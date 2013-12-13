Analiz : İnternet trafiğinin yüzde 60'ı insan olmayan unsurlardan





İnternetin ilk yıllarında veri trafiğini oluşturan ana unsur internet kullanıcısı iken, artık bu oran ters istikamette değişmeye başlıyor. Özellikle arama motorlarının içerikleri indekslemek için kullandıkları bot adı verilen programcıklar interneti işgal etmeye başladı.





Incapsula tarafından yapılan analize göre geçen yıl internet trafiğinin 51'i botlar tarafından, yüzde 49'u ise insanlar tarafından gerçekleştirildi. Bu yıl ise oran yüzde 61.5 botlar, yüzde 38.5 insan unsuru durumuna dönüşmüş durumda.





Bot tabirinden kastımız elbette arama motorlarından ibaret değil. Hacker saldırı araçları, otomatik Twitter veya Facebook gönderileri, sitelere yapılan otomatik ziyaretler, spam postalar insan olmayan unsurlar arasında sayılıyor. Özellikle sosyal ağ botları ve sitelere yapılan otomatik ziyaretler insan olmayan unsurlar içerisinde yüzde 20 civarında bir orana yükselmiş durumda.





Oranların bundan sonra da insan lehine değişmeyeceği tahmin ediliyor. Çünkü internet kullanıcı sayısı artarken, bir taraftan da spam mailler, sosyal ağ botları, internet siteleri, otomatik ziyaret botları gibi insan olmayan unsurlar hızla artıyor.

http://qz.com/157333/over-60-of-internet-traffic-doesnt-come-from-humans/