Analiz : Yıl sonunda tablet satışları PC satışlarını geride bırakacak

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Steve Jobs'un iPad tanıtımında kullandığı PC sonrası dönem ifadesi o zamanlar çok tartışılsa da artık analizler de bu kanıyı desteklemeye başladı.
Geçen yılın sonlarından itibaren tablet pazarının PC pazarını geride bırakacağı sık sık analizlere konu oluyor. BitChemy tarafından yapılan analiz de benzer sonuçlar ortaya koyuyor.
Analize göre tablet satışları yılın son çeyreğinde 80 milyon üniteye ulaşacak. PC satışları ise aynı dönemde 70-75 milyon bandına gerileyecek. Ancak sözkonusu çeyrek PC satışları için en iyi dönem olacak. Çünkü yılın üçüncü çeyreğinde tablet satışları 75 milyon adet olurken, PC satışları ise 65 milyonda kalacak. Tabletler PC satışlarına en büyük farkı bu çeyrekte atacak.
Ucuz tablet modellerinin benimsenme oranı sayesinde tablet pazarının satış hacmi her geçen çeyrek büyüyor. Windows 8 tabletlerin de ilerleyen dönemlerde atağa kalkması bu yıl tablet pazarının PC pazarını geride bırakmasını sağlayacak. PC pazarı ise halen düşüş trendinde ve yıl sonuna kadar da belirgin bir sıçrama yapamayacağı düşünülüyor.
http://m.androidauthority.com/tablet-pc-shipments-this-year-204514/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bana göre tablet akıllı telefonla pc arasında bir yere sahip. laptop oranla tek avantajı şarj süresi efendim onuda düşük güçle çalıştığı için oluyor. şarj konusu benim için zaten önemli değil. çünkü laptop da olsa tablette olsa sonuçta bunu evde kullanıcam piriz yanımda olduğu için şarz konusu sorun değil. dışarıda zaten telefon işimi görüyor. iyi bir tablette ipad ve samsung galaxy tab hemen hemen zaten laptop fiyatında.
ama taşınabilirlik derseneniz bence akılı telefonlar en iyisi s3 s4 ıphone 4-5 ...
Ben şu an kullandığım donanım ile crysis 2 oyunu herşey full ayarda 35 40 fps de oynuyordum ama crysis 3 oyunu 16.000 liralık sistem ile bile 35 60 fps ile zor oynanıyor bu yüzden crysis benim için öldü.
Bu biraz da yeni nesil konsolların çıkışının çok gecikmesi ile ilgili. Oyun üreticileri korsan kullanımdan dolayı PC pazarından süper paralar kazanamıyorlar. Oyunlar çok platformlu olarak üretiliyor. Elbette PC versiyonları daha kaliteli grafiklere sahip ama sadece PC'ye yönelik oyunlar çıksa-mesela Crysis 3 sadece Pc için yapılsa ve konsollarla uyumluluğu önemsenmese-şu an süper kalite oyunlar oynardık. Tabi konsolların oyun sektörüne attıkları kazık sadece grafiklerle kalmıyor bence oyunlardaki yaratıcılığın gelişmemesinin de sorumlusu konsollar-başka bir zamanın konusu bu, aşağıda bu konuda yazdığım bir entrynin linkini vereceğim-. Oyunlar gelişmedikçe CPular, GPUlar, RAMler hatta HDD ve SSDler de müthiş bir hızla gelişmiyor. 1997 yılında çıkan Voodoo 2 o dönemin kralı olmasına rağmen sadece 90 megaflopsluk bir çipti. 10 yıl içinde GPUların işlem gücü 576 glofps'a çıktı-gf 8800 ultra-yani gpu teknolijisi 10 yılda 6000 kat gelişti. zaten gf 8800 ultra çıktığı sıralarda PC Crysis ile ortalığı dağıtmış PS3 oyunları yeni yeni piyasay girmeye başlamışlardı. şu anda en güçlü gpu gtx 690 ve o da 5tflops işlem gücüne sahip. 1996-2007 arasında 6000 kat gelişen teknoloji, 2007-2013 arası sadece 10 kat gelişti. Bütün bu yaşadığımız geri kalmışlığın sorumlusu konsollar değil de ne?
intel her zaman ki gibi hava basıyor balon olmuşlar artık patladıkları zamanda deve kuşu gibi kafalarını hemen kuma gömüp kayboluyorlar. Erdi beyin İNTEL ile ilgi röportajında bile yok güçlüyüz yok bilmem kaç bin tane programcımız donanımcımız var derken erdi bey sizin ürünleriniz direk olmasa bile resmen çöp hiç bir şey yapamıyorsunuz deyince küçük dilini yuttuydu resmen. intel basıyor gazı microsoftta veriyor balonu ellerine yolluyor meydana
herkese her ihtiyaca uygun tabletler var piyasada.
benim begendıklerım Ipad ve samsung'un şu modeli XE700T1 SIYAH CORE İ5 3317U-1.7GHZ-4GBDDR3-128GBSSD-11.6''-INTEL-DOKUNMATIK-WIN8
ıpad kullandım (kardeşimin). Ama mağazada samsungu görünce vuruldum resmen.
pc oyunlarına aşırı meraklı olmasam; Pc yerine kesin samsung olan tabledi alırdım ve kullanırdım. acayip dehşet bişey.
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