibi giderse yeni nesil iPhone'un 250 milyonluk bir satış rakamı elde etmesi analiz ve istatistiklere göre oldukça muhtemel, ancak şu an için bu rakamların tahminden öte gidemediğini belirtmekte fayda var. Yeni nesil iPhone için öngörülen bu rakamların gerçeği ne kadar yansıttığını ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.asymco.com/2012/08/06/how-many-of-the-next-generation-of-iphone-will-be-sold/