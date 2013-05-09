Analiz : Yıl sonunda tablet satışları PC satışlarını geride bırakacak





Steve Jobs'un iPad tanıtımında kullandığı PC sonrası dönem ifadesi o zamanlar çok tartışılsa da artık analizler de bu kanıyı desteklemeye başladı.





Geçen yılın sonlarından itibaren tablet pazarının PC pazarını geride bırakacağı sık sık analizlere konu oluyor. BitChemy tarafından yapılan analiz de benzer sonuçlar ortaya koyuyor.





Analize göre tablet satışları yılın son çeyreğinde 80 milyon üniteye ulaşacak. PC satışları ise aynı dönemde 70-75 milyon bandına gerileyecek. Ancak sözkonusu çeyrek PC satışları için en iyi dönem olacak. Çünkü yılın üçüncü çeyreğinde tablet satışları 75 milyon adet olurken, PC satışları ise 65 milyonda kalacak. Tabletler PC satışlarına en büyük farkı bu çeyrekte atacak.





Ucuz tablet modellerinin benimsenme oranı sayesinde tablet pazarının satış hacmi her geçen çeyrek büyüyor. Windows 8 tabletlerin de ilerleyen dönemlerde atağa kalkması bu yıl tablet pazarının PC pazarını geride bırakmasını sağlayacak. PC pazarı ise halen düşüş trendinde ve yıl sonuna kadar da belirgin bir sıçrama yapamayacağı düşünülüyor.





http://m.androidauthority.com/tablet-pc-shipments-this-year-204514/