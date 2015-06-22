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Analiz : Bu yıl 72 milyon giyilebilir cihaz satılacak

3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Bu yıl 72 milyon giyilebilir cihaz satılacak

Maliyetlerin düşmesi ve her kategoriye uygun ürünlerin geliştirilmesiyle giyilebilir cihaz pazarı ivmesini sürekli artıran bir sektör haline geldi. Genelde akıllı saat ve akıllı bileklik ürünleri göz önünde olsa da kolye, elbise aksesuarı, gözlük gibi pek çok farklı kategori mevcut. 

IDC tarafından yapılan son analize göre bu yıl giyilebilir cihaz pazarında toplam satış rakamı 72.1 milyona ulaşacak. Geçen yıl bu rakam 26.4 milyondu ve yüzde 173 civarında bir artış sözkonusu. 

Akıllı saat ve akıllı bileklik gibi ekrana sahip akıllı giyilebilir cihazların toplamda 33.1 milyon, fitness bilekliği, kolye, küpe, elbise aksesuarı gibi temel giyilebilir cihazların ise toplamda 39 milyon adet satacağı öngörülüyor. 

Giyilebilir cihaz sektörü önümüzdeki yıllarda da yükselmesini devam ettirirken oranlar ise çift hanelerde kalacak. 2019 yılına geldiğimizde pazarın 155 milyon satış rakamına ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu rakam içerisinde akıllı giyilebilir cihazlar 89.4 milyon, temel giyilebilir cihazlar da 66.3 milyon pay sahibi olacak. Yıl bazında artış ise yüzde 10 civarında kalacak. 

Gelecekte Android Wear, Tizen OS, WatchOS gibi giyilebilir platformların kullanıcı tecrübesi ve uygulama açısından kendisini daha çok geliştireceği ifade edilirken, Hololens gibi projelerin sektörde büyük bir değişime de ön ayak olacağı dile getiriliyor.  

http://9to5mac.com/2015/06/18/idc-wearables-sales-apple-watch/ Yorum Yaz
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ApsinteX 3 yıl
Zamanın da Samsung Gearları yada bu tarz giyilebilir ürünleri sadece merak ettiğinden dolayı alıp, bir kaç ay sonra elden çıkaranlar oldu. Henüz hazır olmayan cihazlar için, kobay faresi olmaya gerek yok. MI Band fazlasıyla işinizi görür..
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Technotronic 3 yıl
Aslında çok faydalı bu aksesuarlar ancak çoğu insan bi haber bu teknolojilerden ve ne işe yaradıklarını bilmiyorlar.Zamanla yaygınlaşacağını düşünüyorum.Tabi fiyatlarda önemli etken , daha uygun fiyatlara çekilebilirse kullanıcı sayısıda artacaktır.
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BekirTemel 3 yıl
7 milyarlık dünya satıversinler 70 milyoncuk bir zahmet

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mementopolis 3 yıl
analizciler cok biliyor, dandik ürünler asla giymem.
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fx3169 3 yıl
Doğrudur bende akıllı bir kaşkol almayı planlıyorum...
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nightdrive 3 yıl
6 ay sonraki başlık;Bu yıl giyilebilir cihaz satışları beklentinin altında kaldı.
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clb12 3 yıl
Resimde apple watch yok enteresan :)
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