Analiz: Tablet satışları, 2015'de masaüstü bilgisayar satışlarını geride bıracak

iPad'in tablet piyasasına ivme kazandırdığı ve diğer üreticilerin çözümleriyle de piyasadaki yarışın kızışacağı bir gerçek. Bu ivmelenme-pazardaki büyüme daha ne kadar sürecek şimdilik kesin birşey söylemek oldukça zor ancak analistlerin yaptıkları çalışmalar konuya ışık tutuyor.
Pazardaki araştırma şirketlerinden Forrester Research'ün analistlerinden Sarah Rotman Epps, tabletlerin önümüzdeki 6 seneye damga vuracağını düşünüyor. Analistimizin yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre masaüstü bilgisayar satışları hızlı düşüşe geçecek ve 2015 itibariyle toplam satışların ancak %18'ini oluşturabilecek. Aynı şekilde dizüstü bilgisayar satışları da %45'den %42'e, mini dizüstü bilgisayar yani netbook satışları da 2008-2010 yılları arasındaki artışını sürdüremeyecek ve 2015 itibariyle %17'e gerileyecek. Üç kategorideki düşüşler ise tablet pazarının büyümesini sağlayacak ve tablet satışları toplam satışların %23'ünü oluşturacak.
Özetlemek gerekirsek 2015 yılı itibariyle dizüstü bilgisayarların, bilgisayar pazarına egemen olacak fakat tabletler gerek masaüstü bilgisayarları, gerekse de netbook'ları geride bırakacak.
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Ama benim için iPad'in durumu farklı. iPad benim için iPhone irisidir ve iPhone sahipleri için lüzumsuzdur. iPad'i giriş çıkış birimleri eksiksiz(USB-Firewire vs..), üzerinde Mac OS yüklü tam bir bilgisayar yapsınlar bak ozaman ortalıkta netbook vs kalıyormu?
öyle birşey yapsalardı, kimse Ipad almazdı ve Ipad berbat ötesi bi cihaz olurdu. Çöp olurdu.
Dediğin gibi masaüstü işletim sistemli girişleri çıkışları full tabletler de 10 yıdlır piyasada, ama kimse almıyor. Çünkü elinde tuttuğun bi cihazda yazdığın şeyler kullanışsızlık getiriyor sadece. 2 saatte biten pil, sıcaklık, kalınlık,ağırlık, kullanışsızlık.... MAsaüstü için yazılan uygulamaları dokunarak veya kalemle çalıştırmaya çalışma sonra bayıp bi köşeye atma durumu...
harbiden bi de apple konsol işine elini atsa konsol piyasasını da dağıtır zaten iphone ve ipod da psp ile yarışacak düzeyde oyunlar var bi de ciddi ciddi bi oyun konsolu yapsa neler olur acaba