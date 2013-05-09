Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : Yıl sonunda tablet satışları PC satışlarını geride bırakacak

6 yıl
619
1
16
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Analiz : Yıl sonunda tablet satışları PC satışlarını geride bırakacak

Steve Jobs'un iPad tanıtımında kullandığı PC sonrası dönem ifadesi o zamanlar çok tartışılsa da artık analizler de bu kanıyı desteklemeye başladı.

Geçen yılın sonlarından itibaren tablet pazarının PC pazarını geride bırakacağı sık sık analizlere konu oluyor. BitChemy tarafından yapılan analiz de benzer sonuçlar ortaya koyuyor.

Analize göre tablet satışları yılın son çeyreğinde 80 milyon üniteye ulaşacak. PC satışları ise aynı dönemde 70-75 milyon bandına gerileyecek. Ancak sözkonusu çeyrek PC satışları için en iyi dönem olacak. Çünkü yılın üçüncü çeyreğinde tablet satışları 75 milyon adet olurken, PC satışları ise 65 milyonda kalacak. Tabletler PC satışlarına en büyük farkı bu çeyrekte atacak. 

Ucuz tablet modellerinin benimsenme oranı sayesinde tablet pazarının satış hacmi her geçen çeyrek büyüyor. Windows 8 tabletlerin de ilerleyen dönemlerde atağa kalkması bu yıl tablet pazarının PC pazarını geride bırakmasını sağlayacak. PC pazarı ise halen düşüş trendinde ve yıl sonuna kadar da belirgin bir sıçrama yapamayacağı düşünülüyor.


http://m.androidauthority.com/tablet-pc-shipments-this-year-204514/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gcb1903 6 yıl en beğenilen
Hava atmak o kadar önemli ki insanlar için yolda koca tablet elinde telefon gibi konuşanı gördüm. Masaüstü bilgisayarı kimseye gösteremiyorlar ya napsın dışarda ellerinde koca koca telefonlar tabletler otobüslerde bakıyorum herkesin başı öne eğik. hele kızlar iyice kafayı sıyırmış bu konuda ekrana bakmadan msj yazanı gördüm dokunmatik klavyede.
Hava atmak o kadar önemli ki insanlar için yolda koca tablet elinde telefon gibi konuşanı gördüm. Masaüstü bilgisayarı kimseye gösteremiyorlar ya napsın dışarda...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Erkansins 6 yıl
bu tabletler nasıl laptopları ve masaüstü pcleri tarihe gömecek merak ediyorum. ben kendi laptopumda browserdan şak şak şak diye anında 3 4 sekme açarken tablette bi sekme açmak için bile bekliyorum. ben laptop dan istediğim her oyunu şakır şakır oynatırken. niye tabletin çöp oyunlarını oynıyımki?
bana göre tablet akıllı telefonla pc arasında bir yere sahip. laptop oranla tek avantajı şarj süresi efendim onuda düşük güçle çalıştığı için oluyor. şarj konusu benim için zaten önemli değil. çünkü laptop da olsa tablette olsa sonuçta bunu evde kullanıcam piriz yanımda olduğu için şarz konusu sorun değil. dışarıda zaten telefon işimi görüyor. iyi bir tablette ipad ve samsung galaxy tab hemen hemen zaten laptop fiyatında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayhanjan 6 yıl
desktop un tadını hiç biri veremez.

ama taşınabilirlik derseneniz bence akılı telefonlar en iyisi s3 s4 ıphone 4-5 ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Faux Carnival 6 yıl
Ben daha tablette "gercekten" bir is yapildigini gormedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo22 6 yıl
kımyasal
PC satışlarının artması için ekran kartı üreticilerinin yeni render teknolojilerini oyunlarda sunması gerekli.bir örnek vermek gerekise Crysis 3 dx11 şartı istemiş ve kimi kullanıcılar donanım değiştirmek zorunda kaldı.

Ben şu an kullandığım donanım ile crysis 2 oyunu herşey full ayarda 35 40 fps de oynuyordum ama crysis 3 oyunu 16.000 liralık sistem ile bile 35 60 fps ile zor oynanıyor bu yüzden crysis benim için öldü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo22 6 yıl
Bu yöneliş yine kullanıcılara yarayacak ve bilgisayar donanımların fiyatı mecbur zorunlu aşağı inecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 6 yıl
PC satışlarının artması için ekran kartı üreticilerinin yeni render teknolojilerini oyunlarda sunması gerekli.bir örnek vermek gerekise Crysis 3 dx11 şartı istemiş ve kimi kullanıcılar donanım değiştirmek zorunda kaldı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carnage86 6 yıl kımyasal
kımyasal

PC satışlarının artması için ekran kartı üreticilerinin yeni render teknolojilerini oyunlarda sunması gerekli.bir örnek vermek gerekise Crysis 3 dx11 şartı istemiş ve kimi kullanıcılar donanım değiştirmek zorunda kaldı.

Bu biraz da yeni nesil konsolların çıkışının çok gecikmesi ile ilgili. Oyun üreticileri korsan kullanımdan dolayı PC pazarından süper paralar kazanamıyorlar. Oyunlar çok platformlu olarak üretiliyor. Elbette PC versiyonları daha kaliteli grafiklere sahip ama sadece PC'ye yönelik oyunlar çıksa-mesela Crysis 3 sadece Pc için yapılsa ve konsollarla uyumluluğu önemsenmese-şu an süper kalite oyunlar oynardık. Tabi konsolların oyun sektörüne attıkları kazık sadece grafiklerle kalmıyor bence oyunlardaki yaratıcılığın gelişmemesinin de sorumlusu konsollar-başka bir zamanın konusu bu, aşağıda bu konuda yazdığım bir entrynin linkini vereceğim-. Oyunlar gelişmedikçe CPular, GPUlar, RAMler hatta HDD ve SSDler de müthiş bir hızla gelişmiyor. 1997 yılında çıkan Voodoo 2 o dönemin kralı olmasına rağmen sadece 90 megaflopsluk bir çipti. 10 yıl içinde GPUların işlem gücü 576 glofps'a çıktı-gf 8800 ultra-yani gpu teknolijisi 10 yılda 6000 kat gelişti. zaten gf 8800 ultra çıktığı sıralarda PC Crysis ile ortalığı dağıtmış PS3 oyunları yeni yeni piyasay girmeye başlamışlardı. şu anda en güçlü gpu gtx 690 ve o da 5tflops işlem gücüne sahip. 1996-2007 arasında 6000 kat gelişen teknoloji, 2007-2013 arası sadece 10 kat gelişti. Bütün bu yaşadığımız geri kalmışlığın sorumlusu konsollar değil de ne?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 6 yıl
bu adamların analizleri mükemmel. pc asla ölmez ve ölmeyecekte çünkü mobil yaniş taşınabilir cihazlar bir pc gibi kafanız estiğinde ram, işlemci, ekran kartı gibi parçalarını söküp değiştirmeye olanak sunmaz. eğer ihtiyacımızı karşılayamıyorsa ve tabletin daha güçlü üst versiyonu varsa at eskisini çöpe al yenisini olacak ama sağ lam bir dışa kasa aksamı olan kişi ufak tefek düzeltmeler ile yıllar boyu istediği şekilde sistemi yapılandırıp kullanabilecek.
intel her zaman ki gibi hava basıyor balon olmuşlar artık patladıkları zamanda deve kuşu gibi kafalarını hemen kuma gömüp kayboluyorlar. Erdi beyin İNTEL ile ilgi röportajında bile yok güçlüyüz yok bilmem kaç bin tane programcımız donanımcımız var derken erdi bey sizin ürünleriniz direk olmasa bile resmen çöp hiç bir şey yapamıyorsunuz deyince küçük dilini yuttuydu resmen. intel basıyor gazı microsoftta veriyor balonu ellerine yolluyor meydana
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 6 yıl
Masaüstü PC tercih etmemdeki en büyük etken donanım seçimindeki serbestliktir. Bir parçası eskidiğinde veya bozulduğunda değiştirip sistemi kullanmaya devam edebilirim. Mobil zımbırtılardaki, en küçük fonksiyonu bozulsa çöpe atıp yenisini almak beni bozar.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
y3k 6 yıl
Tasinabilirlik ve is gorurluk acisindan her ne kadar cok muazzam olsa da tabletler uzun bir donem daha bilgisayarlarimizin tadini veremeyecekler diye dusunuyorum. Her ne olursa olsun mouse tikirtisi, klavye tiklamasini arayacak cok insan var.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salvatore_volkan 6 yıl
bu habere hiç şaşırmadım.
herkese her ihtiyaca uygun tabletler var piyasada.
benim begendıklerım Ipad ve samsung'un şu modeli XE700T1 SIYAH CORE İ5 3317U-1.7GHZ-4GBDDR3-128GBSSD-11.6''-INTEL-DOKUNMATIK-WIN8
ıpad kullandım (kardeşimin). Ama mağazada samsungu görünce vuruldum resmen.
pc oyunlarına aşırı meraklı olmasam; Pc yerine kesin samsung olan tabledi alırdım ve kullanırdım. acayip dehşet bişey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 6 yıl en beğenilen
Hava atmak o kadar önemli ki insanlar için yolda koca tablet elinde telefon gibi konuşanı gördüm. Masaüstü bilgisayarı kimseye gösteremiyorlar ya napsın dışarda ellerinde koca koca telefonlar tabletler otobüslerde bakıyorum herkesin başı öne eğik. hele kızlar iyice kafayı sıyırmış bu konuda ekrana bakmadan msj yazanı gördüm dokunmatik klavyede.
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carnage86 6 yıl gcb1903
Bu mesajın altına imzamı atarım.

gcb1903

Hava atmak o kadar önemli ki insanlar için yolda koca tablet elinde telefon gibi konuşanı gördüm. Masaüstü bilgisayarı kimseye gösteremiyorlar ya napsın dışarda ellerinde koca koca telefonlar tabletler otobüslerde bakıyorum herkesin başı öne eğik. hele kızlar iyice kafayı sıyırmış bu konuda ekrana bakmadan msj yazanı gördüm dokunmatik klavyede.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
619 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa, tablet ve pc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Milli Gurur Kaynağı "ANKA İnsansız Hava Aracı" özel video 6 yıl Sarsılmaz'dan "Milli Piyade Tüfeği" ve yeni silah teknolojileri DH Özel 6 yıl AMD'den 5GHz FX işlemci gelecek mi, HD 8000 serisi ekran kartları ne zaman çıkıyor? [Özel Video] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim