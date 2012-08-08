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Analistlere göre, yeni nesil iPhone 250 milyonluk bir satış rakamına ulaşabilir

6 yıl
3,5b
1
75
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın sonbahar aylarında piyasaya sürmesi beklenen yeni nesil iPhone'unun nasıl olacağına dair birçok şey yazılıp çizilse de şirket için önemli olan noktalardan biride satış rakamları.

Şirketin piyasaya sürmüş olduğu her iPhone'nun aşağı yukarı kendisinden önceki nesillerin toplamı kadar bir satış rakamına ulaştığı bilinse de, yeni nesil iPhone'un nasıl bir satış grafiği yakalayacağı halen merak konusu. Asymco'dan analist Horace Dediu'ya göre, yeni nesil iPhone'un satış grafiğinin önceki nesillerin toplam satış rakamını elde etmesinin kısa vadede oldukça zor görünüyor. Analist, yeni nesil iPhone'un satışta olduğu ilk dört çeyrekte 170 milyonluk bir rakam elde etmesini bekliyor. Ayrıca Dediu, cihazın üretim serisinin iPhone 3GS'teki gibi uzun bir süreçten geçmesi durumunda satış rakamının 200 milyonun üzerine çıkabileceğini dile getiriyor. Ancak, geçiş sürecinin uzun tutulmasının ardından büyüme oranının korunması durumunda toplam satışların 250 milyona ulaşabileceğinin de altı çiziliyor.

Her şey beklenildiği gibi giderse yeni nesil iPhone'un 250 milyonluk bir satış rakamı elde etmesi analiz ve istatistiklere göre oldukça muhtemel, ancak şu an için bu rakamların tahminden öte gidemediğini belirtmekte fayda var. Yeni nesil iPhone için öngörülen bu rakamların gerçeği ne kadar yansıttığını ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.asymco.com/2012/08/06/how-many-of-the-next-generation-of-iphone-will-be-sold/ Yorum Yaz
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myhotyro 6 yıl en beğenilen
Bu mantıkla 10 sene sonra çıkan iPhone dünya nüfusundan 2 kat fazla satacak. Brabo, analizi yapanada, haber diye yazanada, gerçekçi sananada.
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darkaura 6 yıl
daha ne oldugu bile belli olmayan cihaza satis rakami bicmek ne kadar dogru. bakalim ekran ne olcude gelecek. 3.5inchde israr edilirse beklenen ilgiyi gormeyebilir. iphone her nevi sekilde satar ama su kadar diye sayi vermek, bos keseden sallamak. tamam her iphonede bir yukselis egrisi var ama piyasada artik ayni piyasada degil. her seyden once bir doyma noktasi var. artik iphone u olan bir suru kisi var. yeni model ciddi fark yaratmiyorsa gecmek istemeyenler olacak. ayrica artik rekabet daha sert. piyasa eskisi kadar bos degil.
daha ne oldugu bile belli olmayan cihaza satis rakami bicmek ne kadar dogru. bakalim ekran ne olcude gelecek. 3.5inchde israr edilirse beklenen ilgiyi gormeyebi...
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CooL_ROMEO 6 yıl FRAPS
FRAPS

Teknolojinin gerisinde kalmış İos 6 ile taş çatlasa 50 milyon satar. Millet artık iphone dan sıkılmaya başladı 2007 den beri aynı arayüz ,

Gelecek Wp8 de


Tabi canım 700 tl iphone 4 arayanda bendim zaten
FRAPSTeknolojinin gerisinde kalmış İos 6 ile taş çatlasa 50 milyon satar. Millet artık iphone dan sıkılmaya başladı 2007 den beri aynı a...
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DH Misafiri 6 yıl
250 milyon uçuk bir rakam. İnternette her gördüğü şeyi buraya koyanda kabahat. iPhone yıllar boyunca satışlarını hep artırmış olabilir ama bu böyle devam edeceği anlamına gelmez. Yenilik durduğunda bir yerden sonra isim ve marka bağlılığı yetmemeye başlar. Artan rekabet de bunun cabası. 2007'den beri akıllı telefon pazarında doğru düzgün rekabet bile yoktu. Ekosistemin kaymağını yedi Apple kısacası.
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AC@DC 6 yıl
karşısında taş gibi samsung var geçecen o işi apple paçası tutuşmasa niye patent davalarına sarılırdı.Elinde kozu kalmadı artık trendi samsung belirlyor.
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Xtracer 6 yıl
şişirin şişirin..bu analist firmalarda çarkın bir parçası
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nkvelioglu 6 yıl Xtracer
emrah.kas
şişirin şişirin..bu analist firmalarda çarkın bir parçası

Aynen. 250 milyonu böyle çıkaracaklar zaten. 70 milyonu Türkiye den...
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-Roland Deschain- 6 yıl
Geçsinler bu hikayeleri
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-Roland Deschain- 6 yıl
Geçsinler bu hikayeleri
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar bazen insanları gerçekten anlamıyorum.Apple o rakamı hayatta göremez ancak mucize bir telefon yaratnası gerekiyo samsung galaxy s3 4s kat ve kat katlıyo siz ne apple diye uğraşıyonuz apple felan yapamaz öyle bir rakamı o anca patent davalrında koşsun bu gidişle kullanıcılar ya htc ya samsung android günden güne gelişiyo bizim milletimiz donunu satar alır ama ben iphonu oldum olası azettmem donanım olrak ya samsung htc o apple 3.5 ekranlar sıktı kullanıcılar iphone 5 mucize olmalı ki bu rkamı yapsın samsung s3 ile alıcıları topladı kimsede iphone 5 çıksa s3 ü stıpta 5 felan almaz yüksek ihtimalle donanımda gene samsung s3 üste olaacak yani apple davalarla uğraşsın dursun bence sonuna kadar samsung iphone 4s gibi kutu telefonu kim napsın s3 teki o zarefet hiç bir şeyde yok apple kullanıcıları için acı gerçek ama samsung daha iyi güney kore :D
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e_capkan 6 yıl
apple türkiyeye apple store açarsa satar :)
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Erasmus78 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar bazen insanları gerçekten anlamıyorum.Apple o rakamı hayatta göremez ancak mucize bir telefon yaratnası gerekiyo samsung galaxy s3 4s kat ve kat katlıyo siz ne apple diye uğraşıyonuz apple felan yapamaz öyle bir rakamı o anca patent davalrında koşsun bu gidişle kullanıcılar ya htc ya samsung android günden güne gelişiyo bizim milletimiz donunu satar alır ama ben iphonu oldum olası azettmem donanım olrak ya samsung htc o apple 3.5 ekranlar sıktı kullanıcılar iphone 5 mucize olmalı ki bu rkamı yapsın samsung s3 ile alıcıları topladı kimsede iphone 5 çıksa s3 ü stıpta 5 felan almaz yüksek ihtimalle donanımda gene samsung s3 üste olaacak yani apple davalarla uğraşsın dursun bence sonuna kadar samsung iphone 4s gibi kutu telefonu kim napsın s3 teki o zarefet hiç bir şeyde yok apple kullanıcıları için acı gerçek ama samsung daha iyi güney kore :D



Ne yani? Biz o kadar rakamı bir tarafımızdan mı uydurduk?
iPhone 4S bile 3 çeyrekte 100 milyon satmış. Daha bunun 4. çeyreği var. Ne anlatıyorsun sen?
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matthilda 6 yıl
analistlere göre değil de ateistlere göre diye okudum haha :))
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!!-Origin-!! 6 yıl
DH Misafiri
Bırak 250 milyonu 100 milyon satsa o telefon amele telefonu olur yine. ortaokullu bücürlerin elinde bile gezen oyuncağı ben almam arkadaş, biraz fark olması lazım.çok satması iyi değildir, appleın mantığı think different be different ama maşallah kızılay dağıtıyor gibi otobüste 10 kişiden 5-6sının elinde, çoluk çocukla, akıllı telefon kullanmayı bilmeyenlerle aynı cihazı kullanarak mı different olacağız ? Adamlar az satsın ayrı bir sınıf olsun diye kazık sattı cihazı ama bizim milletimiz maşallah kredi çekip yada 24 ay taksit yaptırıp yemeyip içmeyip parayı yatırdı yine. 10 koli marlboro alana yanında hediye olarak 4s veriyorlar, paketi elde taşırken iphone ile eşlik edilsin diye :))

katılıyorum :) Turkcellde çalısıyorum 9 yasındaki çocuk 4s istiyo babası alıyor 1850 tl ye nakit sattım o derece :)
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Cengiz Elektronik 6 yıl
Ataizlere Göre Diye Okudum.
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DARTH_BLACK 6 yıl
doğmamış bebeğe don biçmek bu olay,şimdiden reklamlar başladı..bu işler reklamla zor olur.
s3 çıktığı vakit bu forum ayağa kalkmışdı,öyle tasarımmı olur falan filan diye,gidin satış rakamlarına bir bakın şimdiden ne kadara ulaşmış?samsung bunla yetinmiyo piyasaya bakıp s3 ü nasıl daha fazla satarız diye ek olarak siyah renk seçeneğinide koydu ürün çıktıkdan 3 ay sonra.
htc ve diğer markalarında başarıları ortada,sadece s3 üzerinden konuşmak yanlış olur.Bir firma çıksın desinki kardeşim bizde ios sistemli ama kendi adımızı taşıyan telefonlar üretmek istiyoruz desin apple kabul etmez,en basiti sürünmekte olan nokia böyle bir olaya girsin,ios sistemini kiralasın kendi telefonlarına entegre etsin bakın bakalım iphone satışları o kadar oluyormu?şuan bahsetmeye çalışdığım mevzu ios iyidir kötüdür olayı değil (benim için kötü bir sistem orası ayrı) burda değinmek istediğim olay apple'ın tekelci yaklaşımıdır.
andorid özgürdür diyoruz çünki o kadar özgürki isteyen firma alır,kendi sistemlerinide entegre edebilir (htc nin sense arayüzü gibi) yada yalın olarak sunabilir.
apple gizliden gizliye yok şukadar satıcak diyip piyasayı hareketlendireceğine sonbaharda çıkacağını söylediği tlefonun özelliklerini azda olsa paylaşsın.görüp görebildiğimiz tek şey basit bir home tuşundan ibaret.bu haberi yapan sözüm ona araştırmacı firma sadece bir home tuşunun tasarımına bakıp haber ediyorsa (yada özellikle haber yapılsın diye para almışssa) bu sadece milleti kandırmakdan öteye gidemez.apple güzel bir yol çizdi,güzel fikirler verdi ama bununda cılkını çıkardı,teknolojinin nimetinden çok milleti sömürmek ve kullanmak için teknoloji üretti,klasik amerikan endüstri mantığı işte,çok üret çok sat olayı.
ancak milletinde gözü açıldı buda bir gerçek,güzel ürünler uygun fiyata satılmıya başlandı,herkez iphone diye ölmüyor artık ama bunu ios kafalı bazı arkadaşlar görmemezlikden geliyor.android bu kadar kötüyse bikaç yıl içinde neden hala ayakda ve büyümeye devam ediyor?ondan sonra millete fandrazot dersiniz,size neler söyleniyo farkında değilsiniz biraz objektif olun artık..
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myhotyro 6 yıl
Extreme Victory
myhotyro Bu mantıkla 10 sene sonra çıkan iPhone dünya nüfusundan 2 kat fazla satacak. Brabo, analizi yapanada, haber diye yazanada, gerçekçi sananada.
Dunya Nufusuda 10 sene boyunca yerinde sayacak cunku hic artmayacak
Boyle dusunmeden yorum yapanadaaa, o artilari basanadaaaa

Beyin nakli mümkün olduğunda söz Dünyada ilk sıraya seni aldıracağım.
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Erasmus78 6 yıl
Yorumların yarısı komedi resmen.
Yok 50 milyon satsa büyük başarı, yok iPhone doyuma ulaştı yok bilmem ne. Bu rakamlar gizli kapaklı şeyler değil ki. Her 3 ayda bir yayınlanıyor.
iPhone 1 : 5.850.000 adet
iPhone 3G : 20.245.000 adet (Bir önceki seneye göre artış %345)
iPhone 3Gs : 33.250.000 adet (Bir önceki seneye göre artış %164)
iPhone 4 : 86.400.000 adet (Bir önceki seneye göre artış %260)
iPhone 4S : 98.140.000 adet sattı. (Bir çeyrek daha satılacak)
iPhone 4S iPhone 5 çıkmadan bir 25 milyon adet daha satsa toplamda 123 milyon adet satmış olacak. Bu durumda iPhone 4S 1 çeyrek daha az bir süre top model olarak satılmasına rağmen bir önceki seneye göre %143 daha fazla satmış olacak.
Önümüzdeki sene için bu tablodaki en az olan artış miktarını yani %143 ü alsak 5. nesil iPhoneun yaklaşık satış rakamı 176 milyon adet eder. Ki haberde de 170 milyan adet satacağı tahmini yapılmış.
Bana göre ise bu rakam sadece 1 senede 200 milyonu geçecek. Dıbırı yiyen, yukarıda boru boru atan veya isteyen herkes ile her iddiasına girerim. ;)
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-gg- 6 yıl Erasmus78
Erasmus78

Yorumların yarısı komedi resmen.
Yok 50 milyon satsa büyük başarı, yok iPhone doyuma ulaştı yok bilmem ne. Bu rakamlar gizli kapaklı şeyler değil ki. Her 3 ayda bir yayınlanıyor.

iPhone 1 : 5.850.000 adet
iPhone 3G : 20.245.000 adet (Bir önceki seneye göre artış %345)
iPhone 3Gs : 33.250.000 adet (Bir önceki seneye göre artış %164)
iPhone 4 : 86.400.000 adet (Bir önceki seneye göre artış %260)
iPhone 4S : 98.140.000 adet sattı. (Bir çeyrek daha satılacak)

iPhone 4S iPhone 5 çıkmadan bir 25 milyon adet daha satsa toplamda 123 milyon adet satmış olacak. Bu durumda iPhone 4S 1 çeyrek daha az bir süre top model olarak satılmasına rağmen bir önceki seneye göre %143 daha fazla satmış olacak.

Önümüzdeki sene için bu tablodaki en az olan artış miktarını yani %143 ü alsak 5. nesil iPhoneun yaklaşık satış rakamı 176 milyon adet eder. Ki haberde de 170 milyan adet satacağı tahmini yapılmış.

Bana göre ise bu rakam sadece 1 senede 200 milyonu geçecek. Dıbırı yiyen, yukarıda boru boru atan veya isteyen herkes ile her iddiasına girerim. ;)



Eline sağlık, çok güzel yazmışsın
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hsyn238 6 yıl
ekran eğer 4'inç olmazsa apple 250 milyon değil 100 150 milyonu zor görür.2007den beri iphone kullanıyorum ama ekran yeterli gelmiyor artık.samsung galaxy s3 iphone 4'ün kasasından daha büyük bir ekrana sahip ince ve cihazın daha büyük olmasına rağmen cepte iphone 4 gibi şekli çıkmıyor.yüksek oranda apple kullanıcısı eğer iphone 5 denilen cihazda 4'teki gibi köklü bi değişiklik olmazsa samsung yada htc'ye yönelecektir emin olun.
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