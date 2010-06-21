Analiz: Tablet satışları, 2015'de masaüstü bilgisayar satışlarını geride bıracak

iPad'in tablet piyasasına ivme kazandırdığı ve diğer üreticilerin çözümleriyle de piyasadaki yarışın kızışacağı bir gerçek. Bu ivmelenme-pazardaki büyüme daha ne kadar sürecek şimdilik kesin birşey söylemek oldukça zor ancak analistlerin yaptıkları çalışmalar konuya ışık tutuyor.

Pazardaki araştırma şirketlerinden Forrester Research'ün analistlerinden Sarah Rotman Epps, tabletlerin önümüzdeki 6 seneye damga vuracağını düşünüyor. Analistimizin yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre masaüstü bilgisayar satışları hızlı düşüşe geçecek ve 2015 itibariyle toplam satışların ancak %18'ini oluşturabilecek. Aynı şekilde dizüstü bilgisayar satışları da %45'den %42'e, mini dizüstü bilgisayar yani netbook satışları da 2008-2010 yılları arasındaki artışını sürdüremeyecek ve 2015 itibariyle %17'e gerileyecek. Üç kategorideki düşüşler ise tablet pazarının büyümesini sağlayacak ve tablet satışları toplam satışların %23'ünü oluşturacak.

Özetlemek gerekirsek 2015 yılı itibariyle dizüstü bilgisayarların, bilgisayar pazarına egemen olacak fakat tabletler gerek masaüstü bilgisayarları, gerekse de netbook'ları geride bırakacak.