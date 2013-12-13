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Analiz : İnternet trafiğinin yüzde 60'ı insan olmayan unsurlardan

5 yıl
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14
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : İnternet trafiğinin yüzde 60'ı insan olmayan unsurlardan

İnternetin ilk yıllarında veri trafiğini oluşturan ana unsur internet kullanıcısı iken, artık bu oran ters istikamette değişmeye başlıyor. Özellikle arama motorlarının içerikleri indekslemek için kullandıkları bot adı verilen programcıklar interneti işgal etmeye başladı.

Incapsula tarafından yapılan analize göre geçen yıl internet trafiğinin 51'i botlar tarafından, yüzde 49'u ise insanlar tarafından gerçekleştirildi. Bu yıl ise oran yüzde 61.5 botlar, yüzde 38.5 insan unsuru durumuna dönüşmüş durumda.

Bot tabirinden kastımız elbette arama motorlarından ibaret değil. Hacker saldırı araçları, otomatik Twitter veya Facebook gönderileri, sitelere yapılan otomatik ziyaretler, spam postalar insan olmayan unsurlar arasında sayılıyor. Özellikle sosyal ağ botları ve sitelere yapılan otomatik ziyaretler insan olmayan unsurlar içerisinde yüzde 20 civarında bir orana yükselmiş durumda.

Oranların bundan sonra da insan lehine değişmeyeceği tahmin ediliyor. Çünkü internet kullanıcı sayısı artarken, bir taraftan da spam mailler, sosyal ağ botları, internet siteleri, otomatik ziyaret botları gibi insan olmayan unsurlar hızla artıyor. 

http://qz.com/157333/over-60-of-internet-traffic-doesnt-come-from-humans/ Yorum Yaz
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Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen
öyle zaten. internetin çoğunu insan olmayanlar kullanıyor. (bknz klavye delikanlıları)
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BaranGunduz 5 yıl
skynet
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okan_cehapelioglu 5 yıl
artık internet reklamdan spamdan gecilmiyoor
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keskin53 5 yıl
botları yapan kim insan
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TEKİN 1881 5 yıl



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Mr.Loney 5 yıl
amerika'nın oyunları bunlar
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ensar_cakmak 5 yıl
Iyi bir analiz hep 60 si insansiz olmus senye nekadar olur allah bilir
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Tekno moomce 5 yıl
Hangi intenetmiş bu türkiyedeki durum zaten berbat
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oray 5 yıl
guzel bi analiz...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
bir program indiriyorsun bakmışsın arama sayfan değişmiş yani bu bot olayı çok sıkıcı. irc botlar geldi aklıma.
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giogo 5 yıl
Spam maillerden nefret ettiğim kadar hiçbirşeyden nefret etmemişimdir.
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Bradley Cooper 5 yıl
öyle zaten. internetin çoğunu insan olmayanlar kullanıyor. (bknz klavye delikanlıları)
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mementopolis 5 yıl
NSA,FBI unutuyorsunuz google bile resimlerimi kendi kendine G+´a yüklemisdi BAN!!!!
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Balawitz 5 yıl mementopolis
Ayarlardan kapatsaydınız o zaman
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Fear of the Dark 5 yıl
İşte bunlar hep spam bot...
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