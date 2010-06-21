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Analiz: Tablet satışları, 2015'de masaüstü bilgisayar satışlarını geride bıracak

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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iPad'in tablet piyasasına ivme kazandırdığı ve diğer üreticilerin çözümleriyle de piyasadaki yarışın kızışacağı bir gerçek. Bu ivmelenme-pazardaki büyüme daha ne kadar sürecek şimdilik kesin birşey söylemek oldukça zor ancak analistlerin yaptıkları çalışmalar konuya ışık tutuyor.

Pazardaki araştırma şirketlerinden Forrester Research'ün analistlerinden Sarah Rotman Epps, tabletlerin önümüzdeki 6 seneye damga vuracağını düşünüyor. Analistimizin yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre masaüstü bilgisayar satışları hızlı düşüşe geçecek ve 2015 itibariyle toplam satışların ancak %18'ini oluşturabilecek. Aynı şekilde dizüstü bilgisayar satışları da %45'den %42'e, mini dizüstü bilgisayar yani netbook satışları da 2008-2010 yılları arasındaki artışını sürdüremeyecek ve 2015 itibariyle %17'e gerileyecek. Üç kategorideki düşüşler ise tablet pazarının büyümesini sağlayacak ve tablet satışları toplam satışların %23'ünü oluşturacak.

Özetlemek gerekirsek 2015 yılı itibariyle dizüstü bilgisayarların, bilgisayar pazarına egemen olacak fakat tabletler gerek masaüstü bilgisayarları, gerekse de netbook'ları geride bırakacak.


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sahafiec 8 yıl
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fenerista 8 yıl
yalan.
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Batuist 8 yıl
artı o zamana kadarda çok daha donanım ve yazılıma sahip tabletlerinde çıkacağını düşünürsek bugün herkesin PC sahibi olduğu gibi ileride de Tablet OC sahibi olacağını öngörmek mümkün.. tabi bu son söylediğim belki 10 seneyi alabilir..
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pcmemo 8 yıl
masaüstü bilgisayar benim tahminince uzun bir süre vazgeçilmez olucakdır.
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jay jay justified 8 yıl
Masaüstü bilgisayarın vazgeçilmez olması şöyle dursun, epeydir hobi olarak rağbet görüyor son kullanıcılara arasında. İyi bir kasa ve monitöre verilecek meblağ da artık cep yakmaya başlayınca, insanlar kampanyalarla olsun, birikimlerle olsun, mobil çözümlere yönelmeye başladılar. Türkiye gibi teknolojiyi geriden takip etmek durumunda olan ülkelerde gösterişe merak da had safhada olunca, insanlar bu estetik cihazları statü sembolü olarak görüp, tercih etmekten kaçınmıyorlar.
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broodofqueen 8 yıl
Apple hangi sektöre girse ivme kazandırıyor. İvme diye buna derim=iMac->iPod->iPhone->iPad->? Jobs ve mucizevi 4 aleti.... Sırada hangi i.. var acaba? Bence iConsole.

Ama benim için iPad'in durumu farklı. iPad benim için iPhone irisidir ve iPhone sahipleri için lüzumsuzdur. iPad'i giriş çıkış birimleri eksiksiz(USB-Firewire vs..), üzerinde Mac OS yüklü tam bir bilgisayar yapsınlar bak ozaman ortalıkta netbook vs kalıyormu?
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Centauri 8 yıl

gokhankoc_brood
iPad'i giriş çıkış birimleri eksiksiz(USB-Firewire vs..), üzerinde Mac OS yüklü tam bir bilgisayar yapsınlar bak ozaman ortalıkta netbook vs kalıyormu?


öyle birşey yapsalardı, kimse Ipad almazdı ve Ipad berbat ötesi bi cihaz olurdu. Çöp olurdu.

Dediğin gibi masaüstü işletim sistemli girişleri çıkışları full tabletler de 10 yıdlır piyasada, ama kimse almıyor. Çünkü elinde tuttuğun bi cihazda yazdığın şeyler kullanışsızlık getiriyor sadece. 2 saatte biten pil, sıcaklık, kalınlık,ağırlık, kullanışsızlık.... MAsaüstü için yazılan uygulamaları dokunarak veya kalemle çalıştırmaya çalışma sonra bayıp bi köşeye atma durumu...
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Fashionality 8 yıl

gokhankoc_brood

Apple hangi sektöre girse ivme kazandırıyor. İvme diye buna derim=iMac->iPod->iPhone->iPad->? Jobs ve mucizevi 4 aleti.... Sırada hangi i.. var acaba? Bence iConsole.



harbiden bi de apple konsol işine elini atsa konsol piyasasını da dağıtır
zaten iphone ve ipod da psp ile yarışacak düzeyde oyunlar var bi de ciddi ciddi bi oyun konsolu yapsa neler olur acaba
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