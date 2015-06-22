Analiz : Bu yıl 72 milyon giyilebilir cihaz satılacak

Maliyetlerin düşmesi ve her kategoriye uygun ürünlerin geliştirilmesiyle giyilebilir cihaz pazarı ivmesini sürekli artıran bir sektör haline geldi. Genelde akıllı saat ve akıllı bileklik ürünleri göz önünde olsa da kolye, elbise aksesuarı, gözlük gibi pek çok farklı kategori mevcut.





IDC tarafından yapılan son analize göre bu yıl giyilebilir cihaz pazarında toplam satış rakamı 72.1 milyona ulaşacak. Geçen yıl bu rakam 26.4 milyondu ve yüzde 173 civarında bir artış sözkonusu.





Akıllı saat ve akıllı bileklik gibi ekrana sahip akıllı giyilebilir cihazların toplamda 33.1 milyon, fitness bilekliği, kolye, küpe, elbise aksesuarı gibi temel giyilebilir cihazların ise toplamda 39 milyon adet satacağı öngörülüyor.





Giyilebilir cihaz sektörü önümüzdeki yıllarda da yükselmesini devam ettirirken oranlar ise çift hanelerde kalacak. 2019 yılına geldiğimizde pazarın 155 milyon satış rakamına ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu rakam içerisinde akıllı giyilebilir cihazlar 89.4 milyon, temel giyilebilir cihazlar da 66.3 milyon pay sahibi olacak. Yıl bazında artış ise yüzde 10 civarında kalacak.





Gelecekte Android Wear, Tizen OS, WatchOS gibi giyilebilir platformların kullanıcı tecrübesi ve uygulama açısından kendisini daha çok geliştireceği ifade edilirken, Hololens gibi projelerin sektörde büyük bir değişime de ön ayak olacağı dile getiriliyor.

http://9to5mac.com/2015/06/18/idc-wearables-sales-apple-watch/